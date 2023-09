La importancia del asesoramiento legal para crear una empresa

El emprendimiento se ha puesto de moda y como tal, cada vez son más las personas las que deciden iniciarse en un nuevo proyecto. Para contar con todas las garantías y la mayor seguridad a la hora de iniciar todos los procesos, es importante contratar los servicios de asesores expertos que velen por el buen hacer de las entidades.

En la actualidad, cada vez son más las personas a las que les interesa crear una nueva empresa y comenzar en esta aventura. Lo cierto es que empezar un proyecto empresarial puede llegar a ser algo apasionante, no obstante, normalmente no es una tarea sencilla, porque suele ser un proyecto complejo y laborioso para el que se necesita contar con profesionales expertos en el sector.

Es aquí donde cobra protagonismo el asesoramiento legal y jurídico, dos servicios esenciales para que la nueva andadura pueda llegar a buen puerto y se cuente con totales garantías y tranquilidad en todo momento.

Principales ventajas de este tipo de asesorías al crear un negocio

Como se ha mencionado anteriormente los trámites para crear una empresa pueden ser complejos y, si no se domina el tema, incluso puede crear cierta confusión. Precisamente por este motivo y para que no haya ningún tipo de problema, es esencial contratar servicios de asesoría legal y jurídica, debido a todas las ventajas que aporta.

Entre otras, hay que destacar que se trata de un servicio que es totalmente personalizado, ya que estos expertos trabajan en función de la actividad empresarial que vaya a llevar el nuevo negocio y ofrecer así todo tipo de soluciones al respecto. De igual modo, hay que decir que siempre se va a tener expertos en la materia que están altamente cualificados para desarrollar este tipo de tareas. Y finalmente, otra de las ventajas a destacar es que el asesoramiento no solo va a ser para crear la empresa, también puede ser un servicio de continuidad muy necesario para seguir gestionando el negocio.

¿Qué servicios pueden ofrecer estas asesorías?

Tanto la asesoría legal como la jurídica ofrecen numerosos servicios enfocados a los emprendedores, sabiendo que todos ellos se realizan conforme a la ley vigente en cada caso. Entre los servicios más importantes destacan los siguientes:

Derecho mercantil y societario Se trata de un servicio muy útil para aquellos emprendedores que necesitan asesoramiento en materia mercantil, constitución de sociedades o incluso información acerca de operaciones inmobiliarias, por ejemplo.

Derecho de protección de datos Es otro de los servicios esenciales, teniendo en cuenta que, en la actualidad, es una materia que ha cobrado un gran protagonismo en las empresas. Gracias a una asesoría, se podrá controlar mejor el Reglamento General de Protección de Datos y actuar conforme a ello.

Derecho fiscal y tributario Otro de los servicios fundamentales que ofrecen este tipo de asesorías es el derecho fiscal y tributario, que permite evitar tener problemas con Hacienda. También este servicio ayuda a realizar informes de fiscalidad y tener mayor conocimiento sobre procesos de inspección fiscal o tributación.

Derecho laboral y Seguridad Social Evidentemente, tener un buen asesoramiento en materia laboral siempre es un valor añadido, sobre todo, si se va a iniciar un negocio. En este caso, este servicio no solo ayuda a la propia empresa, también, a los trabajadores que estén en ella.

Derecho procesal Esta rama del derecho sirve para reclamar deudas, seguros o responsabilidad, que son pilares fundamentales para cualquier empresa.

Derecho de extranjería También este tipo de asesorías ofrecen servicios en relación con el derecho de extranjería, puesto que si no se es de España pero se quiere crear un negocio, hay que conocer muy bien cómo es el procedimiento y toda la documentación que se necesita, como es el caso de los visados o permisos de trabajo, entre otras cosas. Además, estos asesores también pueden ayudar con respecto a los requisitos legales que debe cumplir en el país, un nuevo proyecto empresarial.