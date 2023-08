La reconocida y premiada ilustradora y escritora infantil coreana Lee Myung-ae, presenta la exposición "Mañana hará buen día" en el Centro Cultural Coreano (Madrid)

La Galería Han-ul del Centro Cultural Coreano (Paseo de la Castellana,15) exhibe del 1 al 29 de septiembre la exposición "Mañana hará buen día", una muestra de ilustraciones infantiles de la mano de una de las figuras más influyentes en el mundo de los libros infantiles en Corea, Lee Myung-ae.



La exposición organizada por el Centro muestra una selección de las ilustraciones originales más destacadas e inéditas de las obras Mañana hará buen día (2020), la cual le otorgó a la artista el aclamado Golden Apples en The Biennial of Illustration Bratislava en 2021, así como de Isla de plástico (2014), Vacaciones (2021) y Flor (2021). Éstas últimas reflejan una paleta de colores múltiples inspirados en el paisaje y basados en cuentos tradicionales de Corea.

Las 40 ilustraciones que conforman la exposición muestran el estilo variado de Lee en el que explora la vida cotidiana, los problemas con los que vivimos abordando la contaminación ambiental en Isla de Plástico, y en los que hace uso de más de 20 tipos de materiales, entre los que se encuentra el hanji (papel tradicional de Corea). Sus obras dirigidas a todas las edades se caracterizan por ser historias ilustradas con breves textos que condensan las vivencias del día a día.

LEE MYUNG-AE Y SU OBRA

Con quince años dedicados a la eximia tarea de escribir e ilustrar libros infantiles, jamás habría atisbado en su juventud convertirse en la ilustradora de estos magníficos relatos. Su ingreso al mundo artístico fue inesperado, pero no por ello menos trascendente. En una entrevista, confesó haber sido una alumna mediocre, sin descollar en ninguna asignatura específica. No obstante, el destino dio un giro trascendental cuando su profesora de arte del colegio percibió el talento de la futura ilustradora y le sugirió enfáticamente estudiar arte. Así, en un día menos pensado, Lee Myung-ae se dio cuenta de que el dibujo era su pasión y la llave hacia la felicidad.

Isla de plástico, su primera obra escrita e ilustrada por ella misma fue laureada con la medalla plata del Nami Concours Green Island de 2015 y el BIB Plaque de 2015. Este libro no solo aborda conscientemente el impacto ambiental del uso excesivo del plástico, sino que también se distingue por la refinada técnica empleada. Lee Myung-ae recurrió al hanji, el tradicional papel coreano, combinándolo con Muk, la tinta negra utilizada en la caligrafía coreana. Esta perfecta simbiosis de materiales y tradiciones culmina en un deslumbrante y emocionante diálogo entre la estética y el mensaje, llevando al lector a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y el planeta que habitamos.

A pesar de haber alcanzado un éxito totalmente inesperado, Lee Myung-ae no cayó en las fauces del Síndrome de Sophomore, sino que desafió sus propios límites mediante enfoques poco ortodoxos en el ámbito de los libros infantiles. En su magistral obra Mañana hará buen día, publicada en 2020, la artista optó especialmente por crear un libro “infantil” con escasas palabras. A lo largo de 64 páginas, los lectores no siguen un texto convencional, sino una línea amarilla que actúa como hilo conductor. Esta línea, que cambia constantemente de forma, desde rectas hasta curvas, simboliza la travesía de la vida, que nos lleva a veces por caminos fáciles, subidas y bajadas. Para dar vida a esta obra, la artista observó a gente que pasaba por la calle y dibujó meticulosamente a más de mil personas, un proceso que requirió casi cinco años.

Las obras Vacaciones y Flor invitan a sumergirse en la esencia de Corea a través de ilustraciones. Vacaciones nos transporta a Kilnam, un encantador pueblo pesquero en la ciudad de Samcheok. Mediante el uso maestro de pasteles de óleo, logró expresar no solo la belleza del lugar, sino también los cambiantes sentimientos y emociones de los viajeros durante sus vacaciones. Por otro lado, Flor se inspira en un cuento tradicional coreano llamado halmikot, una flor evoca la imagen de una abuela jorobada. El cuento narra la visita de una anciana madre a sus tres hijas durante un invierno gélido. Dos de ellas la tratan con desdén mientras que la última descubre a su madre convertida en una flor. La artista captó la esencia de esta historia, tomando la idea central de que los seres humanos llegan al mundo en una una litera decorada con flores y parten en un féretro adornado con flores.

Actividades paralelas

De forma paralela a la exposición, se ha diseñado una programación de talleres y charlas para niños, profesionales de las bibliotecas y público en general. El 1 y 2 de septiembre, el equipo 4 Lunas, conformado por profesionales en teatro y cuentacuentos, acompañará la inauguración para brindar a los visitantes una experiencia dinámica y amena en el descubrimiento de las obras expuestas. Este evento está abierto tanto a los más pequeños como a todos aquellos interesados en apreciar el arte de leer libros sin palabras.

El lunes 4 de septiembre, Lee Myung-ae dirigirá un taller donde los asistentes tendrán la oportunidad de crear sus propias historias. La artista compartirá los procesos creativos y las historias detrás de cada ilustración, aprovechando su experiencia como profesora de arte para guiar a los asistentes en la exploración de su propia creatividad.

Por otra parte, los libros infantiles de Corea ganan cada vez más terreno en los premios importantes del sector. Con galardonadas como Baek Heena y Suzy Lee, quienes recibieron el Premio Memorial Astrid Lindgren y el Premio Hans Christian Andersen respectivamente, el reconocimiento global es indudable. En esta misma línea, desde el año 2004 a la actualidad, autores coreanos han obtenido el prestigioso premio “Special Mention” en el Premio Bologna Ragazzi, un galardón de gran relevancia otorgado por la Feria Internacional del Libro Infantil de Bologna y están ganando gran reconocimiento en el mundo de la literatura infantil. En la edición de este año, cuatro obras coreanas han sido premiadas, entre las que destaca Moving Away de Lee Ji-yeon, galardonada con la “Special Mention” en la sección de Ficción.

Igualmente, la exportación de propiedad intelectual de libros infantiles coreanos ha experimentado un notable crecimiento. Según las estadísticas del Korea Publication Industry Promotion Agency (KPIPA en sus siglas en inglés), en 2020 se registró un total de 1158 unidades exportadas, lo que representa más de la mitad de toda la propiedad intelectual exportada en aquel año. En consonancia con este éxito arrollador, el KPIPA ha destinado un nuevo presupuesto para fortalecer el sector, apoyar a las editoriales y promover la internacionalización de la literatura coreana. Como parte de esta iniciativa, se establecerá un nuevo premio de libros infantiles en Corea, una plataforma que fomentará la publicación en el extranjero no solo de libros infantiles sino también de otros géneros literarios.