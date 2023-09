​La tecnología de Facebook o Netflix para los expedientes médicos

Los expedientes médicos, que contienen la historia clínica de los pacientes, son documentos de carácter confidencial. Eso es algo que bien conocen los centros médicos que los atesoran, incluida la Seguridad Social, que conocen que, para que alguien pueda acceder a ellos, necesita de razones legítimas y legales como el hecho de que exista interés vital para el paciente, que sea necesario por interés de salud pública o porque un juzgado así lo indique.





Actualmente, es inviable seguir manteniendo, como se hacía hace años, dichos expedientes de forma física.

“La capacidad de almacenaje no es ilimitada cuando se trata de papeles. Además, demora mucho su consulta. Hoy en día, gracias a la tecnología, se habla de expedientes clínicos electrónicos como la mejor solución para las clínicas. Basta que una atienda en sus distintas especialidades a 1000 pacientes para tener que gestionar, como mínimo 360.000. En esas cifras, la digitalización ha sido un avance clave que, además, cumple con las normativas vigentes, incluyendo la protección de datos”, explican desde Compuexpediente.

Su propuesta, muy distinta a otras del mercado, se vale de una tecnología que ya se usa en plataformas como Facebook, Apple, Google, Netflix, Adobe o la misma NASA. Se trata de una capa tecnológica denominada Single Page Application (SPA) que es capaz de crear interfaces personalizadas para usuarios pero, al contrario que otros, para ser usado de forma incremental, es decir, creciendo a demanda de las necesidades como ocurre en el ámbito sanitario.

Poder incluir en una misma ficha clínica la agenda, la historia clínica, la evolución, los consentimientos, estudios, notas quirúrgicas o las facturas y firmas electrónicas agiliza el perfil del paciente en cada consulta de especialista pudiendo ofrecer una imagen 360º de su estado de salud. De hecho, en España, es necesario conservar, una vez dado el alta, hasta un mínimo de 5 años, dichos expedientes con el fin de prestar la debida asistencia en las revisiones posteriores. Esto, que en papel sería hoy en día inviable, es muy ágil gracias a la digitalización de los mismos.



“Está claro que el reto es conseguir una seguridad para estos datos desde la agilidad que permite la gestión online de los mismos. Actualmente ya estamos certificados en México y el objetivo no deja de ser facilitar a la comunidad médica el acceso a toda la información del paciente para poder ofrecer una atención no sólo personalizada sino teniendo en cuenta todo su expediente. De hecho, se ha introducido incluso la firma electrónica del médico para evitar la necesidad de papel”, comentan.