Según Daniel Paloma Freire, para comprender la realidad en la que se encuentran los países, más aún cuando los mismos son realizados por expertos en la materia, los análisis económicos son indispensables.

Este profesional se encarga de realizarlos y destaca en el mercado como estratega financiero internacional, economista certificado y perito fiscal. Su especialidad es la evaluación y el diseño de planes y estructuras financieras que posibilitan que distintas empresas del mundo puedan ser sostenibles.

En esta línea, con una mirada analítica de la realidad, dejó en claro la situación de la economía brasileña, considerada como una de las más fuertes de Sudamérica. Esta última tuvo una expansión del 2,9 por ciento en 2022 y las estimaciones para los próximos años son variadas.

Daniel Paloma Freire: las claves de la economía brasileña La economía de Brasil siempre fue considerada como la más fuerte de América del Sur, dejando atrás a otros países importantes de la región, como Uruguay, Chile y Paraguay.

Según los registros de los últimos años, el país del orden y progreso es el único de su continente que se encuentra en el ranking de las veinte economías más fuertes del mundo, el cual está liderado por Estados Unidos, China y Japón, entre otros.

En este contexto, según Daniel Paloma Freire, el incremento del Producto Bruto Interno de Brasil durante el año 2023 se estima en un 1,2 %, mientras que las expectativas para el 2024 giran en torno al crecimiento en un 1,4 %.

A esto se suma la integración de dicho país el grupo BRICS, que también está conformado por Rusia, India, China y Sudáfrica. El mismo considera que se trata de potencias económicas ascendentes, que continuarán incrementando considerablemente el Producto Bruto Interno en los próximos años.

Daniel Paloma Freire aporta una mirada profunda de Brasil La interpretación de la realidad económica de una potencia sudamericana como Brasil es una actividad compleja, que Daniel Paloma Freire lleva a cabo de forma magistral a partir de su gran preparación en finanzas internacionales, impuestos e inversiones.

Su estudio y pasión por los números le permitieron enfocarse en otras áreas como análisis financiero, planificación estratégica, wealth management y banca, logrando una gran expertise en dichas temáticas.

Todo eso le brindó herramientas sólidas para interpretar distintas realidades económicas del mundo, como el caso de Brasil. Según su perspectiva, dicho país logró tener un crecimiento sostenido gracias a una fuerte política de apertura económica y un sólido régimen de exportaciones en distintos rubros.

En relación con lo anterior, algunas de las actividades que él destaca son la producción de café, caña de azúcar, combustible, madera, trigo y cacao. Asimismo, resalta la importancia de la actividad ganadera, teniendo en cuenta que Brasil ocupa el segundo lugar en cuanto a la producción de carne, detrás de Estados Unidos.

Daniel Paloma Freire. Un futuro económico promisorio Con una industria en expansión y políticas comerciales sólidas y estratégicas abiertas al mundo, Brasil se encamina hacia un liderazgo pleno en el continente sudamericano en los próximos años.

Teniendo en cuenta esto, Daniel Paloma Freire señala diversos tipos de inversiones posibles en dicho territorio, las cuales garantizan una alta rentabilidad y resultan confiables en un contexto de estabilidad.

Algunas de las opciones disponibles son los fondos ETF, que presentan una gran rentabilidad en diversos plazos y los bonos del propio Estado, con grandes rendimientos en los últimos años.

Con una economía que tiende a la reducción de la inflación, control efectivo del gasto público y sienta las bases de una reforma tributaria clave para el crecimiento, Brasil se erige como uno de los referentes máximos de una zona atravesada por diversas crisis.

Daniel Paloma Freire. Desafíos para incrementar la productividad Desde el punto de vista económico, las mejoras en la productividad de un país posibilitan un crecimiento sostenido a través del tiempo, especialmente por un incremento del Producto Bruto Interno.

En el caso de Brasil, Daniel Paloma Freire hace hincapié en las dificultades que tiene dicho país para buscar un progreso en ese ámbito, lo cual se traduce indudablemente en desafíos sólidos para los próximos años.

En este sentido, el economista destaca el sistema de proteccionismo comercial que tiene dicho país, lo cual evita la competencia en el mercado. Esto significa que existe una decisión política de cuidar la industria nacional y determinados empleos, evitando así el ingreso de compañías extranjeras.

A esa situación también se suma la baja calidad de los insumos disponibles para elaboración de productos, lo cual implica prestaciones de infraestructura y logística que no solo incrementan los costes de las producciones, sino que también influyen en la pérdida de la competitividad directa.

En ese contexto, los desafíos que tiene por delante esta potencia de Sudamérica son complejos, ya que por lado está el riesgo inflacionario y por el otro el bajo crecimiento económico, un factor propio de la baja productividad.

Daniel Paloma Freire. Análisis sobre la inflación en Brasil La inflación es un fenómeno monetario complejo, que preocupa notablemente a los gobiernos de distintos países latinoamericanos, los cuales han sufrido importantes devaluaciones en los últimos años.

En particular, Brasil tuvo una inflación superior al diez por ciento en 2021, un año marcado por la influencia que tuvo la pandemia por covid a nivel mundial. Se trata de una cifra elevada para dicho país, que durante los primeros cinco meses del 2023 tuvo un registro acumulado de casi un tres por ciento.

Teniendo en cuenta esos números, Daniel Paloma Freire sostiene que la tendencia inflacionaria del país gobernado por Lula Da Silva es a la baja. No obstante, algunos indicadores destacan que la inflación total del año será superior al cinco por ciento.

Cabe destacar que los últimos registros mostraron una subida leve, dejando atrás lo sucedido en el último tiempo. Con un crecimiento del 0,12 por ciento en los precios, la economía brasileña sufrió un rebote a una deflación sostenida.

Daniel Paloma Freire: Brasil como un país emergente Los países que ingresan en la categoría de emergentes son aquellos que cuentan con políticas económicas efectivas y un amplio de alcance social, lo cual se refleja en mejores ingresos para los habitantes y con ello mayor calidad de vida.

Cabe destacar que eso resulta posible a partir de una mirada integral, es decir, que el foco no solo está puesto en la perspectiva económica, sino también en alcanzar un progreso efectivo en materia educativa, sanitaria y de seguridad.

La lista de países que comparten esas perspectivas es extensa y en la misma se destacan Turquía, Grecia, Tailandia, México, Malasia, Sudáfrica y Brasil, siendo este último uno de los principales exponentes sudamericanos.

Justamente, con relación al país limítrofe de Argentina, hace referencia Daniel Paloma Freire, quien resalta que las economías emergentes cada vez resultan más determinantes a nivel mundial, sobre todo por el alcance que tienen para determinadas naciones.

En particular, el caso de Brasil contempla una serie de desafíos que deben transcurrir para alcanzar un crecimiento efectivo. En este sentido, algunas de las claves están dadas por la lucha contra la inflación y la reducción al déficit fiscal, como medidas determinantes para fortalecer una expansión sólida para los próximos años.

Además, las previsiones acerca del crecimiento de las economías emergentes son bastante óptimas, puesto que se estima que las mismas experimenten un aumento promedio de cuatro por ciento anual en el período comprendido entre los años 2023 y 2025. Esta cifra no resulta menor, ya que muestra una diferencia respecto a las economías de los países avanzados, que podrían tener un desarrollo del Producto Bruto Interno de entre uno y dos por ciento anual durante la misma etapa.

Daniel Paloma Freire: el gran desafío de reducir la tasa de desempleo La generación de empleo genuino, a partir del fortalecimiento al sector privado es uno de los grandes desafíos que tienen los países con economías emergentes, ya que eso representa una reducción en la tasa de desempleo.

Cabe destacar que, a nivel sudamericano, la desocupación tuvo una reducción de tres décimas en lo que va del año 2023, con lo cual el registro quedó por debajo del siete por ciento. Si bien el panorama es positivo, el desafío de las naciones es reducir aún más la brecha de desigualdad social con base a la falta de empleo.

En esta línea, si bien no existen cifras precisas por parte de la Organización Internacional del Trabajo, las estimaciones establecen que más de veinte millones de personas que residen en la región no cuentan con un trabajo formal.

A partir de ello, el análisis de Daniel Paloma Freire sobre Brasil resulta verdaderamente óptimo. Esto se debe a que en los últimos años se evidenció un descenso en la tasa de desempleo hasta el 8,5 %. Cabe destacar que la cifra puede resultar elevada, aunque el enfoque debe colocarse sobre el aumento sostenido del índice de crecimiento del país, especialmente a partir de la generación de puestos de trabajo.

Esto último no surge de una fórmula mágica, sino de políticas efectivas y orientadas el crecimiento continuo de una nación. Por eso, el analista reconoce con gran valor la decisión de los gobernantes de acceder a las nuevas tecnologías en la industria, avanzar con proyectos de infraestructura genuinos y fortalecer la sofisticación del entorno empresarial.

El desempleo es una de las problemáticas más preocupantes a nivel mundial, por lo que requiere políticas inmediatas para el fortalecimiento de la economía en el corto y mediano plazo. En ese camino se encuentra Brasil, que junto a otros países como Uruguay, Colombia y Chile, se encaminan a una reducción gradual y efectiva, que comenzará a notarse con mayor evidencia durante el año 2024.

Daniel Paloma Freire. Posibilidades de una reforma tributaria Uno de los caminos sólidos que tienen los países para encaminar sus economías y garantizar un progreso social sostenido en el tiempo es la aplicación de reformas tributarias. Si bien estas últimas requieren un debate amplio, la ejecución efectiva contempla múltiples beneficios para la población.

Un punto a tener en cuenta en esa línea es la igualdad salarial entre hombres y mujeres, lo cual evita las desigualdades y genera garantías para toda la población por igual. Esto está previsto en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que están contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Para Brasil la aplicación de una reforma reviste un carácter histórico, al tiempo que representa una verdadera solución para la ciudadanía en general. El foco está puesto en combatir la evasión fiscal de manera directa, al tiempo que también se busca establecer una simplificación de los impuestos de forma integral, con lo cual se contemplan tanto los que son federales como los estatales.

Cabe resaltar que el proyecto ya tuvo aprobación en Diputados, por lo que resta el visto bueno en la Cámara de Senadores para que comience el período de transición hasta la aplicación efectiva, prevista para el año 2023.

Sobre dicho tema, Daniel Paloma Freire sostiene que resultan necesarios algunos acuerdos y definiciones para que la reforma pueda aprobarse de manera efectiva. En líneas generales, su análisis sostiene que el coste de las empresas tendría una reducción notable a partir de una modificación en el sistema que actualmente se usa para el cobro de impuestos.

Daniel Paloma Freire: las claves económicas del Banco Central de Brasil Una economía sólida se sostiene a partir de políticas firmes por parte del gobierno y acuerdos con otros países, no solo con los que integran la región, sino también con aquellos que están a una distancia mayor y que resultan claves para el equilibrio a nivel internacional. Por esa razón, Daniel Paloma Freire hace hincapié en algunos datos precisos que permiten consolidar una idea de crecimiento económico sostenido, en el marco de sólidas acciones en los próximos meses.

Una de las claves es el superávit de la balanza comercial, que sería mayor a los sesenta millones de dólares. Esto representa una inyección económica notable para una economía emergente, que prioriza el bienestar general de la población.

A esto se suma lo que el analista considera como políticas moderadas por parte del gobierno, es decir ideas que buscan sostener un equilibrio a nivel social y que al mismo tiempo generan una buena aceptación en el mercado internacional.

En líneas generales, el principal desafío que tiene el nuevo presidente de Brasil es controlar la inflación durante su gestión y ejecutar acciones para satisfacer la demanda de empleo en los distintos estados.

Daniel Paloma Freire. El desafío de la productividad laboral La productividad laboral es una de las claves para sostener cualquier tipo de organización público y/o privada, ya que la misma persigue de forma constante el incremento de la rentabilidad.

Se trata del cumplimiento de una o varias actividades por parte de un trabajador, en el marco de un horario específico estipulado con antelación y la utilización de recursos para una mayor efectividad.

Justamente, los bajos índices que presentó Brasil con relación a la productividad durante las últimas décadas posibilitaron un estancamiento de la economía, al mismo tiempo que promovieron una alta volatilidad.

Esto quedó reflejado en un estudio científico que demostró que la productividad de Brasil representa un cuarto de la que tiene Estados Unidos, siendo apenas superior a un veinticinco por ciento.

En este caso, el análisis de Daniel Paloma Freire contempla distintos sectores de empleo. Por ejemplo, la actividad agrícola tuvo buenos índices, aunque siempre se ha mantenido por debajo de los valores que actualmente tienen grandes nacionales. En contrapartida, tanto el sector industrial como los servicios han tenido registros negativos notables en los últimos años, lo cual refleja una pérdida altamente costosa para las expectativas de los gobiernos brasileños.

En definitiva, el gran desafío que tiene dicha nación es comenzar a aplicar nuevas estrategias para alcanzar un equilibrio en el tiempo y así dejar atrás más de cincuenta años de un modelo de crecimiento económico lento y desigual.

Daniel Paloma Freire. Apertura a las inversiones para generación de empleo Los casos de éxito en las economías de algunos países contemplan diversas aristas que deben tenerse en cuenta con suma precisión, a fin de alcanzar a cubrir las expectativas previstas en cierto tiempo.

Parte de los buenos resultados surgen con base en la relación entre inversiones y empleo, algo que resulta sencillo de mencionar, pero que a veces reviste cierto tipo de complicaciones para ejecutarse de manera efectiva.

Por ese motivo, los países considerados como emergentes tienen el gran desafío de promover inversiones sólidas en diferentes sectores, a fin de motivar al sector privado y favorecer a la inserción laboral de miles de personas, contemplando capacitaciones permanentes de estas últimas para incrementar la productividad.

En esta línea, los países sudamericanos tienen el compromiso constante de facilitar la llegada de inversores, que estén dispuestos a trabajar no solo para alcanzar réditos personales, sino fundamentalmente para colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general.

El enfoque que hace Daniel Paloma Freire al respecto es que Brasil necesita sostener la línea para seguir siendo el país con mayor recepción de inversiones extranjeras en América Latina y el Caribe, al tiempo que el desafío está puesto en incrementar la cantidad de empresas que deciden invertir en distintas regiones.

Un dato a tener en cuenta es que dicha nación ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial, ya que se ubica en la posición número once respecto a los países receptores de inversiones extranjeras. Esto refleja una política abierta al mundo, con el objetivo de solucionar los problemas estructurales básicos de la población.

Daniel Paloma Freire. Exportaciones con socios comerciales sólidos El proceso de exportación consiste en el envío de bienes y servicios elaborados en un país hacia otros que tienen una alta demanda de los mismos, siempre y cuando se cumplan determinadas características específicas de regulación.

De esta manera, muchos países cuentan con socios comerciales de gran envergadura, que permiten efectuar previsiones económicas sólidas a través del tiempo y definir cierto tipo de estrategias para beneficio de la población.

Cabe señalar que durante el contexto de pandemia por coronavirus el mundo estuvo prácticamente paralizado y muchas exportaciones se vieron afectadas, lo cual impactó notablemente en las economías, sobre todo de aquellos países considerados como emergentes.

Teniendo en cuenta eso, Daniel Paloma Freire resalta el acuerdo comercial que Brasil tiene con China, que volvió a resurgir tras la política de cero covid que impidió un gran número de transacciones a través de los años.

En particular, dos productos que marcan el camino del progreso para los brasileños son la soja y la caña de azúcar, ya que ambos están en pleno auge y además alcanzaron, de manera conjunta, un récord económico al superar los trescientos millones de dólares durante el último año.

Un dato a tener en cuenta es que Brasil no solo tiene socios comerciales en Asia, sino también en Europa, especialmente Alemania y Países Bajos; América del Norte, puntualmente Estados Unidos; y América del Sur, con sólidas vinculaciones con Argentina y Chile, entre otros.

Daniel Paloma Freire. Detalles para el ingreso al mercado brasileño El mecanismo de inserción en cualquier mercado puede resultar complejo para cualquier empresa, sobre todo si no se conocen en profundidad los detalles legales que se deben cumplir con exactitud.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación que establece Daniel Paloma Freire es seguir un enfoque sumamente estructurado y evaluar las condiciones de ingreso, a fin de evitar pérdidas económicas con el paso del tiempo.

Por ese motivo, un análisis de previsibilidad representa una verdadera solución, ya que permite analizar y estudiar la demanda actual, reconocer los diferentes tipos de cadenas de valor existentes, determinar los posibles riesgos que se deben asumir y fundamentalmente identificar el rol y la aceptación de la competencia en el mercado.

No obstante, ante la falta de conocimiento preciso o temor de incurrir en errores al momento de efectuar una inversión de gran envergadura, Daniel Paloma Freire recomienda la contratación de un especialista en la materia, que se constituya como un verdadero guía durante todo el proceso, principalmente para la etapa de adecuación.

Como analista especializado en materia económica, también destaca que existen distintos métodos disponibles para iniciar una inversión en Brasil o cualquier otro país extranjero, desde fusiones con firmas locales y adquisiciones hasta empresas conjuntas y creación de sucursales, las cuales ofrecen cierto margen de error en un primer momento.

Este análisis permite la consolidación de Daniel Paloma Freire como consultor de economía a nivel mundial, con un enfoque serio, preciso y efectivo acerca del panorama económico de diversos países, particularmente aquellos denominados como emergentes. Su amplia formación como Asesor Financiero Internacional, Estratega de Negocios, Economista y Perito Judicial no solo le otorgan prestigio en el mercado, sino que detallan cualidades notables de un profesional que buscan la formación constante para brindar prestaciones de alta calidad a sus clientes.