El ácido hialurónico de Exquiller; rejuvenecimiento facial con inyectables

El ácido hialurónico (HA) es una sustancia presente en el cuerpo humano. Básicamente, es una molécula que capta agua, responsable de mantener la piel hidratada y firme. Se sabe que con el paso de los años el organismo produce menos cantidad de esta sustancia, lo que hace que la piel se deshidrate con mayor facilidad, aparezcan las primeras arrugas y la flacidez. Para contrarrestar estos efectos, se desarrollaron tratamientos estéticos a base de HA, producidos en laboratorio. Ejemplo de esto son los inyectables faciales Exquiller, un producto que contiene HA y lidocaína, ideal para conseguir un rejuvenecimiento facial sin cirugía.

Acción y beneficios del ácido hialurónico El ácido hialurónico actúa como una esponja que retiene la humedad en la piel, aportándole volumen y reduciendo las arrugas. Sus efectos visibles de manera inmediata y duran entre 9 y 12 meses, dependiendo del tipo de HA que se utilice. Por tratarse de una sustancia biocompatible, no produce efectos secundarios.

Con este tratamiento se logra una máxima hidratación de la piel. Asimismo, se estimula la producción de colágeno previniendo la formación de radicales libres, el envejecimiento prematuro y atenuando las arrugas por flacidez. Además, esta sustancia se integra de manera natural en los tejidos, sin riesgo de producir fibrosis por reacción a cuerpo extraño.

Se aplica mediante una serie de inyecciones subcutáneas para rellenar la zona de los labios y las comisuras, tratar las arrugas del surco nasogeniano, alrededor de los ojos, elevar los pómulos, corregir las ojeras, remodelar imperfecciones nasales y corregir las cicatrices del acné. Con este propósito, los inyectables faciales Exquiller vienen en 4 presentaciones específicas para distintas áreas del rostro.

Rejuvenecimiento facial sin cirugía El relleno facial Exquiller consiste en un tratamiento estético poco invasivo, desarrollado en laboratorio a partir de HA no animal, siguiendo un proceso de fabricación que garantiza la seguridad, el efecto duradero y la alta tasa de satisfacción para conseguir un rejuvenecimiento facial sin cirugía. Viene en 4 presentaciones: Fine, Deep, Implant y Sub Q.

En ese sentido, “Exquiller Fine” aporta hidratación y mejora la elasticidad de la piel, dándole un brillo natural. “Exquiller Deep” fue especialmente formulado para mejillas, labios y frente. “Exquiller Sub Q” es ideal para el tratamiento de líneas de marioneta, pliegues entre cejas, pliegues nasolabiales, mentón, así como para reafirmar la cara ovalada. Por su parte, “Exquiller Implant” fue especialmente desarrollado para el tratamiento del mentón y relleno del área de la nariz.

Cada uno de estos inyectables puede ser adquirido a un precio especial de lanzamiento de 35 euros más IVA, a través de la tienda online del distribuidor de Exquiller en España. Pero con la compra de más de 100 packs, cada uno queda en 30 euros. Asimismo, ofrecen un descuento adicional del 10% en el primer pedido.

Por último, los distribuidores de Exquiller invitan a los interesados en adquirir sus productos a registrarse en su tienda online, para acceder a promociones exclusivas, y recibir contenido especializado.