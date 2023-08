​Sexto puesto de Orluis Aular en el exigente final en Tarragona

Segundo top 10 para Caja Rural-Seguros RGA en La Vuelta tras el logrado por Fernando Barceló el pasado domingo en Montjuic. El campeón venezolano Orluis Aular compitió frente a los mejores velocistas de La Vuelta en el intrincando desenlace de la cuarta etapa, logrando un meritorio sexto puesto en el triunfo del australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).



Aular se manejó muy bien en los metros finales de una etapa tranquila hasta esos últimos kilómetros de aproximación a la capital tarraconense. Una caída a unos 5 km de meta rompió primero la unidad del grupo y otra dentro del callejeo del último kilómetro provocó que perdiera unos metros preciosos frente a Groves y Molano en un final que picaba siempre para arriba.

Orluis Aular: "La llegada ha sido muy rápida, con muchas curvas en la parte final. He intentado estar siempre bien ubicado pero ha habido una caída a 800 metros que me he dejado cortado. Lo he dado todo, he hecho el máximo esfuerzo posible para asegurar al menos un top 10 y creo que el sexto es un buen resultado. Gracias también al equipo que me ayudó durante toda la etapa".

Antes, David González fue uno de los tres integrantes de la larga fuga que marchó por delante del pelotón durante más de 160 kilómetros. Una aventura complicada pero valiente en la que el abulense contó con la compañía de Ander Okamika (Burgos-BH) y del argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny). El trío inicio su escapada nada más caer la bandera en Andorra la Vella. Sin embargo, el pelotón no permitió que su diferencia superase los 2 minutos y medio, controlando casi siempre esa ventaja. David, en su primera participación en La Vuelta, acababa siendo atrapado justo tras el paso por el sprint intermedio de Valls.

David González: "Desde el principio nos hemos dado cuenta de que no había posibilidades. El pelotón no nos ha dado margen, aunque al final nunca sabes. Estamos demostrando que merecemos competir aquí en La Vuelta, metiendo a corredores en el top 5 o el top 10 casi todos los días. Todos hemos trabajado muy bien para llegar aquí y cada uno en su terreno podemos hacerlo bien".