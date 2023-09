La nueva decoración de La Caza Endulzada crea un espacio mágico de coctelería, brunch y tardeos

El local Serendipia La Caza Endulzada informó que ya está preparada para recibir a sus clientes con su nueva decoración.

No se trata del único cambio que han implementado en los últimos meses, este sitio se mantiene en transformación permanente con nuevas propuestas.

Los representantes de este establecimiento, ubicado en la calle de San Bartolomé, cerca de la plaza de Chueca, estrenaron recientemente una nueva carta de cafés. Ahora, con la nueva ambientación, están preparados para llevar a cabo la intensa agenda de actividades que tienen previstas para los últimos meses del año.

Los decorados especiales de La Caza Endulzada Serendipia La Caza Endulzada es un local del emblemático barrio de Chueca en Madrid enfocado en la coctelería, brunch y tardeos. Con los cócteles han desarrollado una propuesta muy propia que no se encuentra en ningún otro sitio de la ciudad. A estas bebidas con mezclas exclusivas las llaman ‘pócimas’.

Con la nueva decoración, el local busca renovar, pero al mismo tiempo mantener el espíritu de magia y cuentos de hadas. Elementos como plantas, iluminación, colores y efectos especiales proponen un espacio donde las personas sienten que cualquier cosa puede ocurrir. Es un marco recreado en función de una carta en la que también buscan esas sensaciones.

El nuevo y atractivo diseño trata de atraer por igual a niños y adultos, ofreciendo un local donde la familia puede experimentar una vivencia distinta. Mantienen la esencia de un concepto en el que la gente puede hallar algo maravilloso en un lugar que no deja de ser casual.

Un ambiente mágico que se refleja en su carta Los portavoces de La Caza Endulzada explican que la nueva decoración une su famosa carta de pócimas y brunch, ideales para tardear o festejar. Entre las pociones cabe mencionar la de El Recuerdo, en la que se puede viajar entre lo dulce y lo picante. Están la poción Terror que se sirve dentro de una caja negra, o la de Pasión, que encierra el fuego y la explosión de ese sentimiento.

Recuerdan que el más pomposo de sus elixires es la Poción de Chicle, mientras que la del amor sirve para conquistar a la persona deseada.

En este local se pueden conseguir bebidas con muy poco alcohol o completamente sin alcohol. Entre ellas se encuentran las pociones Relax, Amor, Miedo, Salitos Blue y Salitos Pink.

Con los brunch Serendipia La Caza Endulzada también tienen propuestas muy originales. Sus tostas de atún, huevo a la plancha o setas siguen siendo famosas, al igual que su célebre tabla de waffles ideal para compartir.

Los comensales también tienen como opción degustar sus ‘hechizos’, que incluyen empanaditas y tequeños venezolanos, nachos mexicanos o sus patatas Serendipia, entre otros.