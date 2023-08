OMODA C5 será el primer automóvil de la nueva marca que se venderá en nuestro país

OMODA, perteneciente a Chery International, uno de los fabricantes más importantes de Asia, llegará con estructura propia en España como marca independiente a finales del 2023. La presentación mundial de OMODA tuvo lugar en abril de 2023 en Wuhu, Anhui, (China), junto con “Jaecoo”. La fusión de estas dos marcas, denominadas colectivamente “O&J”, ha allanado el camino para este paso histórico.



España es el primer mercado europeo en el que OMODA comercializará sus vehículos, para lo cual está desarrollando su propia red de concesionarios, eliminando así la intermediación de importadores. Una decisión estratégica que refleja el compromiso de OMODA con un mercado tan dinámico, así como la confianza en la receptividad y el entusiasmo de los clientes españoles, que disfrutarán de una experiencia directa y totalmente personalizada.

A partir del último trimestre del año los conductores españoles serán los primeros en experimentar la innovadora tecnología y el futurista diseño del OMODA C5, cuyo precio será comunicado próximamente.

OMODA C5

El OMODA C5 es un crossover desarrollado bajo la filosofía “Art in Motion”, que se inspira en el arte, la vanguardia, el color y la forma, demostrando que un diseño emocionante también puede ser funcional. Entre sus rasgos identificativos destaca su esculpida y aerodinámica silueta, sus grupos ópticos con luces diurnas en forma de “T” y potentes faros LED, y diseño Matrix 3D en los pilotos traseros o el efecto de techo flotante creado por el acabado negro de los pilares B y C y las ventanillas traseras con cristales tintados. El interior cuenta con lo último en tecnología de confort, conectividad y multimedia, con 2 pantallas duales de alta resolución de 26 cm (10,25 pulgadas) cada una, iluminación ambiental multicolor, carga inalámbrica, asientos deportivos calefactados y ventilados con reglajes eléctricos y un equipo de sonido de alta calidad.



El OMODA C5 se estrena con una versión con un motor 1.6 Turbo de gasolina y tracción delantera. El motor de cuatro cilindros rinde una potencia máxima de 197 CV y un par máximo de 290 Nm. Asociado a una caja de cambios automática fiable y duradera equipada con tecnología DVVT, permite al crossover acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos*. Entre los sistemas ADAS integrados el OMODA C5 cuenta con control de crucero adaptativo, sistema de advertencia de colisión frontal, sistema de frenada de emergencia autónoma, advertencia de salida de carril, sistema de ayuda al mantenimiento en el carril y luces de cruce/carretera automáticas.



La frase del piloto y diseñador "Siempre me han preguntado: ¿Cuál es mi coche favorito? y siempre he dicho, el siguiente".– Carroll Shelby.