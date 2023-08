​PACMA documenta los sollozos y angustia del animal en los festejos taurinos de Montserrat

Después de saber que la fiscalía ha abierto una investigación por presunto maltrato animal durante los festejos taurinos de Chiva y que la persona atropellada en Alfafar era menor de edad obteniendo terribles vídeos de los festejos también de ahí, seguimos viendo toda la crueldad de estos espectáculos violentos, crueles, inseguros, nocivos completamente para la protección y seguridad de la infancia, subvencionados a más no poder, suponiendo un montón de molestias a vecinos y un abuso excesivo de la sanidad pública tras no querer asumir las aseguradoras al completo los accidentes por imprudencia provocados por personas que conocen perfectamente el riesgo e inseguridad de estos espectáculos de tortura.



El Partido Animalista PACMA, en su afán por documentar los festejos "crueles" con animales, que tienen lugar especialmente durante los meses de verano en gran cantidad de pueblos de España, ha colgado en sus redes sociales un corte de varios segundos en los que un toro, en proceso de ser embolado, solloza y se lamenta con expresión de pánico. Las imágenes fueron recogidas por el equipo de grabación del partido el pasado martes 22 de agosto, durante un concurso de emboladores en Montserrat (Valencia).

"Sus lamentos son un triste recordatorio de la necesidad de poner fin a festejos taurinos que perpetúan la agonía y el tormento de los animales en aras de la diversión", apunta el presidente nacional de PACMA, Javier Luna.

PACMA ha documentado de manera exhaustiva imágenes que revelan el sufrimiento extremo al que son sometidos los toros en los festejos populares. "Durante todo el verano, hemos registrado numerosos casos de animales que padecen innecesariamente en eventos crueles y primitivos como este. Es innegable que estos festejos resultan extremadamente dolorosos para los animales involucrados, tal y como queda evidenciado por los mugidos desgarradores y la expresión de sufrimiento en la mirada del toro", añade Luna.

Los toros, al igual que otros animales, experimentan un instinto de supervivencia y pueden sentir miedo y dolor intensos, máxima en situaciones a las que no están habituados en las que se les impide huir. Numerosos informes científicos y expertos en bienestar animal respaldan la afirmación de que los bovinos experimentan malestar en situaciones como esta.

PACMA reitera su llamado al Ayuntamiento de Montserrat y a la Diputación de Valencia para "poner fin de manera definitiva a los festejos taurinos" por lo que califican como "sentido común". Exigen una "adopción de alternativas libres de explotación animal y peligro para la ciudadanía".

El día 16 realizarán en Madrid la gran manifestación contra la tauromaquia bajo el lema "Misión Abolición" cuyos detalles se irán dando en las redes sociales de PACMA.