Play&Toy ofrece Funko Pop especiales, exclusivos y chase

Los muñecos de la empresa norteamericana Funko, dueña de la línea Pop, en los últimos años, han ganado mucha popularidad, pues coleccionistas de todas las edades los buscan alrededor del mundo.

Estas simpáticas figuras de vinilo, cabeza prominente y cuerpo pequeño hoy en día son un objeto muy codiciado tanto por los fans como seguidores que buscan ver representados en ellos a personajes de series, películas, videojuegos y hasta personas de la vida real.

En tal sentido, la tienda Play&Toy ofrece a los clientes la oportunidad de acceder a un amplio abanico online de muñecos Funko Pop exclusivos y chase, con un catálogo de ofertas Funko Pop.

La última fiebre del coleccionismo: Los Funko Pop Los muñecos cabezones, desde su introducción al mercado en el año 2004, se transformaron en un fenómeno global con la venta de millones de ejemplares mediante múltiples tiendas especializadas de todo el mundo, jugueterías, comiquerías y eventos especiales como las Comic Con.

Este boom del coleccionismo que acapara por igual la atención tanto en adultos como niños se debe a algunos factores reconocibles como el hecho de estar diseñado con un tamaño pequeño y con una cabeza desproporcionalmente grande respecto del resto del cuerpo.

Del mismo modo, también genera atracción que estas figuras coleccionables logren reunir a personajes únicos y de edición limitada de los universos Marvel, DC, Disney, de libros, series y filmes correspondientes a grandes cadenas de entretenimientos y hasta personalidades de la vida real como políticos, deportistas, actores o cantantes.

Otro aspecto que atrae el foco coleccionista es el material del que están compuestos los juguetes: un vinilo símil plástico, reciclable y ecológico, que se caracteriza por ser bastante duradero respecto de otros materiales de fabricación.

En tal sentido, los Funko Pop se clasifican en regulares (los más distribuidos); pop chase que es una variante de la línea regular con algunos detalles diferenciales como una sonrisa, una gorra o ediciones translúcidas; exclusivos que son los más deseados por su producción en cantidades limitadas; los muñecos con colores cromados; bloody, que traen sangre en la caja o en la misma figura; pop clear que es una versión transparente, glow in the dark (brillan en la oscuridad); flocked, que se caracterizan por un material textil aterciopelado, etcétera.

Obtener los funkos exclusivos más codiciados El negocio Play&Toy despliega un extenso menú de muñecos Funko Pop especiales, exclusivos y chase, además de las líneas glow in the dark, flocked y funkos de convención.

En este marco, la tienda de la empresa Doodigital ofrece en su sitio web una edición única – a precios competitivos – de figuras que normalmente son difíciles de conseguir como de Guardianes de la Galaxia, Looney Tunes, Spiderman, El Señor de los Anillos, Stranger Things, Dragon Ball, Sonic, Naruto, Thor, Iron Maiden, La Sirenita, The Avengers, Stars Wars, entre otras.

También hay posibilidades de acceder a ofertas de Funko Pop en muñecos de Magic Jhonson, Mujer Maravilla, Liga de la Justicia, Doctor Strange, Minie y Mickey Mouse (versión metálica), Jurassic World, Buzz Lightyear, Blancanieves, Hawkeye, Gambito de Dama, La Casa de Papel, etc.

Play&Toy, por todos estos motivos, es uno de los destinos más importantes de la marca Funko y de los juguetes coleccionables del sur español.