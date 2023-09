El nuevo Casio G-Shock es un reloj resistente al polvo y al barro

Casio Computer Co anunció recientemente la incorporación de una nueva línea a la marca de relojes resistentes a los golpes G-Shock. Se trata del GW-9500, perteneciente a la serie MUDMAN, cuya característica de resistencia lo convierte en una excelente opción para utilizar en entornos externos y condiciones extremas.

El nuevo G-Shock forma parte de la familia de relojes de la marca resistentes al polvo y al barro, además de una pantalla LCD de doble capa, lo que le confiere mayor legibilidad de la brújula digital. Además, cuenta con un tamaño más compacto, lo cual favorece su ajuste y comodidad a la hora de utilizarlo.

Características del nuevo Casio G-Shock La línea Master of G de G-SHOCK ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los amantes de las aventuras en condiciones extremas, ya que ofrece un rendimiento superior en exteriores, ya sea tierra, mar o aire con capacidades especialmente configuradas para cada uno de estos entornos.

En el caso específico de los relojes MUDMAN, se distinguen por estar optimizados para su uso en tierra, destacando también por su resistencia al polvo y al barro. Asimismo, han sido pensados para entornos versátiles, convirtiéndose en un elemento ideal para usuarios profesionales como miembros de equipos de rescate que realizan misiones en entornos terrestres difíciles donde tiende a acumularse o dispersarse suciedad, arena, barro, polvo o escombros.

Además, el nuevo GW-9500 ofrece un perfil más delgado, adecuado para la última adición a la serie MUDMAN. La pantalla LCD de doble capa del nuevo reloj mejora la legibilidad de la brújula digital para que se pueda utilizar incluso en entornos con poca visibilidad. Por su parte, la capa superior de la pantalla muestra el rumbo de la brújula con un gráfico grande en forma de cruz, mientras que la capa inferior muestra la hora y diversas mediciones.

Modelos de la serie MUDMAN G-Shock Casio Computer Co describió también la variedad de modelos que pertenecen a esta nueva serie de relojes. Entre ellos destaca el GW-9500, diseñado intencionalmente con un perfil más delgado para mejorar la comodidad en tu muñeca. Al adoptar una estructura en la que el cristal del reloj se ajusta al bisel y otras mejoras, el reloj tiene un perfil 3,4 mm más delgado que el modelo anterior.

Por otra parte, es posible encontrar el modelo GW-9300, pensado para garantizar la operatividad. Los botones laterales y el botón frontal sirven para tomar y mostrar las mediciones del sensor. Estos son de gran tamaño y están diseñados para evitar la entrada de barro y agua.

En definitiva, con la nueva incorporación de la serie MUDMAN y otros relojes Master of G, Casio G-SHOCK muestra su compromiso de apoyar a los profesionales que trabajan en las condiciones externas más duras.