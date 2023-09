¿Cómo impugnar una prueba de WhatsApp en un juicio?, por GlobátiKa Peritos Informáticos

En el mundo legal contemporáneo, la digitalización ha dado paso a un aumento significativo en el uso de pruebas electrónicas, particularmente conversaciones de WhatsApp, en procedimientos judiciales.

Sin embargo, la autenticidad y veracidad de estas pruebas pueden ser objeto de controversia y, en algunos casos, incluso de falsificación. Este medio ha consultado a Ángel González, CEO de GlobátiKa Lab, para que explique, cómo impugnar pruebas de WhatsApp en un juicio, destacando la importancia de contar con expertos en análisis forense de evidencias digitales.

El proceso de impugnación de pruebas de WhatsApp en un juicio La impugnación de pruebas de WhatsApp en un juicio es un proceso crítico que requiere atención meticulosa y fundada. En muchas ocasiones, explica Ángel González “las pruebas de WhatsApp se presentan como capturas de pantalla o transcripciones de conversaciones”. Sin embargo, “Se podrá pedir la impugnación de la prueba, si no se ha aportado ningún informe pericial informático que respalde la fiabilidad de los WhatsApp presentados”.

Para presentar una carta de impugnación de pruebas de WhatsApp en un proceso judicial, primero, es fundamental consultar con un abogado especializado en derecho digital para evaluar la viabilidad de la impugnación y revisar detenidamente las pruebas en cuestión. A continuación, se deben identificar fundamentos sólidos para la impugnación, como la falta de informe pericial, la dudosa autenticidad o la posibilidad de manipulación, y redactar la carta de impugnación siguiendo un formato profesional que incluya la información del tribunal, el número de caso, la identificación de las pruebas impugnadas y una explicación detallada de los hechos y fundamentos legales respaldados por jurisprudencia relevante.

¿Es viable impugnar una diligencia de cotejo o un acta notarial de mensajes de WhatsApp? Consultado por este medio, Ángel González, sostiene que "es perfectamente factible impugnar una diligencia de cotejo de mensajes de WhatsApp realizada por el Letrado de la Administración de Justicia si no se acompaña del correspondiente Informe Pericial Informático. La razón fundamental se encuentra en la posibilidad de que el terminal haya sido objeto de modificaciones o que las conversaciones hayan sido falsificadas. Este mismo principio se aplica a las conversaciones de WhatsApp y capturas de pantalla presentadas en un Acta Notarial, ya que, a pesar del papel del notario en la certificación de documentos y actos legales, carece de la capacitación técnica y las herramientas específicas para llevar a cabo un análisis forense digital en registros digitales."

¿Se pueden falsificar las conversaciones de WhatsApp? La falsificación de conversaciones de WhatsApp es un tema de preocupación en el ámbito legal debido a la disponibilidad de herramientas y métodos que permiten manipular estos registros de manera relativamente sencilla.

Ángel González, perito judicial informático con una larga trayectoria profesional, advierte que existen multitud de herramientas de simulación de conversaciones, como por ejemplo, "fakeWhatsApp", que simula la apariencia de la aplicación original de WhatsApp. Esto puede utilizarse para crear conversaciones falsas que se asemejen a las reales. Por otra parte, se puede recrear una conversación fraudulenta gracias a la modificación de la agenda de contactos para incluir nombres ficticios o alterar los nombres existentes, lo que puede dar la apariencia de que una conversación es legítima cuando en realidad no lo es.

La relativamente sencilla manipulación de conversaciones de WhatsApp subraya la importancia de contar con un Perito Informático para que realice el procedimiento de verificación y autenticación de las pruebas digitales en los procesos judiciales.

La importancia de contar con un Perito Informático en un proceso judicial La integridad y autenticidad de las conversaciones de WhatsApp deben ser confirmadas mediante Peritos Informáticos expertos en la materia, que puedan identificar cualquier indicio de manipulación o falsificación en estos registros. El conocimiento de estas amenazas y la necesidad de abordarlas adecuadamente en el contexto legal son esenciales para garantizar la integridad y la justicia en el sistema judicial. En este contexto, los Peritos Informáticos de GlobátiKa Lab se destacan como expertos en la materia, proporcionando la experiencia necesaria para abordar con éxito estos desafíos en el sistema legal contemporáneo.