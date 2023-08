​Los festejos taurinos de Alfafar siguen dando la nota

Torturar animales como diversión nunca puede traer nada bueno y si el año pasado ya sembraron la polémica e indignación por un terrible vídeo documentado en Alfafar por el partido Animalista PACMA, este año Alfafar vuelve a ser noticia por un atropello a una persona que incluso desde el Ayuntamiento dicen que era menor y por otra, tras hacernos llegar un vecino un vídeo de los festejos del domingo.



En el vídeo se puede observar solamente a hombres abalanzándose con agresividad hacia el animal entre gritos y acoso.

Además, se aprecia claramente como participantes, estiran de una cuerda constantemente, provocando un sufrimiento extremo en el animal entre las risas de los asistentes. La asociación AVATMA que reúne a más de 500 veterinarios, afirma en sus informes que estos festejos están basados en la crueldad e implican un sufrimiento terrible para los animales.

El pasado día 19 nos juntamos otra vez diferentes personas con empatía frente al Ayuntamiento para reivindicar el fin de los festejos taurinos y es que hay un montón de argumentos para su fin.

El primer argumento, y principal, es que los animales sufren un infierno e incluso durante el transporte, lo que ya es motivo completamente suficiente para, por humanidad, dejarlos en paz.

Es más, muchos de estos animales suelen ser asesinados después en el matadero, aunque otros, tienen que seguir soportando el horror en otros pueblos mientras haya gente sin empatía acudiendo a ver la angustia de un animal y haya, como no, políticos sin escrúpulos.

UN JOVEN SUFRE UNA FUERTE COGIDA

La inseguridad de los festejos taurinos, podía haber matado el pasado viernes en Alfafar a una persona más para añadir a su colección y es que no se entiende como una persona se juega la vida por estar disfrutando unos minutos con la angustia de un animal.

Nuestra plataforma nunca ha incitado al odio ni desea ningún mal, de hecho, si fuera por los antitaurinos, todas esas personas que ha matado la tauromaquia seguirían respirando, ya que jamás sería legal torturar animales.

El hecho de luchar por los que no tienen voz, nos diferencia de personas que carecen de escrúpulos.

En el vídeo del pasado viernes, se observa como una de las vacas embiste a uno de los participantes hasta lanzarlo sobre el suelo. En animal continuó embistiendo el joven inconsciente mientras el resto de participantes intentaban apartarla para poder atender a la víctima.

La fuerza de la embestida dejó al joven tendido en el suelo en muy malas condiciones tras golpearse la cabeza en la caída. La primera impresión de quienes vieron en directo la cogida apuntaba hacia lo peor, tal como puede oírse en la grabación: «lo han reventado, lo han reventado». Partidos de la oposición como Unidas podemos (con representación hasta la reciente legislatura) o compromís Alfafar, llevan años advirtiendo de todo lo que conllevan estos festejos y pretendiendo que Alfafar tenga unas fiestas éticas.



Desde la plataforma antitaurina de Alfafar hicimos un comunicado público nada más conocerse los hechos expresando nuestro posicionamiento y pidiendo el fin de los festejos taurinos al considerarlos crueles, inseguros, que despilfarran el dinero público, suponen un montón de molestias a los vecinos de Alfafar u otros municipios y vulneran los derechos de la infancia como dice hasta el comité de derechos del niño de la ONU o leyes de la Generalitat Valenciana que se incumplen con total impunidad.

EL AÑO PASADO YA SE DOCUMENTÓ EN ALFAFAR

Hace justo un año, también un vídeo difundido por PACMA, mostraba la crueldad durante los toros embolados de Alfafar.

Particularmente, el vídeo compartido por la formación política fue recogido el 20 de agosto de 2022 y muestra el proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros.



"La violencia física, a pesar de que es la más llamativa, no es la protagonista de estos vídeos", apunta el presidente del Partido Animalista, Javier Luna: "en las imágenes que obtuvimos en Alfafar, lo que verdaderamente llama la atención es el sufrimiento psíquico del animal. No entiende por qué está ahí, por qué lo están atosigando, por qué le prenden fuego… intenta huir y está aterrorizado. Son toros adultos que se venden como bravos cuando en realidad son animales pacíficos sometidos a una situación de gran estrés".

Ese mismo día, también la plataforma antitaurina de Alfafar estuvimos por la tarde protestando ante el Ayuntamiento del municipio gobernado por el polémico alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) al que parece ser que le ilusiona hacer creer a la gente que gobierna un municipio de bárbaros sin empatía cuando la realidad es muy diferente porque Alfafar no apoya estos festejos rancios y anacrónicos como hemos comprobado repartiendo folletos y preguntando por el pueblo desde hace años. Por otra parte, Vox Alfafar mantiene el discurso anacrónico de que un buen español va a los toros y la caza.

El PSOE, que representa Noelia García, todavía tiene más culpa por ponerse de perfil cuando se llaman "progresistas que hacen políticas de izquierdas y ponen a las personas en el centro". Todo esto es propaganda y discursos llenos de contenido, pero vacíos de realidad.

No sé si es que las personas que llevan años aguantando violencia, peleas y meadas en la puerta de su casa también están en el centro del partido "socialista" o las que quieren priorizar el dinero público y la infancia expuesta a espectáculos de máxima agresividad cometiendo incluso ilegalidades más allá de la exposición a la violencia que hasta el comité de derechos del niño de la ONU lleva desde 2018 pidiendo atajar alejando a los menores de todo este oscuro mundo del maltrato animal.

EL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

En el ensayo «Las semillas de la violencia» del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos, se lee: “Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos, en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento.



"Únicamente estamos pidiendo lo mismo que todos los profesionales: psiquiatras, psicólogos, veterinarios, expertos en temas de infancia, sanitarios que rechazan la saturación de la sanidad pública mediante los accidentes por imprudencia o vecin@s de Alfafar que transmiten toda la problemática derivada de que esto siga siendo una tradición pese a decir todas las encuestas que tiene muy poco apoyo y demostrándose que subsiste de subvenciones constantes" he explicado en un comunicado a la prensa que mucha, no va a tener el valor de poner un artículo, ya que sirve a unos intereses muy concretos.

Evolucionemos y dejemos en un mal recuerdo la angustia y el horror de estos festejos subvencionados con dinero público, desprotegiendo incluso poniendo en peligro de muerte a la infancia, causando constantes molestias a los vecinos de Alfafar y cobrándose un montón de vidas o heridos por imprudencias personales que se atienden en la sanidad pública tras no quererse hacer cargo al completo las aseguradoras por ser tan constante.

Aquí tenéis el vídeo de este año por si todavía queda alguna duda: https://www.instagram.com/reel/CwdyI2tI09o/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== .

La plataforma antitaurina de Alfafar seguirá realizando movilizaciones, pudiendo conocerse todo a través del correo electrónico defensaanimal2023@gmail.com o el WhatsApp 691093886.