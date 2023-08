Identificar y desarrollar capacidades durante la infancia usando el modelo educativo del Colegio Thomas Alva Edison

El sistema educativo debe ser ese puente capaz de brindar a las personas herramientas, no solo desde el plano teórico, sino también desde una perspectiva de desarrollo de habilidades, valores y competencias a lo largo de la vida. En este sentido, los colegios deben tomar un rol protagónico.

Es sobre estos ideales que trabaja el Colegio Thomas Alva Edison. A través de su metodología de educación, los profesores brindan un desarrollo personalizado para cada alumno, centrándose en la labor de identificar y desarrollar capacidades.

Un sistema educativo potenciador de las capacidades de los alumnos Las instituciones, al tener que atender las necesidades de muchos alumnos, se encuentran en la problemática de tener que predicar un sistema educativo tradicional y generalizado, en el que los estudiantes deben adaptarse, disminuyendo su capacidad de desarrollo.

El sistema impulsado por el Colegio Thomas Alva Edison busca darle un giro de 180 grados a esta situación. El hecho de que sus clases estén segmentadas por grupos de 5 alumnos por 1 profesor hace que el trato sea más cercano. Además, impartir este formato permite a los profesionales encargados identificar e impulsar el desarrollo de capacidades. Esta estructura se mantiene por los niveles de mayor formación de los jóvenes, desde la guardería hasta la preparatoria, lo que les supone una facilidad a la hora de saber desenvolverse en la vida adulta.

La clave reside en entender los talentos y recursos de cada alumno, de manera que puedan trabajar sobre las debilidades y potenciar las fortalezas del alumnado.

Un programa de estudios con mayor diversidad Las escuelas tienen que respetar dentro de su programa de estudios una serie de contenidos que permita a los jóvenes tener una base sobre la cual construir. Con la idea de no quedarse solamente con una educación tradicional, el Colegio Thomas Alva Edison integra nuevas temáticas, tanto desde el marco teórico como el psicológico.

El avance tecnológico y los nuevos descubrimientos obligan al sistema educativo a adaptarse en la formación académica. En relación con ello, en este colegio, además de materias que corresponden al Plan de Estudio académico, los alumnos pueden encontrarse con sectores emergentes como la robótica, la programación web e incluso la administración financiera, entre otros tantos. En complementación con esto, los profesores trabajarán en el desarrollo de cuestiones psicológicas como la autoestima, autoconocimiento y desarrollo emocional.

Con hasta 3 campus en la ciudad de Guadalajara, el Colegio Thomas Alva Edison propone una educación que se adecúe a los tiempos contemporáneos. Con su desarrollo psicológico, y la capacidad de identificar y desarrollar capacidades, la institución no solo forma académicos, sino ciudadanos de bien.