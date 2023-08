Libros con distintos géneros literarios en la librería Valencia Libro Ideas

Encontrar una librería Valencia es fácil, pero el verdadero problema surge al dar con un sitio que albergue mucho más que libros y que cuyo ambiente invite a los lectores a caminar entre las estanterías durante largas horas o quedarse a leer su libro favorito.

Una de las librerías con mayor encanto en esta ciudad española, es la librería Libro Ideas. La misma, no solo tiene una recopilación de libros clásicos de ficción y demás géneros, sino que también dispone de espacios alegres y diferentes para el deleite de todos sus visitantes.

Libro Ideas, una librería en Valencia con cientos de libros de todos los géneros literarios Con la motivación de crear una librería diferente y con una variedad de libros para complacer los gustos de cada lector. Libro Ideas abre sus puertas por primera vez durante el año 2008.

Aunque su primera librería fue en Andorra la Vella, con el pasar de los años el negocio familiar se expandió a otras ciudades, situándose en unas de las ciudades más grandes y antiguas de España.

Hoy en día, la librería en Valencia ya cuenta con 4 sedes, las cuales se caracterizan por sus espacios luminosos, acogedores y divertidos para los niños, jóvenes y adultos. Por otro lado, la librería cuenta con una gran selección de libros y, aunque no tienen todos, tienen los más populares y con los temas más interesantes del sector literario.

Los favoritos de sus lectores, libros clásicos de ficción Entre los libros más vendidos y preferidos de la librería Libro Ideas, destacan los libros de ficción, desde los clásicos de siempre hasta los más exitosos de hoy. Y es que a sus lectores les encanta desafiar las leyes naturales e imaginar historias desde otras perspectivas y posibilidades, permitiéndoles poner a volar su imaginación, creatividad y soñar con el futuro.

La librería en Valencia cuenta con alrededor de 155.731 ejemplares de libros clásicos de ficción, donde destacan las categorías de ficción moderna y contemporánea, ficción histórica, ficción clásica, ciencia ficción, entre otras.

Dentro de tales categorías se hallan los libros de ficción más populares de todos los tiempos, como lo es el libro 1984 de George Orwell, una de las más grandes novelas del autor, referente a los peligros del totalitarismo, la reescritura de la historia y la manipulación mediática.

Además, también se encuentran libros como el del Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, que invita a los lectores a vivir una nueva aventura que los llevará a eventos y descubrimientos insospechados.

Por otro lado, está la obra literaria de ficción titulada Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un libro clásico de ciencia ficción considerado una de las mejores obras del autor, la cual presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que los queman.

Asimismo, estos libros se adquieren por los amantes de los clásicos de ficción a través de las diferentes librerías físicas de Libro Ideas ubicadas en los centros comerciales Arena Multiespacio, Bonaire, L'Epicentre o Nuevo Centro en Valencia.

No obstante, los lectores pueden hacer la compra de su libro mediante su plataforma online con menos del 5 % de descuento y con envío incluido a todo el territorio español.