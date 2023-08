¿Cómo cuidar joyas en verano? Los consejos de Le Petite Marie

El verano es una época ideal para realizar muchos planes o viajes y lucir las mejores joyas. Sin embargo, también es la época en la que más factores pueden estropearlas. Por ello, se requiere tener un cuidado extra por los efectos que pueden provocar elementos como el agua del mar, el propio sudor o el cloro de las piscinas.

Por este motivo, los especialistas de la joyería Le Petite Marie ofrecen una serie de consejos útiles para cuidar joyas y evitar que estos complementos pierdan su brillo y color.

Recomendaciones para cuidar joyas de oro, plata y acero quirúrgico La joyería Le Petite Marie en su proceso de elaboración de joyas utiliza plata de primera ley o acero quirúrgico inoxidable de gran calidad, junto a un baño de oro de 18K que le confiere un color dorado muy elegante. Aunque se trate de materiales resistentes y duraderos, es necesario seguir algunas indicaciones esenciales para que estos accesorios luzcan siempre impecables, sobre todo en estaciones como el verano.

En este marco, los especialistas en bisutería aconsejan en primer lugar evitar mojar estas piezas con sudor o agua. El cloro de la piscina o la sal del mar, junto con la transpiración, son agentes que pueden ocasionar que la joya se decolore y pierda su brillo. Asimismo, el pH de la sudoración – por el roce o desgaste generado en la actividad física – puede acelerar la pérdida de la capa de oro.

Otro aspecto fundamental es el de preservar las joyas siempre en un lugar seco y no exponerlas al contacto de cremas o líquidos abrasivos como derivados de alcohol, perfume, desinfectantes, entre otros, que podrían afectar el baño de oro. En ese sentido, recomiendan quitarse el accesorio para efectuar cualquier tarea de limpieza y limpiarlo con un paño limpia joyas antes de guardarlo.

A la hora de limpiar estas piezas, desde la joyería sugieren emplear una tela suave, no abrasiva y que no desprenda pelusas. En caso de que luzcan muy sucias, el procedimiento es aconsejable ejecutarlo con agua, un jabón líquido suave y un cepillo con cerdas muy suaves para impedir se raye.

El cuidado en el almacenamiento de las joyas también es importante, ya que el hecho de guardarlas con humedad podría dañarlas sin siquiera tocarlas. A su vez, se recomienda almacenarlas en estuches por separado o en bolsitas especiales y no juntas para que no se toquen entre sí, causando rayaduras al chapado en oro.

La joyería Le Petite Marie también advierte acerca de la exposición de estos accesorios a la luz solar, dado que los metales con las altas temperaturas se dilatan y generan que las piedras y adornos se aflojen de su base, con el riesgo latente de extraviarse.

Opciones para un almacenamiento adecuado de las joyas Para quienes requieran de un almacenamiento adecuado y seguro de las joyas, la firma especializada en bisutería de primera calidad dispone de dos opciones: los joyeros Little Trip y las bolsitas de la línea Sweet Pink, pensadas para un guardado por separado.

Los joyeros, que están elaborados en cuero sintético ecológico de alta duración, cuentan con dos compartimientos para guardar hasta 20 accesorios entre pendientes, anillos, pulseras y colgantes. Las bolsitas, por su parte, están fabricadas de terciopelo color rosa y poseen un tamaño apto para el guardado de entre dos y tres joyas.

Utilizando estos elementos y siguiendo los consejos de los expertos, las personas podrán cuidar sus joyas de manera que luzcan impecables durante muchos años.