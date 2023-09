Lazza Capital y Maratón Medellín 2023: forjando nuevos récords juntos

En una alianza sin precedentes entre deporte y finanzas, Lazza Capital se convirtió en el patrocinador oficial del Maratón Medellín 2023, demostrando que cuando la pasión y la excelencia se unen, se rompen récords. Con más de 18.600 atletas de 45 países En una confluencia sin precedentes de finanzas y deporte, Lazza Capital, la firma financiera global de renombre, ha patrocinado el Maratón Medellín 2023, un evento que no sólo ha establecido nuevos récords deportivos sino que también ha subrayado el inquebrantable compromiso de Lazza Capital con la excelencia y la innovación.

Un evento excepcional, un impacto duradero

El Maratón Medellín 2023 ha establecido un nuevo paradigma en el mundo del atletismo. Con la participación de más de 18.600 atletas provenientes de 45 países, el evento ha sido una celebración global del espíritu humano. Las marcas conseguidas durante la carrera fueron espectaculares: Jeisson Suárez de Colombia lideró el pelotón masculino con un tiempo de 2:17:58, mientras que Caroline Chepkurui Tuigong de Kenia reinó entre las mujeres, culminando la prueba en 2:39:25.

Lazza Capital: mucho más que un patrocinador

Lazza Capital no se limitó a ser un patrocinador en papel. La firma tuvo un stand destacado durante el evento, donde compartió su visión y su gama de soluciones financieras con los participantes. Más allá de eso, Lazza Capital estuvo presente en la línea de meta, entregando premios a los ganadores y consolidando su reputación como una empresa comprometida con la excelencia en todas las facetas de la vida.

El CEO de Lazza Capital, Yovani Escobar Quintero, no solo estuvo presente en el evento sino que también fue uno de los más de 15 corredores de la empresa que participaron en la carrera, demostrando que para Lazza Capital, el compromiso con el rendimiento excepcional es más que retórica; es una forma de vida.

Innovación y rendimiento: los pilares de Lazza Capital

Este patrocinio es una extensión natural de los valores que Lazza Capital representa. Al igual que los atletas de élite del Maratón Medellín, Lazza Capital busca incansablemente superar las barreras de rendimiento a través de la innovación tecnológica, utilizando Machine Learning y trading algorítmico para ofrecer soluciones de inversión en renta fija y renta variable de última generación a sus inversores.

Mirando hacia el futuro

Este evento ha sido una muestra más de lo que puede lograrse cuando la pasión y la tecnología avanzada convergen. Como resultado, Lazza Capital anticipa más colaboraciones y patrocinios en eventos que alineen con sus valores fundamentales de excelencia, innovación y compromiso social.