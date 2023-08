​Ilegalidades y maltrato documentado en "el torico de la cuerda" de Chiva

Gracias a la documentación de varias personas se han recopilado pruebas suficientes donde se evidencia un claro caso de maltrato animal consentido por el ayuntamiento, la policía local y la Guardia Civil de Chiva.



Cientos de personas de Chiva han evidenciado esto en sus redes sociales, normalizando esta violencia, sin embargo, algunos colectivos han aprovechado este tipo de imágenes para reivindicar los malos tratos y la impunidad legal sobre quiénes organizan y consienten estos casos de maltrato animal en los festejos, como es el caso de PACMA Comunidad Valenciana en su cuenta de Instagram @pacmacomunidadvalenciana que se hacía eco del terrible vídeo obtenido en esos festejos.

En algunas imágenes más detalladas pueden verse claramente las marcas, fruto de este maltrato.

"Miembros de la propia Peña Taurina de Chiva, siendo la asociación encargada de organizar el evento, son quienes en su mayoría cometen estas infracciones, a pesar de avisar por escrito e informar de su prohibición" declaran desde el grupo antitaurino que se infiltró en los festejos inútiles de Chiva.

Algunas personas y movimientos pidieron la cancelación cautelar de los festejos para ayer, aportando las imágenes donde se prueba que estos casos de maltrato animal no son aislados, y son, de hecho, lo normal en este tipo de festejos. Nada nos consta que ese evento no se volviera a producir en las mismas circunstancias y promocionado por el Ayuntamiento de Chiva (PP) en todas sus redes sociales, sin hacer la más mínima mención a las presuntas ilegalidades que ellos mismos anunciaron que no se podían cometer para hacer el paripé.

El decreto que regula esto en la comunidad Valenciana es el 31/2015, del 15 de marzo, según el propio bando del ayuntamiento, pero llevado a la práctica, el ayuntamiento se lava las manos como Pilatos, sin tomar medida alguna a pesar de incumplirse la normativa. Las terribles imágenes de animales con lesiones o siendo constantemente estirados del rabo, han sido denunciadas por la vía administrativa pidiendo la sanción correspondiente para los responsables en los términos que exige la ley.

DOCUMENTADO TAMBIÉN POR PACMA EN 2017 QUE ADEMÁS, SE DIRIGIERON AL HOSPITAL DE MANISES PARA QUE QUITARA SÍMBOLOS TAURINOS

Durante un tiempo, pudimos ver en la entrada del Hospital de Manises una serie de fotografías y carteles de festejos taurinos. Algunas de estas imágenes pertenecen al conocido como ‘El torico de la cuerda de Chiva’, consistente en que varias personas obliguen a un toro a pasear por calles y plazas tirando de una gruesa cuerda atada a los cuernos del animal. Otras fotografías mostraban duras escenas de lidia con el matador Enrique Ponce como protagonista.

Varios pacientes y trabajadores del centro hospitalario se dirigieron a PACMA para expresar su malestar por la violencia de algunas de las fotografías de la exposición. “Estamos totalmente en contra de que se use un espacio público para mostrar unos actos que, según las últimas encuestas, son rechazados por más de un 70% de la población. Un hospital debe ser un lugar agradable para las personas que allí trabajan y para las que necesitan ser atendidas, y ello no se consigue mostrando fotografías de toros desangrándose en las paredes”, explicó a la prensa Lorena Gabaldón representando en ese momento al partido Animalista PACMA según aparece en la prensa.

Aunque el Hospital de Manises es público, su gestión es privada, por lo que PACMA mandó un escrito a la dirección del hospital para solicitar quiénes fueron las personas que decidieron aprobar la realización de una exposición taurina en las instalaciones del hospital. “No nos parece una decisión ética que los miembros de la dirección de un centro público pongan sus aficiones o ideología por encima del interés general de los pacientes”, añade Lorena Gabaldón.

Por ello, PACMA pidió la retirada de las fotografías, que estuvieron a la vista de todos, incluidos los niños que visitaban el hospital o se encontraban ingresados.

POR EL FIN DE ESTOS FESTEJOS ANACRÓNICOS

Estos festivos inútiles y anacrónicos, suelen contar con golosas subvenciones de dinero público tanto a nivel local como nacional, mientras se descuidan otros temas importantes de la vida diaria.

Tampoco se protege a la infancia de la violencia, cometiendo con ello una ilegalidad más por vulneración del artículo 70 de la ley 26/2018 y el propio reglamento de festejos taurinos, a lo que se suma el comité de derechos del niño de la ONU pidiendo desde 2018 prohibir la presencia de menores en espectáculos violentos como la tauromaquia y lo dicen como máximos expertos en temas de infancia respaldados por psiquiatras y psicólogos.

En estos espectáculos de tortura, no para de morir gente por una imprudencia personal y en el mismo Chiva, la actividad taurina es responsable de algunas muertes producidas durante años derivadas de su actividad insegura, cuyos accidentes por imprudencia, estamos pagando constantemente la sanidad pública tras negarse las aseguradoras tras ser constante.

Por si tenías poco con que tu dinero se destine a maltratar a un animal, también se usa para cubrir las imprudencias de personas normalmente alcoholizadas que participan en un riesgo que conocen perfectamente.

El día 19 estuvimos protestando también frente al Ayuntamiento de Alfafar contra estos y otros espectáculos aberrantes contra los animales que se están produciendo durante este fin de semana y puedes sumarte a la lucha contra estos festejos escribiéndome a defensaanimal2023@gmail.com.

Exigir a los ayuntamientos, diputaciones, autoridades, gobierno y Generalitat, que no blanqueen la tauromaquia como algo normal y cultural.

Mientras se produce la abolición de estos "espectáculos" condenados a la ruina y de nulo respeto hacia los demás, exijo como ciudadano que no se destine ni un euro a la barbarie y se proteja a la infancia de las ansias violentas de una minoría de la sociedad según todas las encuestas.

Finalizo el artículo citando una frase de Gandhi que aparecía en diferentes carteles durante la protesta de Alfafar: "La cultura de un pueblo se mide por el trato que da a sus animales".