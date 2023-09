Prepararse para las Oposiciones de Bomberos Forestales con MasterD

Según datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), en lo que va de 2023, España ha sido el país europeo más afectado por los incendios forestales, con un registro de más de 86.000 hectáreas quemadas. En parte, esto se debe a que se han registrado incendios prematuros durante la primavera. Además, a día de hoy, el episodio más preocupante ha sido el incendio declarado en la isla de Tenerife que ya ha consumido 15.000 hectáreas.

En este contexto, en los dos últimos años se han convocado oposiciones para cubrir más de 2.000 plazas de bombero forestal. Además, se han creado distintas bolsas de trabajo para futuras incorporaciones.

Los bomberos forestales cumplen un papel fundamental para mitigar los efectos del fuego y evitar la propagación de incendios.

Actualmente, las comunidades autónomas pueden convocar a oposiciones para cubrir estos puestos a través de la administración pública o externalizar este servicio a través de empresas privadas. En cada caso, los requisitos y las pruebas cambian.

Para ser bombero forestal hay que superar pruebas físicas exigentes Esta es una de las oposiciones con algunas de las pruebas físicas más duras que hay. En función de cada convocatoria, los opositores se pueden encontrar con exámenes como el Field Test, el Pack Test y la prueba de banco. La primera de ellas consiste en recorrer 3,2 kilómetros en una superficie plana llevando un peso de 11 kilos en menos de 30 minutos. Estas exigencias son iguales tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, las comunidades autónomas de Galicia, Aragón y Madrid disponen de este tipo de evaluación.

A su vez, el Pack Test consiste en recorrer 4,8 kilómetros con un peso de 20 kilos para los hombres y de 17 kilos para las mujeres. Para pasar esta prueba es necesario alcanzar la meta en no más de 45 minutos. Hoy en día, este test se exige en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.

Por otra parte, la prueba de banco se requiere en las comunidades autónomas de Valencia, Madrid y La Rioja. Para llevarla adelante se usa un banco de 40 centímetros en el caso de los hombres y 30 centímetros para las mujeres. Los opositores deben subir y bajar realizando 90 movimientos por minuto durante 5 minutos. Este ritmo se marca con un metrónomo. Finalizado el ejercicio y después de 15 segundos de reposo se toma el pulso. De esta manera, se evalúa la capacidad aeróbica de los aspirantes. Los que no cumplan con el estándar requerido, suspenden el examen.

En particular, en Andalucía, se realizan las pruebas físicas INFOCA que incluyen distintos tests específicos. Uno de ellos es un salto de longitud sin carrera que se lleva a cabo para valorar la fuerza reactiva y explosiva del tren inferior. A su vez, para evaluar el tren superior se efectúan una serie de flexiones de brazos. Las pruebas INFOCA también requieren de un test de resistencia (Course Novette) y de la realización de un circuito 6 por 6 con conos y obstáculos.

Funciones de los bomberos forestales Estos agentes centran su actuación en los entornos naturales o rurales, llevando adelante tareas de prevención, vigilancia y detección de incendios forestales. También se ocupan del mantenimiento de infraestructura y de llevar adelante operaciones de extinción del fuego. Asimismo, pueden ofrecer apoyo en otras contingencias en las que el medio natural o rural se ve afectado.

