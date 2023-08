​Jon Barrenetxea y Jefferson Cepeda lucen en el estreno en montaña de La Vuelta

No defraudó el primer encontronazo con la montaña de La Vuelta. Jon Barrenetxea fue el Caja Rural-Seguros RGA encargado de dar protagonismo en una peleada y codiciada fuga formada sólo después de casi 40 kilómetros repletos de ataques. Jefferson Cepeda (18º) batalló con los candidatos al jersey rojo en la subida final a Arinsal.



La primera jornada de montaña (Súria – Arinsal) propició que muchos equipos quisieran figurar en una numerosa escapada integrada finalmente por once corredores. El vizcaíno Jon Barrenetxea resistió en cabeza justo hasta la subida a Ordino, cuando el grupo se seleccionó dejando al frente sólo a los más fuertes.

Jon Barrenetxea: «Pensaba que sería más fácil, de hecho mi idea no era entrar en la fuga, pero he visto que estaba costando mucho, he tenido la oportunidad y no la he desaprovechado. Ir escapado siempre es una experiencia bonita, es cierto que el final no era el más apropiado para mí pero he disfrutado mucho de la etapa. Las sensaciones son buenas, he podido coger fácil el corte y después me he encontrado bastante cómodo».

Alcanzado, el ecuatoriano Jefferson Cepeda mostró un muy buen nivel en el último puerto resistiendo con los veinte más fuertes de la carrera. El ecuatoriano cerraba satisfecho este primer envite con puertos de entidad llegando a meta 18º a sólo 25″ del ganador Remco Evenepoel.

Jefferson Cepeda: «Muy contento por mi rendimiento. Me he preparado a conciencia en casa. Se trataba de una subida dura, me he encontrado fresco aunque al final se me ha hecho duro frente a los mejores de La Vuelta. Da motivación acabar dentro de un grupo tan reducido y ante ciclistas de este nivel. Seguiremos probando en todo lo que queda».

También el neoprofesional Abel Balderstone completaba una buena etapa cediendo sólo en la parte final de la subida a Arinsal, demostrando un muy buen nivel en su primera experiencia en una carrera de tres semanas.