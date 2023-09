¿Listos para asumir un compromiso ambiental, social y de gobernanza bajo la normatividad ESG?

Los directores de las empresas juegan un papel crucial a medida que las empresas se preparan para cumplir con la creciente demanda de divulgación de datos relacionados con el clima y otras métricas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Aunque las directrices formales de las autoridades sobre divulgación de información climática son más aplicables a las empresas públicas, eventualmente el impacto se dejará sentir a lo largo y ancho de las empresas privadas, y el momento de prepararse es ahora.

Seguramente muchas pymes ya tienen la presión de consumidores, proveedores, empleados, juntas directivas y accionistas insistiendo en observar ya la implementación de iniciativas relacionadas con ESG. En este punto, no es raro que las empresas del mercado intermedio reciban peticiones de los proveedores para que informen sobre métricas ESG específicas. Esto aumentará a medida que los proveedores y las empresas inicien o desarrollen sus estrategias ESG y recurran a sus cadenas de suministro para influir y mejorar los parámetros para los que han establecido objetivos y metas. El cuerpo directivo será responsable de integrar las prácticas de sostenibilidad en las políticas, procedimientos, informes financieros y procesos de toma de decisiones de las empresas.

Gobernanza sostenible: un requisito para ESG Las empresas pueden prepararse desarrollando una infraestructura de gobernanza sostenible para identificar, notificar y supervisar los riesgos y oportunidades relacionados con ESG. Una gobernanza eficaz es esencial para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de una empresa. Implica examinar detenidamente los procesos, sistemas y estructuras internas que rigen una empresa para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones.

Aspectos claves para la implementación de ESG Estos son algunos de los aspectos claves sobre la gobernanza que las empresas y sus directores deben tener en cuenta para la implementación exitosa de ESG:

Junta Directiva: contar con un consejo de administración independiente y diverso con la experiencia adecuada es clave a la hora de supervisar la gestión y garantizar el cumplimiento de las normas éticas. El director financiero, junto con otros ejecutivos de la administración, deben colaborar con la junta directiva para alinear los objetivos financieros y de ESG, esto con el fin de establecer e integrar prácticas sostenibles en la estrategia global de la empresa y la gestión de riesgos.

Gestión de riesgos: las empresas deben evaluar sus procesos de información y gobernanza en materia de gestión de riesgos, ello para identificar y evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con las ESG e integrarlos en sus procesos. Identificar, mitigar, gestionar y supervisar los riesgos financieros, los riesgos medioambientales y los posibles impactos en la reputación para proteger la viabilidad del negocio en el largo plazo.

Recopilación y análisis de datos: las empresas suelen recopilar datos ESG de diversas fuentes, incluidos los medioambientales (emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía), sociales (diversidad de los empleados y compromiso con la comunidad) y de gobernanza (estructura del consejo y remuneración de los ejecutivos). Desde la dirección es importante tomar responsabilidad sobre la supervisión, recopilación, validación y análisis de estos datos.

Transparencia e información de las métricas relacionadas con ESG: las empresas que tienen prácticas transparentes de presentación de informes y proporcionan información precisa y oportuna a las partes interesadas, incluidos los informes financieros, los informes de sostenibilidad y otras divulgaciones, estarán bien posicionadas para cumplir con los requisitos de divulgación en evolución, y ofrecer a las partes interesadas una comprensión integral del desempeño ESG de la empresa y su impacto en el retorno de la inversión.

Compromiso con las partes interesadas: el compromiso activo con las partes interesadas, incluidos empleados, clientes, comunidades e inversores, son importante para evaluar la estrategia ESG. La dirección ejecutiva de las organizaciones desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar la identificación de riesgos y oportunidades importantes relacionados con los ESG en toda la empresa, e incorporarlos a los procesos de gestión de riesgos y al marco de información.

Cumplimiento y marcos jurídicos: implementar controles internos eficaces y mecanismos para supervisar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas del sector aplicables, así como para abordar cualquier infracción legal o reglamentaria, es un componente crítico de la gobernanza.

Remuneración de los ejecutivos: alinear la remuneración de los ejecutivos con los resultados ESG de la empresa y establecer métricas de rendimiento relacionadas con los objetivos ESG puede motivar a la dirección a priorizar la sostenibilidad y las prácticas responsables.

Prácticas éticas y código de conducta: establecer un código de conducta y prácticas éticas que incorporen elementos relacionados con los ESG guiará el comportamiento de los empleados, promoverá la integridad y evitará prácticas poco éticas. Se trata de una pieza esencial de un marco de gobernanza sólido.

Pasos para implementar ESG en una empresa Tanto si ya ha elaborado un sólido informe de sostenibilidad como si acaba de iniciar su implementación, es importante desarrollar una estrategia ESG que esté alineada con su estrategia corporativa. Debe incluir la identificación de las prioridades y métricas relacionadas con ESG, el establecimiento de metas y objetivos mensurables para realizar un seguimiento de los progresos, y el desarrollo de planes de acción que incluyan los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Es fundamental comprender las funciones de la gestión de riesgos y la supervisión del consejo en relación con los ESG. Establecer una infraestructura de gobernanza que incorpore la ESG es el primer paso.

El siguiente es evaluar los conocimientos y competencias de su equipo en materia de ESG. Identificar las lagunas y proporcionar la formación necesaria a los equipos de apoyo -dirección, consejo, contabilidad y operaciones- es crucial para abordar los elementos ESG y la ejecución de la estrategia.

Las empresas deben desplegar un equipo multifuncional para apoyar la aplicación de la estrategia e identificar los puntos clave de información para prepararse para las divulgaciones relacionadas con el clima propuestas por las autoridades, este equipo incluirá la gestión de riesgos, operaciones, cumplimiento, contabilidad y auditoría interna. Los equipos operativos desempeñan un papel clave en la identificación y medición de los datos relacionados con ESG, así como en la aplicación de estrategias para apoyar la obtención con éxito de los objetivos y metas identificados.

Las empresas que han integrado elementos ESG en sus prácticas de gobierno corporativo no solo estarán preparadas para cumplir con los requisitos de divulgación relacionados con el clima de los reguladores y las principales partes interesadas, sino que estarán mejor equipadas para gestionar los riesgos, atraer a los inversores, mejorar su reputación y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo y las prácticas empresariales responsables. La capacidad de informar sobre elementos ESG no solo dará una ventaja sobre los competidores, desbloqueando potencialmente nuevas fuentes de capital o negocio, sino que será un requisito para hacer negocios.

¿Está listo para implementar ESG en su empresa? Sin lugar a duda, ESG es una tendencia creciente que está cambiando la forma en que las empresas operan. Las empresas que se tarden en implementar ESG se arriesgan a ser rebasadas por sus competidores, perder clientes e inversores, e incluso llegar a ver perjudicada su reputación.

