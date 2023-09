¿Quién es Jecob Corbet y cuál es su trayectoria en el mundo del arte?

A menudo, la trayectoria profesional de una persona suele verse influenciada por los diferentes momentos que transita a lo largo de su vida y el caso de Jecob Corbet no ha sido la excepción. Su desarrollo como artista ha dado forma a su identidad creativa, lo cual le ha permitido hacer uso de sus habilidades, pasión y dedicación, para crear múltiples obras a lo largo de su viaje artístico.

Desde la perspectiva de este artista, todo inicia con un sueño a partir del misterioso susurro que le inspiró a comenzar y el enfoque en conectar sus sueños con sus diversas creaciones. Hoy en día, comparte las experiencias que han marcado su camino.

Tu historia parece estar llena de instantes cruciales que influyen en tu camino artístico. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre uno de los eventos más significativos y cómo impactaron en tu enfoque y crecimiento artístico?

«Antes de despertar, en la mañana del 12 de marzo del año 2013, una voz angelical susurra suavemente en mi oído “Píntela”. Al despertar, tengo en mi mente una imagen que se presentó en un sueño».

Ese primer sueño, sumado a esa voz angelical, fueron la inspiración para iniciar una vida entregada al arte. 36 obras me enseñaron a dejarme llevar por el instinto y crear las imágenes que tenía en mi mente conforme a mis capacidades artísticas, pues no había manipulado el óleo pastel antes y, en los pocos meses que llevaba dibujando, poco había dibujado meramente de la imaginación. Era algo totalmente nuevo para mí.

Desde la niñez me gustaba dibujar, era algo que realizaba por pasión y sin obligación. Una tarde en el año 2012, tuve el deseo de subir a la montaña, llevar un cuaderno y un lápiz, y así retomar el dibujo. Este fue el inicio que me sirvió de inspiración para retomar mi pasión por el arte.

¿Qué teoría tienes sobre la vida y su conexión con lo onírico?

La relación que tengo con el arte y los sueños es más metafísica que meramente artística. Pienso que los sueños son claves del conocimiento, por medio de ellos podemos vislumbrar y sentir fragmentos vívidos del futuro y, a su vez, comprender sucesos del pasado permitiendo habitar los diferentes espacios de tiempo. Los sentimientos que se encuentran en el ser son desfragmentados en los sueños y requieren de una observación simbólica para hallar múltiples respuestas a múltiples situaciones en nuestro cotidiano vivir. Todos soñamos cosas distintas porque requerimos de información diferente que nos permite una mayor conexión con la razón de vida. Realizar una pregunta antes de dormir permite una conexión con tu mente subconsciente, esta creará toda una trama, cual película, envuelta en sensaciones extra corporales. Descubrir lo que el subconsciente quiere transmitir como respuesta solo puede ser posible cuando, al despertar, recordamos por un momento cada detalle que nos fue revelado, descifrar los sentimientos que se tuvieron durante el sueño genera una conexión lógico-racional con la pregunta.

¿Qué nos puedes explicar sobre tu serie de fotografías y vídeos?

Las diferentes series fotográficas permiten comprender los alcances de la mente y la imaginación al proyectar su esencia con base en lo que se observa. Rodear de colores alucinantes la mirada trae consigo un mundo sumergido en el inconsciente semejante a la existencia de multiversos. Los espacios de ciudad conservan la esencia del arte, donde quiera que observes puedes ver abstracciones de cataplasmas que decoran una ciudad sumergida en la ausencia de la imaginación. En esa misma línea, se puede observar el movimiento de las luces al paso del tiempo y crear formas alucinantes tras de sí, la concentración en los detalles de cada fotografía permite liberar la imaginación a formas únicas.

La creación de la serie Video Experimental nace mientras caminaba hacia los diferentes lugares de trabajo. Grabar los espacios, y algunas situaciones específicas, con el objetivo de enseñar la realidad en que vivimos me permite expresar la percepción que tengo de la sociedad actual, reflejos de una sociedad cansada y enferma. La ley del más fuerte se impone por encima de los corazones que anhelan volver a ser uno con aquel ser abandonado de sí mismo. Liberar la mente y sumergirla por un momento en el realismo mágico para captar la irrealidad que aún vive en cada uno y que se pierde en lo cotidiano. Los sentimientos pasan desapercibidos ante nuestra mirada perdida en un espacio de pensamientos sin control.

La creación de la serie Video Obra Fotográfica reúne la captura de fotografías diarias durante el proceso creativo de una obra, desde su inicio hasta realizar con éxito su composición. A estas, se suman los vídeos capturados que permiten conocer eslabones que marcan la pauta para alcanzar el volumen y las tonalidades deseadas. Todo un proceso creativo basado en la técnica que he desarrollado durante el crecimiento personal y artístico. Se convierte en él tras bambalinas de una secuencia videográfica para conocer la esencia de cada una de las obras. Con estas fotografías nace la serie FotografíArte - Estáticas e InEstáticas.

¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en el ámbito de las exposiciones? ¿Por qué tomaste la decisión de suspender la exposición de tus obras durante un tiempo?

Las exposiciones en las que he tenido la oportunidad de participar me han marcado en mi camino como artista, en cada una de ellas la sensación que se tiene cuando observas tus obras en estos espacios culturales es sorprendente, pienso que todos los artistas han sentido esto. La decisión de suspender mi participación en exposiciones se debe a la determinación de enfocarme por completo en la creación de nuevas obras, experimentar con los medios audiovisuales y la captura de fotografías para crear así una conexión entre cada una de las series y explorar nuevas formas de comprender su esencia.

También cuentas con un sitio web. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este y cuál es el objetivo que pretendes conseguir?

Este sitio web lo creé aprendiendo de videotutoriales en YouTube, durante más de 6 meses estuve mejorando la calidad del mismo a la par del aprendizaje para realizar cada acción que permitiese el correcto funcionamiento de este. A mi manera de ver, es el mejor portafolio que puedo tener para enseñar mis obras al mundo entero; no solo es un sitio en el que se puede observar con detalle cada una de ellas, también es una línea de tiempo en la que se puede observar mi proceso artístico durante los 10 años recorridos.

La creación de los portafolios para cada serie ha sido un proceso creativo que enriquece aún más mi contenido y permite transmitirlo de una manera personalizada.

¿Qué te inspiró a crear la serie Vida Tras Bambalinas y cómo traduces conceptos abstractos en imágenes visuales concretas?

La serie Vida Tras Bambalinas nace en medio de la creación de la primera serie En Mis Sueños, gracias a una imagen que se me muestra en estado de vigilia. En el momento en que se presentó esa imagen en mi mente, tomé lápiz, papel y realicé un boceto que esbozara la forma y, dentro de cada forma, describía el color.

Pienso que las lecturas realizadas en ese momento de mi vida fueron el inicio de esta serie. Por medio de la información adquirida, mi mente creó un conjunto de imágenes que contenían el aprendizaje obtenido y, de esta manera, captó su esencia para ser plasmadas por medio del óleo pastel.

Algunas de tus obras parecen invitar a los espectadores a explorar y descubrir sus propias interpretaciones. ¿Qué mensaje o emoción esperas transmitir a tus audiencias a través de tus creaciones abstractas?

Me baso en la “Pareidolia” para lograr que las personas comprendan la obra y exploren en su interior a través de la observación, y descubrir así un mundo imaginario que le permita a cada uno volver a la niñez, donde la imaginación era libre para crear objetos, formas y seres inexplicables, y otros con rasgos similares en la realidad, pero distorsionada en su composición y colores. Esto nos permite entrar en lo más profundo de la mente para obtener patrones que delinean el imaginario transformando la Abstracción en Surrealismo. De esta observación nace Surrealismo en Abstracción.

Lo mismo hacemos con las nubes, buscamos formas que podamos comprender; esto como objetivo al observar las obras de la serie Orden del Caos, deseo transmitir nuevas emociones a los espectadores en el momento en que permiten a la mente ordenar el caos generado por el arte a través del óleo.

Todas las obras que he creado, incluyendo las fotografías y los vídeos, están conectadas entre sí. Nacen una de la otra complementándose y expandiéndose a nuevas formas de expresión artística.

¿Cuál ha sido el desafío más significativo que has enfrentado a lo largo de tu evolución artística y cómo lo superaste para seguir creciendo profesionalmente?

Pienso que la transición del óleo pastel al óleo ha sido un desafío para mi trayectoria como artista. Durante un tiempo, dudé sobre tener la capacidad de crear obras con este material. Acceder al curso vacacional en la Universidad de Antioquia en Medellín - Colombia, me generó la confianza que me llevó a crear mi primera obra al óleo titulada: Botas. Realizar esta obra me permitió la libertad creativa para inspirarme en la creación de más obras al óleo.

También, la obra número 18 de la serie Vida Tras Bambalinas, titulada En Mis Sueños, recopila 18 obras de la primera serie. Esta obra ha significado un gran desafío por el tamaño a escala, los detalles han requerido una mayor dedicación para asimilar lo mejor posible la obra original.

Logré superar todas las adversidades con el deseo de avanzar en cada una de esas creaciones, y tener en mi mente tres, cuatro, cinco... obras más por realizar me impulsó a querer continuar día tras día y observar con éxito las obras en su totalidad.

Algunos detalles requeridos por las obras, sin importar la técnica, me permitieron aprender sobre la paciencia que se requiere para cada obra, así como de cada proceso creativo que es único, y los tiempos de creación que son inherentes al artista. Esto me permitió la confianza para avanzar en el proceso artístico explorado según mis capacidades y conocimiento.

La fusión de la pintura y la escultura es una idea intrigante en varias de tus series. ¿Qué te llevó a explorar esta combinación de medios y cómo crees que enriquece tus creaciones?

La segunda obra al óleo San Joaquín Juventud – Adultez, me permitió crear una línea que desbordara de la flor y generar el realce para una mayor profundidad. Pero la novena pintura al óleo Poporo Quimbaya con Acanto y Flor de Lis, me invitó a generar un volumen mayor y descubrir las tonalidades que requería para generar un mayor realismo, nace así el Realismo Mágico característico en las obras.

Mi sorpresa fue mayor en el momento de crear la obra Paisaje con Mariposa, pues no esperaba que esta obra tuviese tan alto grado de volumen, y dejarme llevar por el instinto fue lo que me permitió la creación de una obra única.

Rompo con lo establecido cuando comienzo a generar el volumen al óleo sobre el lienzo de donde nace el término "Escultura en Pintura”, luego me permitiría vislumbrar esculturas creadas 100 % al óleo, a mi parecer es algo nuevo en el mundo del arte. He logrado permitir, por medio del instinto y de querer ir más allá de lo establecido por las normas, crear nuevas maneras de observar esa esencia basta llamada Arte que se transmite por medio de las creaciones según la energía, el conocimiento y la imaginación que posee cada artista.

Mis obras se enriquecen cada una en su unidad y, a su vez, en conjunto, mismo que permite la observación de un proceso creativo libre, el cual logra captar la creación de nuevos estilos en el arte y descubrir con ello una nueva percepción para la mente.

Durante tu trayectoria artística, has enfrentado decisiones cruciales como dejar temporalmente la universidad para dedicarte al arte. ¿Cómo has equilibrado tus aspiraciones artísticas con las expectativas de tu familia y las opiniones sociales sobre el arte como carrera?

Pienso que estudiar, trabajar y pintar al mismo tiempo, me ha permitido conocer mis habilidades personales, cognitivas y creativas, lo que me ayudaría a tomar la decisión de enfocar mi vida en el arte; igual, me permitió la madurez para cumplir el sueño de mi vida convirtiéndose este en mi camino.

También, cumplir el sueño de mi madre y de mi padre, ver a sus hijos graduados, fue la inspiración para alcanzar con éxito el título universitario. Después de esto, dedicar mi vida al arte era una decisión que estuvo siempre en mi corazón; el apoyo y comprensión que recibí de ellos, al igual que de mi hermana, hermano, sobrino y más familiares, ha sido clave para alcanzar mis sueños como artista.

He llevado mi enfoque artístico hacia cada una de mis creaciones con el deseo de experimentar nuevas maneras de observar el arte que habita desapercibido entre nosotros, sin importar la opinión que la sociedad tenga frente al arte como carrera para la vida. Siento el deseo en mi ser de crear; mi contacto con el arte ha permitido un sentimiento de libertad, de gozo personal y espiritual. Las obras pictóricas me conducen por el conocimiento del arte, también la escultura, fotografía y creación de vídeos, logran experimentar una nueva forma de observar y de percibir el arte en todo lo que nos rodea.

¿Cómo ves tu futuro como artista? ¿Tienes alguna visión específica o dirección en mente para tus próximas series de obras?

Mi proyección es experimentar con la creación de esculturas 100 % al óleo, con dimensiones menores a 50 cm. También, crear esculturas en hierro a gran escala, para exteriores e interiores, es una idea que ronda en mi mente, aún debo aprender mucho sobre este material y del manejo que se requiere para crear con éxito estas obras. Deseo transmitir una percepción diferente de lo cotidiano y crear consigo un ambiente que invite a la reflexión. Esto es un eslabón que me permite la expansión visual creativa, que se convierte en complemento de la pictórica, la fotografía y los vídeos.

Aún tengo muchos proyectos por realizar y que el tiempo pondrá en mi camino en el momento apropiado; me permito fluir conforme al sentimiento creativo que se presenta en los instantes efímeros de mi vida y, explorar así, nuevas maneras de descubrir el arte que habita en mi ser.

En este momento conservo varias series en mente para crear en cada una de las técnicas. Entre ellas, destaca una serie pictórica enfocada a niñas y niños hasta los 7 años de edad aproximadamente, con el objetivo de generar en ellos una mayor proximidad al mundo del arte y crear una conciencia en la familia sobre la expresión artística-pictórica que nace desde la infancia, de gran importancia para el desarrollo artístico-cognitivo.

Invito a las familias a asistir a los museos, galerías de arte, teatros, espacios culturales y demás, para que puedan percibir los sueños artísticos como una realidad asequible.

Por último, ¿puedes compartir algún consejo para artistas emergentes que están buscando encontrar su propia voz artística y seguir su pasión en un camino creativo?

Busca siempre en tu interior por medio del autoconocimiento de uno mismo; permite que la esencia del arte, que habita dentro de cada uno, sea la clave para lograr, en cada pincelada, fluir desde lo más profundo del ser y expresarse libremente a través de cada pincelada creando consigo tu propio camino.

Todos poseemos habilidades artísticas únicas, pero a veces nos dejamos encasillar en conceptos establecidos por mucho tiempo. Hay que tener siempre presente que a veces los errores que se presentan en un momento creativo, pueden convertirse en los mejores consejeros para que cada obra se desarrolle conforme a su composición.

La invitación que hago es a liberar la mente y permitirse explorar formas únicas de expresión que nos conectan con lo contemporáneo, y con ello, continuar siempre el propio camino de uno sin importar los contratiempos que puedan surgir, igual sobre lo que pueda pensar la sociedad de nuestras creaciones.

Como experiencia personal, durante los 10 años que llevo desarrollando mi instinto artístico, solo podía conseguir el tiempo para pintar entre 3 y 4 horas diarias. Las actividades laborales, los compromisos universitarios y personales no me han impedido continuar día tras día en este autodescubrimiento artístico, aprovecho cada minuto para conseguir el mayor provecho enfocado hacia la exploración del arte en las formas posibles.

Siempre podemos permitirnos el tiempo de pensar en nuestros sueños. Creer con el corazón que puedes lograrlo en conjunto con la acción y la perseverancia, son la clave para hacerlos realidad.

¡Gracias por hacer parte de este sueño!

Jecob Corbet Art

Escultura en Pintura / Surrealismo en Abstracción

El recorrido por la vida de Jecob Corbet sirve para demostrar que el arte no es más que un reflejo de la esencia humana y un medio de expresión individual. Desde su experiencia, donde todo inicia con un sueño, este artista ha logrado desarrollar obras únicas, en las cuales su imaginación se libera sin ningún tipo de restricciones. Con su mirada puesta en el futuro, el talentoso creador se embarca en nuevos desafíos y proyectos prometedores en los que busca elevar a un mayor nivel su potencial artístico.