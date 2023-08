El cannabidiol arrasa en España. ¿Qué es el CBD?

Una nueva tienda de CBD irrumpe en Lavapiés, el vibrante barrio de Madrid, sumándose a la ya nutrida lista de establecimientos de este tipo que pueblan la capital. En los últimos años, el CBD ha experimentado un impresionante auge en España. Con la apertura de numerosas tiendas especializadas y la creciente demanda en tiendas online, cada vez más personas se interesan por este componente del cannabis. Pero, ¿qué es exactamente el CBD, qué productos existen y para qué se utilizan? ¿Cómo se regula este tipo de marihuana legal en España?

El CBD y su creciente popularidad en España

¿Qué es el CBD?

El cannabidiol, más conocido por las siglas CBD, es un compuesto no psicoactivo extraído de la planta del cáñamo, una variedad de marihuana que no coloca. El CBD no tiene efectos secundarios psicoactivos, ya que no contiene tetrahidrocannabinol (THC), el componente presente en la marihuana que provoca sus efectos intoxicantes.

El CBD parece ofrecer una amplia gama de beneficios para la salud y el bienestar, abarcando desde propiedades cosméticas hasta potenciales efectos en la mejora del sueño, la ansiedad y el alivio del dolor.

En términos cotidianos, el CBD es el responsable de que la sección de cosmética del supermercado se haya llenado de hojas de marihuana, pero también es el pretexto con el que puedes comprar cogollos de marihuana de forma completamente legal. Ver la tienda de CBD Online que lo está petando

Beneficios terapéuticos y cosméticos: la clave de la popularidad del CBD

El aumento en la popularidad del CBD se debe principalmente a sus potenciales beneficios terapéuticos, que incluyen el alivio del dolor (1), reducción de la ansiedad y del estrés (2), mejora de los problemas para dormir (3) y propiedades antiinflamatorias (4). Todos estos beneficios vienen acompañados de efectos secundarios poco frecuentes y de poca gravedad (5). Así, el CBD se presenta como una “ayuda natural” para el dolor, el insomnio o la ansiedad. En definitiva, el CBD reúne todo lo deseable en un medicamento, aunque no lo es, al menos para los usos mencionados anteriormente.

Por otra parte, el CBD también tiene propiedades cosméticas, como la hidratación y la reducción de la inflamación (6). Y precisamente por ser un ingrediente cosmético aprobado, es posible la venta legal de muchos de estos productos.

Regulación del CBD en España

A pesar de su creciente popularidad, es fundamental tener en cuenta las regulaciones en España en relación con el CBD. Actualmente, en España, los productos con cannabidiol se permiten siempre y cuando estén libres de THC, el compuesto psicoactivo del cannabis, con unos niveles máximos permitidos inferiores al 0,2% de THC. No obstante, la venta de CBD para consumo oral está prohibida desde 2018, por lo que se comercializa principalmente como producto tópico o cosmético. Otros países sí que contemplan el uso de CBD en productos alimentarios, con los que se elaboran gominolas, chocolates, bebidas deportivas, etcétera.

En cuanto a su uso medicinal, a pesar de que hay numerosos estudios científicos que han probado el aceite de CBD para diferentes afecciones y comprobado su seguridad, en algunos países, incluida España, no está aprobado para la mayoría de enfermedades para las que se promociona. Por ejemplo, en el Reino Unido los médicos pueden prescribir CBD para la ansiedad, porque consta dentro de los usos aprobados, pero no ocurre lo mismo en el territorio español, donde sólo hay un medicamento aprobado con CBD en la Seguridad Social, y se usa para tratar la epilepsia.

En el caso de los cogollos de cáñamo, la llamada marihuana legal, éstos no se venden para fumar, sino como objeto de coleccionismo. Lo mismo sucede con sus derivados, como el hachís de CBD. Al no contener THC, el principio psicoactivo de la marihuana, no pueden ser considerados droga ilegal.

Dónde se puede comprar CBD en España

Tiendas de CBD

Los establecimientos especializados en CBD, las llamadas CBD shops, disponen de todo tipo de productos con cannabidiol. Desde cremas con CBD de fisioterapia, para el alivio del dolor; hasta cosméticos con CBD, aceites de CBD (de distintas concentraciones y tipos), flores de CBD, hachís de CBD, vaporizadores y líquidos para vapear con CBD.

Tiendas online



Para comprar CBD online de forma segura en España, es esencial buscar proveedores confiables que cumplan con las regulaciones locales y ofrezcan productos de alta calidad. Aunque hay muchas tiendas online, siempre será una garantía de confianza que dispongan de tienda física y de un servicio de atención al cliente, así como buena reputación online o reseñas positivas de otros clientes. Además, asegúrate de verificar el etiquetado y las certificaciones de laboratorio que respaldan la calidad en el producto.

CBD en farmacias

En los inicios del boom del CBD en España, se podían ver anunciados estos productos de forma bastante llamativa en las farmacias, especialmente el aceite de CBD. En la actualidad, el aceite de CBD se vende de forma mucho más discreta en estos establecimientos, que suelen anunciar únicamente cremas de cannabis. Uno de los productos top ventas en farmacias es la crema Fisiocrem Cannabis, para el alivio del dolor muscular, que se vende sin receta médica.

CBD en estancos

Como no podía ser menos, los estancos también se apuntaron a la moda del CBD para acrecentar sus ganancias. Pero la venta de CBD en estancos generó controversia después de que el Comisionado del Mercado de Tabacos prohibiera en 2020 la venta de CBD y derivados de cannabis en estas tiendas. Actualmente, los estanqueros se enfrentan a una situación de incertidumbre, ya que su organismo regulador prohíbe la venta de un producto, cuya legalidad no está claramente definida por la normativa. A pesar de ello, es posible encontrar productos de CBD en algunos estancos.

El impacto económico y social del CBD en España

El CBD en España: un mercado en auge enfrenta una legislación obsoleta

Desde el punto de vista económico, el CBD es un negocio multimillonario que ha impulsado la creación de un mercado español de renombre europeo. Desde tiendas especializadas, hasta consultorías legales, cultivadores de flores de CBD, laboratorios, y empresas dedicadas a la producción y venta de productos con CBD. Sólo en 2019, las ventas en CBD en España alcanzaron los 21 millones de euros, y se estima que desde entonces el mercado ha continuado expandiéndose.

Sin embargo, en España no existe una norma específica que regule este mercado en auge. En el sector explican que trabajan bajo una legislación obsoleta, con poca seguridad jurídica para los empresarios, lo cual genera una competencia desigual en el mercado europeo.

De la clandestinidad a la legalidad: el cambio en la mirada del cannabis en España gracias al CBD

Los productos de CBD, al no contener THC, no tienen los riesgos atribuidos a la marihuana, ni se puede clasificar como droga. Y eso pone delante del espejo los prejuicios sobre el cannabis: un cogollo de cáñamo tiene la misma apariencia que uno de marihuana, pero es legal.

A medida que el conocimiento y la aceptación del CBD aumentan, su uso se ha expandido a diferentes sectores de la población. Los mismos que crecieron fumando porros a escondidas por miedo al estigma social, hoy se pueden encontrar entrando en una tienda de CBD para buscar solución al dolor de espalda, ansiedad o para dormir mejor.

El CBD ha cambiado la percepción del cannabis, generando debates sobre su regulación y fomentando la investigación científica en torno a sus beneficios.

El CBD en España: una nueva forma de entender el cannabis

El auge del CBD en España refleja su creciente popularidad en sus múltiples aplicaciones. Desde beneficios para la salud que se recomiendan boca a boca, en la calle o en redes sociales; hasta atractivos cogollos de marihuana que permiten la experiencia de relajarse sintiendo los aromas del cannabis, sin sus efectos drogantes.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el CBD se mueve en una especie de zona legal gris, ya que su venta y uso están limitados al uso externo. Los empresarios del sector defienden que España tiene todos los ingredientes para poder convertirse en potencia europea en el mercado de CBD, si la legislación fuese más clara.

Si quieres saber más sobre este tema, lo ideal es que te informes en una tienda especializada de CBD.

