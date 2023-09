Armaduras medievales que sirven como reflejo de rango, riqueza y rol en la sociedad

Las armaduras son un símbolo icónico de la época medieval. Dichas piezas de metal y cuero no solo ofrecían protección a los guerreros, sino que también desempeñaban un papel crucial en la estructura social de la época. Actualmente, las armaduras medievales se mantienen como un elemento importante para coleccionistas, amantes de la historia y jugadores de LARP, también conocido como juegos de rol en vivo.

No obstante, la compra de estas piezas no es una actividad ampliamente difundida en el mercado. Por esta razón, los interesados deben acudir a distribuidores específicos como La Corte del Tejón, una tienda online dedicada a la venta de productos medievales para LARP.

Armaduras medievales: características y su rol en la sociedad Las armaduras medievales fueron diseñadas con la finalidad de proteger a los guerreros en el campo de batalla. Estos accesorios constan de varias partes como el yelmo, la cota de malla, las grebas, las hombreras, el peto y las grebas, las cuales se combinan para crear una defensa completa. A pesar de su aparente pesadez, las armaduras medievales no impedían completamente los movimientos de sus portadores. Los guerreros entrenados aprendían a aprovechar las bisagras, correas y hebillas para lograr una mayor movilidad.

Además de su función en la protección personal, las armaduras medievales también tenían un papel importante en la sociedad de la época. Poseer una armadura completa era costoso y requería habilidades especializadas, lo cual llevó a la formación de gremios de armeros y forjadores. Estos artesanos eran altamente valorados y sus creaciones se consideraban una muestra de estatus y poder. Asimismo, el aspecto y la calidad de una armadura podían ser un factor determinante en la reputación y el reconocimiento de un guerrero.

Tipos de armaduras medievales Existen varios tipos de armaduras con diferentes utilidades y desventajas. En este sentido, el principal factor a considerar es el material de la pieza, ya que este puede determinar la protección y libertad de la persona.

En primer lugar, la armadura de placas de metal unidas entre sí mediante correas de cuero, proporciona una excelente protección contra las armas de filo. Por su parte, la armadura de malla consiste en anillos de metal entrelazados, efectiva contra cortes y estocadas.

Otra de las opciones es la brigantina, compuesta de varias capas de tela acolchada cubiertas por placas de metal, esta ofrece menos protección, pero es más liviana y flexible. Asimismo, el gambesón hecho de lino o lana acolchada disminuye los impactos al cuerpo.

Por último, la armadura de cuero endurecido proporciona gran movilidad y una protección básica contra ataques ligeros.

La Corte del Tejón ofrece todos estos tipos de armaduras y otros complementos para juegos de LARP. Las piezas son diseñadas para hombres y mujeres, con materiales de la mayor calidad. El catálogo virtual incluye partes de las armaduras como cascos o yelmos, hombreras, escudos de cinturón, musleras, espaldares, corazas, guarda brazos, entre otros.