¿Por qué optar por las flores tropicales?, con los especialistas en ramos y plantas de Rosistirem

Las flores tropicales son aquellas especies que crecen en regiones cercanas al ecuador, lugares donde encuentran calor y humedad a lo largo de todo el año. De todas formas, hay diferentes tipos de flores tropicales que pueden cultivarse en climas más templados. En estos casos, es muy importante protegerlas del frío y de las heladas.

Según explican los especialistas de la tienda online de ramos y plantas Rosistirem, las flores tropicales son famosas por sus exóticas formas, sus colores maravillosos y su olor fresco. Por lo tanto, un ramo conformado por distintas especies de este tipo puede decorar una casa y aportar vitalidad.

Proteas y sus flores de verano Actualmente, existe una gran variedad de tipos de flores tropicales. Una de ellas son las proteas, también conocidas con los nombres científicos de leucospermum o nutans. Por lo general, estas plantas miden entre 90 y 150 centímetros. Además, sus tallos son leñosos y se extienden ocupando mucho espacio.

A su vez, las hojas son de color verde y forma ovalada, y a la vista se presentan alargadas y bastante simples. Ahora bien, lo que distingue a esta especie son las flores, que suelen aparecer en grupos de 2 o 3 y tienen una forma similar a la de un alfiletero. Los ramos de proteas son ideales para decoración no solo por su belleza, sino también por su resistencia al calor y las altas temperaturas.

Por lo general, estas flores aparecen cuando la primavera está llegando a su fin y su sitio preferido es en contacto directo con el sol. Si las temperaturas bajan es necesario protegerlas en algún espacio interior, ya que no soportan las heladas. En el caso de tener una planta de proteas en el jardín, es necesario saber que el riego debe ser moderado y el suelo tiene que estar bien drenado para que no se formen charcos.

Ave del paraíso y brunia Otra flor tropical es la que ofrece el ave del paraíso, o strelitzia. Esta especie es originaria de Sudáfrica y su apariencia es espectacular, ya que se parece a un pájaro en vuelo. A su vez, su color es naranja intenso con tonalidades azules tenues. Cuando se cortan, las flores resisten hasta 3 semanas. Además, pueden soportar temperaturas bajas por breves períodos de tiempo.

Por otro lado, las brunias son otra de las especies tropicales muy usadas en decoración. Estas plantas, de la familia de las bruniáceas, son arbustos que ofrecen flores circulares en cuyo interior crecen frutos. Cuando se secan, suelen ser utilizadas en ramos de flores, sobre todo de novias. También se emplean en distintos arreglos florales y guirnaldas.

Los profesionales de Rosistirem aseguran que las brunias, aves del paraíso, proteas y otros tipos de flores tropicales son ideales para crear ramos decorativos que pueden dar un toque fresco y vital a cualquier ambiente.