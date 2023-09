​“Blanquita": el fin de la inocencia

El próximo viernes 22 de septiembre Filmin estrena, en exclusiva en plataformas digitales en España, la película "Blanquita", dirigida por el chileno Fernando Guzzoni. El film ganó el Premio al Mejor Guion de la sección Orizzonti en el Festival de Vencia, el Colón de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y una Mención Especial a la Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Palm Springs. Además, fue la representante de Chile en los Oscar 2023. Llega a la plataforma tras su estreno en cines el pasado mes de mayo, de la mano de Filmin y Surtsey.



La película está inspirada en el conocido "Caso Spiniak", un proceso judicial por abuso de menores, prostitución infantil y producción de material pornográfico, iniciado durante 2003 en Chile, y en el que se vieron implicados diversos políticos y empresarios. Pese a su origen real, el director añade: "Esta película es una obra de ficción que extrae elementos reales del caso y se presenta como una historia independiente que podría haber tenido lugar en muchos países diferentes".

La narración adopta el punto de vista de Gema Blanco, la testigo clave del caso, una joven de 20 años que se convirtió en la voz de todas aquellos niños víctimas del caso. "Lo que más me fascinó de todo esto fue la figura de Gemita. Cómo se convirtió en una heroína, pero con una vuelta de tuerca. Y cómo la mentira puede convertirse a veces en un ejercicio moral". En la película Gema Blanco es Blanquita, y está interpretada por una soberbia Laura López en el que es su primer trabajo en el cine.

Gema Blanco fue condenada en 2006 a tres años de cárcel por falso testimonio. "Me gusta la idea de una protagonista compleja que tenga dos caras. La feminista española Clara Serra -a quién admiro mucho- solía decir que el feminismo también debe defender la idea de que una mujer no tiene por qué ser buena", explica Guzzoni, que ha vuelto a trabajar, como en sus dos ficciones anteriores, con el actor Alejandro Goic: "es un actor inteligente, sensible y un buen amigo mío. Y me gusta mucho trabajar con amigos", concluye.

Blanquita País y año de producción: Chile, México, Luxemburgo, Francia, Polonia, 2023. Duración: 94 minutos. Dirección y Guion: Fernando Guzzoni. Dirección de fotografía: Benjamín Echazarreta. Música: Chloé Thévenin. Intérpretes: Laura López, Alejandro Goic, Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Daniela Ramírez.



Fernando Guzzoni DIRECTOR Y GUIONISTA Nació en Santiago (Chile) en 1983. Debutó en 2008 con el documental "La colorina". En 2012 firmó su primera ficción, "Carne de perro", Premio Nuevos Directores en el Festival de San Sebastián. Su segundo largo de ficción, "Jesús", también concursó en el certamen donostiarra. "Blanquita" es su cuarta película hasta la fecha.