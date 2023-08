Lucas Towers estrena su palmarés sub 23 en Elgoibar

Sigue la racha de Filial Caja Rural-Alea en el Torneo Lehendakari. Después del triunfo de Mikel Uncilla el pasado domingo en Llodio, el británico Lucas Towers se ha convertido en Elgoibar en el decimotercer hombre de la plantilla sub 23 en conseguir al menos un triunfo en la exitosa campaña para la formación verde.

Llevaba semanas persiguiéndolo (3º en Beasain, 4º Muxika, 2º en Aretxabaleta) pero no fue hasta este miércoles en el Memorial Etxaniz cuando llegó la merecida victoria para Lucas Towers. El joven sub 23, en su segunda campaña en la categoría, adelantó en un sprint a dos a Diego Uriarte (Equipo Finisher), después de que ambos superaran con ventaja el decisivo ascenso a Azkarate. Samuel Fernández (7º) también concluía entre los mejores del día.

Lucas Towers: «Fue una carrera muy dura desde el principio, con muchos ataques incluso desde antes del primer puerto. En esa subida el equipo se puso a tirar para seleccionar y nos quedamos unos treinta delante. Después siguieron los ataques, se siguió seleccionando la carrera, con Hugo de la Calle en una fuga muy potente. Uriarte y yo les hemos cazado y en el último puerto, a falta de 2 kilómetros, he arrancado, se me ha unido Uriarte y hemos llegado juntos».

Un éxito que aumenta a 27 los primeros puestos de Filial Caja Rural-Alea esta temporada. El Torneo Lehendakari continúa este mismo jueves en Gernika, donde se disputará la San Bartolomé Sari Nagusia.