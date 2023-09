La mayor exposición de la obra de Wallace Chan llega a Londres

Christie's Londres acogerá la mayor exposición hasta la fecha de Wallace Chan en Europa, un artista de reconocido prestigio creador de joyas, que por primera vez nos deleitará con su presencia en Londres y nos ofrecerá la oportunidad de poder conocer su obra de cerca.



Hasta 150 piezas de joyería, junto con seis esculturas de titanio, algunas de las cuales nunca antes habían sido vistas públicamente, se mostrarán estos días en la sede de Christie´s de Londres.

Las obras resumen el trabajo de cinco décadas, y la mayoría de las piezas expuestas han sido generosamente prestadas por muchos de los principales coleccionistas internacionales de Chan.



“The Wheel of Time” sirve como metáfora al proceso de trabajo intenso del maestro Chan, en el que se requiere una atención meticulosa, siempre pendiente de cuidar todos los detalles.

Sus creaciones fusionan aspectos tradicionales de la estética china, con el respeto por las cualidades intrínsecas de sus materiales de trabajo y su habilidad única para tallar las piezas.

Entre lo más destacado de la exposición destaca “Legend of the Color Black”, un extraordinario broche-escultura con diamantes negros. La impresionante piedra central de la pieza es uno de los diamantes negros tallados más grandes del mundo, cuyo peso asciende a 312,24 quilates. Junto a esta pieza le acompañan diamantes grises plateados, zafiro cristal, ágata negra, titanio y the Wallace chan Porcelain, un material que Chan ha dedicado años a desarrollar que es cinco veces más resistente que el acero.



Otra pieza que destaca es el broche “The Joy of Life”, que presenta uno de los diseños característicos y más importantes de Chan: una fascinante mariposa formada por zafiros rosas, zafiros, granates tsavorita, diamantes blancos, diamantes amarillos, perlas y titanio.



Se trata de la quinta exposición que Christie's presenta en colaboración con Wallace Chan, tras las exposiciones anteriores que tuvieron lugar en Hong Kong (2015, 2019) y Shanghai (2020, 2021).

"Estamos encantados de traer a Wallace Chan's a Londres y presentar esta exposición única que celebra cinco décadas de excelencia artística. Nuestra quinta colaboración con Chan reafirma la larga relación de Christie con el artista, y estamos deseando dar la bienvenida a los visitantes a la exposición”, explica Mei Y Giam, directora de ventas privadas de la joyería de Christie's.

"Wallace, un hombre profundamente filosófico, infunde a sus joyas un espiritismo oriental. Este es el motivo por el que dedica toda su vida creativa interpretando y reinterpretando, experimentando con infinitas combinaciones de piedras preciosas, medios, estilos, estéticas y ejecutado con técnicas reconocidas en su mundo", comenta François Curiel, presidente de Christie's Europa.

"En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado medio siglo volando. Me siento honrado por la oportunidad de presentar mi exposición más grande en Europa, concretamente en Christie's Londres. Mi más sincero agradecimiento a Christie's por apoyar mi viaje creativo a lo largo de los años y en todo el mundo. También agradezco a mis coleccionistas de toda la vida por el préstamo de sus piezas, sin su ayuda la exposición no hubiera sido posible. El tiempo es una rueda eterna que gira hasta el infinito sin principio ni fin. En el proceso creativo, el tiempo es un tema tan intangible como omnipresente”, señala Wallace Chan.

"Christie's se compromete a apoyar a los grandes artistas y a la evolución de su trabajo. Esperamos que los coleccionistas y entusiastas del arte de todo el mundo se enriquezcan con esta retrospectiva de Wallace Chan”, añade Guillaume Cerutti, director ejecutivo de Christie's.

Gratuita y abierta al público, “The Wheel of Time”, se estrena en la sede de Christie's en King Street en Londres, del 4 al 10 de septiembre. Wallace Chan, nacido en 1956, comenzó como tallador de piedras preciosas en 1973 a la edad de 16 años. Es un artista, pero también un innovador: The Wallace Cut es una técnica de talla tridimensional ilusoria inventada en 1987. Tiene una gran habilidad para procesamiento de titanio, y ha patentado una tecnología para mejorar el brillo de la jadeíta. Las obras de Chan se encuentran en las colecciones permanentes del Long Museum, Shanghái (2023), el Museo de Bellas Artes de Boston (2023), el Museo Británico (2019), el Museo Capital de China (2010) y el Museo de Ningbo (2010). Ha realizado exposiciones individuales con sus obras en Fondaco Marcello (Venecia, 2021 y 2022), Canary Wharf (Londres, 2022), Christie’s (Shanghai, 2021), Asia House (Londres, 2019), Christie’s Gallery (Hong Kong, 201 21 y 2022), Canary Wharf (Londres, 2022), Christie’s (Shanghai, 2021), Asia House (Londres, 2019), Christie’s Gallery (Hong Kong, 2019) , Museo del Instituto Gemológico de América (Carlsbad, 2011), Museo de la Capital de China (Beijing, 2010), Museo de Historia de Kaohsiung (Taiwán, 1999) y Deutsches Edelsteinmuseum (Idar-Oberstein, 1992).