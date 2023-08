PoolTiger ayuda a conseguir agua pura

El consumo de agua es muy importante en el funcionamiento del organismo, dado que facilita el transporte de nutrientes a las células, remueve desechos y toxinas e interviene tanto en los procesos digestivos, respiratorios como en la circulación sanguínea.

Por eso, es necesario contar con mecanismos purificadores que eliminen del líquido vital cualquier tipo de sedimentos, sustancias extrañas, microorganismos o bacterias que puedan causar daños a la salud.

En tal sentido, PoolTiger es una empresa especializada en la distribución de productos para el tratamiento de aguas como el Pool Tiger: un equipo sostenible e innovador que consigue un agua pura en piscinas, spas y estanques.

Tecnología e innovación para lograr un agua pura PoolTiger es una firma con sede en Madrid que comercializa en Europa un sistema innovador de tratamiento y desinfección de agua para piscinas, spas y estanques.

El Pool Tiger es un purificador de agua 100% natural que revoluciona el mercado gracias a que es muy sencillo de instalar, no funciona con electricidad y no contiene cartuchos u otros componentes que impliquen recambios futuros.

Este aparato que se implanta en la tubería de impulsión de la bomba opera por intermedio de cavitación hidrodinámica. Esto es cuando el agua se canaliza y acelera hacia unas boquillas patentadas que la transforman en vapor de agua, sobrecalentando al dispositivo durante una fracción de segundo.

Cuando las pequeñas burbujas de vapor emergen de la boquilla, la presión del agua que las rodea provoca que se colapsen rápidamente y retornen a su estado líquido.

Esta conversión de líquido a gas y a líquido genera niveles elevados de energía infrarroja (calor) e intensas ondas de choque que contribuyen a eliminar las bacterias, virus, parásitos y algas; y, al mismo tiempo, producen una vibración armónica que rompe las paredes de estos organismos autótrofos (algas) para evitar que vuelvan a crecer.

Del mismo modo, el proceso patentado de Cavitación Hidrodinámica de PoolTiger al superar el punto de ebullición oxida y destruye los contaminantes expuestos; eleva el PH y reduce la necesidad de tratamientos químicos; modifica la polaridad y tamaño de las partículas en suspensión, permitiendo que el filtro las pueda retener para clarificar el agua y crear un ambiente más saludable para el baño.

Cabe destacar que la tecnología del aparato también propicia el fenómeno conocido como “agua estructurada”, que alude a la restauración de la organización de las moléculas y átomos del líquido.

Las ventajas de un purificador revolucionario La línea de productos que distribuye PoolTiger tanto a unidades residenciales como comerciales, además de las piscinas, también ha adaptado su tecnología para funcionar en spas y estanques.

El Pool Tiger, en el caso de las albercas, elimina los efectos nocivos del cloro y reduce su uso y el de otros productos químicos hasta en un 85 %; quita el exceso de ácido cianúrico y otros ácidos; previene las incrustaciones calcáreas y remueve las existentes, genera un agua más oxigenada y estructurada que protege la piel; mitiga la corrosión en el equipamiento y no demanda consumo eléctrico.

En definitiva, el purificador de agua de PoolTiger destaca por promover el ahorro, la ecología y la salud tanto en la industria de las piscinas como en el tratamiento de agua.