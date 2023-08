"Gen V", el "spinoff" de "The Boys", desvela su póster oficial y las descripciones de sus personajes

Ambientada en el diabólico mundo de The Boys, Gen V expande su universo a la Universidad de Godolkin, la prestigiosa universidad exclusiva para superhéroes donde los estudiantes se entrenan para convertirse en la próxima generación de héroes, preferiblemente con fines lucrativos. Ya sabes lo que pasa cuando los supers se vuelven malos, pero no todos los superhéroes empiezan siendo corruptos. Más allá del típico caos universitario de encontrarse a uno mismo y salir de fiesta, estos chicos se enfrentan a situaciones explosivas... literalmente. Mientras los estudiantes compiten por la popularidad y las buenas notas, está claro que lo que está en juego es mucho más importante cuando hay superpoderes de por medio. Cuando el grupo de jóvenes supers descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela, son puestos a prueba: ¿Serán los héroes o los villanos de sus historias?



Prime Video ha desvelado el póster oficial y las descripciones de los personajes de la esperada serie original Gen V, basada en el universo de The Boys. La serie se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo con tres episodios el viernes 29 de septiembre seguidos de un estreno semanal hasta el épico final de temporada el viernes 3 de noviembre.

El reparto de la serie está formado por Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi. Gen V también cuenta con Clancy Brown y Jason Ritter como estrellas invitadas, así como con Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne, que retoman sus papeles de The Boys.

Jaz Sinclair interpreta a Marie Moreau, una superheroína de 18 años con la capacidad de controlar y convertir en arma su propia sangre. Como estudiante de primer año en la Universidad Godolkin, dirigida por Vought, está ansiosa por demostrar que tiene lo que hay que tener para unirse a Los Siete, pero se ve atrapada por el misterio que comienza a desentrañar en la escuela.

Chance Perdomo interpreta a Andre Anderson, un estudiante de tercer año de la Universidad de Godolkin con poderes magnéticos. Es el mejor amigo de Golden Boy y el hijo del famoso superhéroe Polarity. Andre tiene mucho trabajo por delante, ya que se encargará de llevar el nombre de Polarity cuando su padre se jubile. Cuando André se da cuenta de que algo está pasando en la escuela, se pone manos a la obra para intentar descifrar el misterio.

Lizze Broadway interpreta a Emma Meyer, también conocida por su nombre de superheroína, Little Cricket, por su capacidad para hacerse súper pequeña. Aunque insegura e ingenua, lo que a menudo la deja en situaciones comprometidas, se hace muy amiga de su compañera de cuarto de primer año, Marie. Juntas sortearán los misteriosos peligros de la Universidad de Godolkin.

Shelley Conn interpreta a Indira Shetty, la decana de la Universidad Godolkin. No tiene poderes pero su formación en psicología de superhéroes y su incomparable capacidad de analizar lo que hace que mueve a los superhéroes la hace indispensable para la escuela. Su objetivo es transformar la Universidad Godolkin en la universidad de élite para los superhéroes y se interesa especialmente con Marie cuando esta llega al campus.

Maddie Phillips interpreta a Cate Dunlap, una estudiante de tercer año en la Universidad Godolkin y muy buena amiga de Jordan y Andre. Cate es capaz de obligar a la gente a hacer cualquier cosa que pida tan solo con tocarles, lo cual usa a su favor. Poderosa y segura de sí misma, también es la novia de Luke, siendo una de las superheroínas más populares del campus.

London Thor y Derek Luh interpretan a Jordan Li, estudiante de la Universidad Godolkin que hará lo que sea necesario para llegar a lo más alto. Tiene una habilidad única que le permite cambiar entre las formas masculina y femenina, a través de las cuales se manifiestan diferentes poderes – el hombre es denso e indestructible, mientras que la mujer es ágil y puede lanzar rayos de energía. Sus distintos poderes le convierten en un AT destacado en la Escuela de Lucha contra el Crimen de Brink.

Asa Germann interpreta a Sam, un superhéroe con problemas que está intentando desesperadamente escapar de sus desafortunadas circunstancias. Es extremadamente poderoso, cuenta con superfuerza e invulnerabilidad. Pero a pesar de tener un buen corazón, se ve acosado por sus alucinaciones, que a veces le hacen difícil discernir entre lo que es – y no es – real.

Patrick Schwarzenegger interpreta a Luke Riordan, también conocido por su nombre de superhéroe, Golden Boy, debido a su habilidad para prender fuego a todo su cuerpo. Es un estudiante del último año en la Universidad Godolkin y uno de los mejores, por lo que tiene grandes posibilidades de entrar en Los Siete.

Sean Patrick Thomas interpreta a Polarity, el padre de Andre y célebre antiguo alumno y administrador de la Universidad Godolkin. Polarity espera que su hijo siga sus pasos y tome el nombre Polarity cuando se jubile. Cree que Andre está destinado a Los Siete y no se detendrá ante nada hasta que su sueño se haga realidad.

Clancy Brown interpreta al profesor Rich “Brink” Brinkerhoff, un reconocido profesor de la lucha contra el crimen en la Universidad Godolkin que enseñó a superhéroes como A-Tren, reina Maeve y Profundo. Se dedica a encontrar a los mejores nuevos talentos de la Universidad Godolkin para que se unan a Los Siete, y cree que Golden Boy tiene lo que hace falta para ser el siguiente. Marco Pigossi interpreta al Doctor Edison Cardosa, un talentoso doctor con vínculos con la Universidad Godolkin.

Michele Fazekas y Tara Butters son las directoras y productoras ejecutivas. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe y Michaela Starr también son productores ejecutivos de la serie. Brant Engelstein, Sarah Carbeiner, Lisa Kussner, Gabriel García, Aisha Porter-Christine, Judalina Neira y Loreli Alanís participan como coproductores ejecutivos. La serie está producida por Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.