El Atlético de Madrid se alía con Help Steps para convertir pasos en donaciones

Con más de 1.7 millones de usuarios en 161 países, Help Steps Partners acaba de anunciar su primera colaboración con un club deportivo internacional: el Atlético de Madrid. Esta innovadora aplicación de salud acaba de firmar un acuerdo con el club de fútbol para donar los pasos monitorizados a su afición con la Fundación Atlético de Madrid.

De esta forma, los fans podrán ofrecer apoyo para promover los clubes deportivos, la educación y varios movimientos sociales de los que se encarga la entidad a través de su brazo social.

La Fundación Atlético de Madrid, que promueve algunos principios y valores básicos relacionados con el deporte en la sociedad y que contribuye también con la educación y el desarrollo social y personal de personas, en especial niños y adolescentes, ha comenzado ya a planear cómo monitorizar y medir los pasos de sus fans de la forma más efectiva para conseguir objetivos muy ambiciosos.

Durante el evento celebrado en el Civitas Metropolitano del club, también estuvieron presentes el Presidente de la Fundación Atlético de Madrid, Adelardo Rodríguez, y el legendario jugador Roberto Fresnedoso. Resaltando la importancia del acuerdo de colaboración, el club decoró todo el estadio con pancartas que decían “Bienvenidos Help Steps”. Los funcionarios presentaron a Gözde Venedik una camiseta oficial de Help Steps firmada como regalo y detallaron el programa de cómo se utilizarían los pasos dados para responsabilidades sociales. El evento, que atrajo una significativa atención de la prensa española, concluyó con un recorrido por el Museo del Atlético de Madrid y todo el estadio, donde se presentó la historia del club.

El Presidente de la Fundación Atlético de Madrid y leyenda del club, Adelardo Rodríguez, se mostró muy satisfecho con esta nueva colaboración: “Este acuerdo de colaboración refrenda nuestro compromiso con la promoción de los hábitos saludables y la labor social. Help Steps nos proporciona, además, la posibilidad de hacer partícipes a nuestros aficionados en la consecución de estos objetivos de manera directa”.

“Estamos encantados de unir fuerzas con el Atlético de Madrid. Este es nuestro primer acuerdo con un club de primer nivel” explica Gözde Venedik, CEO y fundadora de Help Steps. “Usando nuestra aplicación, los aficionados podrán contribuir con sus equipos favoritos y ONGs mientras impactan de forma positiva en su salud. Este solo es el principio de las muchas sorpresas que están por llegar”, explica.

Cada paso, cuenta



Help Steps ha encontrado una forma perfecta de ofrecer un retorno a la actividad física del día a día en forma de donaciones. Los usuarios sólo tienen que descargarse la aplicación y, según caminan, corren o montan en bici, sus pasos se convierten en puntos que se podrán donar a distintas causas. El valor de los puntos cambia cada día, notificando a los participantes cómo ser capaces de convertirlos antes de medianoche.

La apuesta por esta colaboración con el Atlético de Madrid pretende dirigir el inmenso potencial de la afición en un bien social. Aparte de promover un estilo de vida saludable, la colaboración conseguirá una implicación mayor de afición y club en el ámbito emocional al ver los resultados del impacto social conseguido a través de distintas campañas.

A día de hoy, desde su puesta en marcha, se han registrado ya más de 300 mil millones de pasos, transformándolos en contribuciones solidarias. Con las donaciones, se ayudó a 26 personas que necesitaban ayuda, se donaron 16 toneladas de comida para animales callejeros y se plantaron 7640 árboles.

La empresa ha sido reconocida por su responsabilidad social e innovación con los premios de "Mejor aplicación móvil nacional del año", "Empresario y emprendedor del año", "Mejores prácticas: pasos de ayuda", y su fundadora, Gözde Venedik, se alzó con los galardones Garanti BBVA & KAGİDER y Economista y 'Mujer emprendedora social de Turquía 2022'.

Con la combinación de tecnología, deporte y filantropía, Help Steps ejemplifica las posibilidades de apostar por el bien social. Tal como dice su fundadora, “andando no solo contribuyes a tu salud sino que apoyas a otras personas sin necesidad de gastar dinero”.



Para obtener más información sobre Help Steps o descargar la aplicación, visita Google Playo la App Store hoy.



Acerca de los pasos de ayuda

"Help Steps" es una aplicación de salud y filantropía que convierte los pasos diarios en donaciones caritativas. Fundada por Gözde Venedik, la aplicación ha alcanzado 1,7 millones de usuarios en todo el mundo y se ha asociado con 42 ONGs. La misión de la empresa es hacer que cada paso cuente, tanto por la salud como por el bien.