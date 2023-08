Hacer una carta de restaurante con la ayuda de MenuMaker es muy fácil

En una sociedad cada vez más digitalizada, la buena presentación de los platos de un negocio de restauración depende no solo de un buen diseño.

Al hacer carta restaurante se debe tomar en cuenta la posibilidad de ofrecerla en formato físico y virtual. Este último es vital para tener presencia en la web y adaptarse a las tendencias del mercado.

Con ese objetivo, el equipo desarrollador de MenuMaker ha generado una solución para la elaboración de cartas en los restaurantes. La aplicación cuenta con un gran número de alternativas de diseño a los que se puede acceder fácilmente.

Es muy fácil crear un menú o carta con MenuMaker Los expertos de MenuMaker aseguran que la plataforma es una webapp muy intuitiva que cuenta con un potente editor gráfico muy fácil de usar. Tiene un software que facilita de manera extraordinaria la tarea de diseñar, aunque el usuario no sea un experto. Una característica de esta herramienta es su gran versatilidad.

Por ejemplo, permite la opción de traducir la carta hasta en 11 idiomas distintos, algo esencial en negocios ubicados en lugares con mucho turismo. La aplicación también permite la inserción de imágenes, precios e indicadores de alérgenos de manera sencilla. Es una información que se puede actualizar continuamente y de forma sincronizada con lo publicado en los buscadores y la web.

Con MenuMaker la necesidad ineludible de buscar un diseñador gráfico o una agencia de publicidad para elaborar una carta o menú ha quedado en el pasado. La posibilidad de hacerlo en el propio negocio de restauración ahora está al alcance de cualquier persona que desee imprimirle su sello personal. Una interfaz amigable hace prácticamente todo el trabajo.

Ventajas de utilizar la aplicación MenuMaker para hacer una carta Los desarrolladores de MenuMaker señalan que las ventajas de la plataforma no solo se vinculan a la facilidad de elaborar los menús para el restaurante. La aplicación permite a los usuarios crear cartas o menús que se pueden publicar en Google Maps o Google My Business.

En el buscador, el diseño de la carta o menú puede incluir información adicional muy importante como fotografías, ubicación y ofertas del día. Asimismo, los clientes tendrán la opción de gestionar sus reservas a través de la web del restaurante, Google o la plataforma Wannamenu. Se trata de otro elemento importante, ya que reservar por internet es una tendencia creciente entre los clientes.

En MenuMaker señalan que todas estas ventajas permiten adicionalmente incrementar el posicionamiento y visibilidad del negocio de restauración. No solo le otorga presencia en la red, algo imprescindible para cualquier negocio en la actualidad, sino que permite que esa presencia sea efectiva y llegue a los buyer personas que puedan llegar a convertirse en clientes.