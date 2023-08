Piensa Network, el soporte clave en la victoria de Ecorp en Gamepolis

Como ya es tradición año tras año, desde el 21 al 23 de julio se celebró en la ciudad andaluza de Málaga la décima edición de Gamepolis, uno de los principales festivales de videojuegos y eSports.

Ecorp, club de eSports ubicado en Elche del que Piensa Network es patrocinador oficial, destacó especialmente en su paso por el evento al coronarse como ganador del Circuito Tormenta, la liga amateur de League of Legends en España.

Ecorp se corona ganador del Circuito Tormenta en el Gamepolis 2023 Piensa Network estuvo presente durante todo el fin de semana acompañando a Ecorp, su equipo patrocinado, en su stand del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), recinto donde tuvo lugar el evento.

Gamepolis registró una asistencia de más de 66.000 asistentes, los cuales pasaron por el stand de Ecorp pudiendo participar en torneos, sorteos y mucho más.

Pero no fue hasta el sábado 22 de julio cuando se vivió el momento cumbre del evento, disputándose la final del Circuito Tormenta en la que Ecorp tuvo una destacada participación.

Tras una partida muy reñida, Ecorp consiguió darle la vuelta al marcador, demostrando su nivel de habilidad y compromiso dejando al público impresionado, y alzarse con la victoria.

Definitivamente, Ecorp no solo dominó la competición de League of Legends, alzándose como ganadores de Circuito Tormenta, sino que con su victoria consiguieron su ascenso directo a Súper Liga 2.

Un triunfo más allá de la competición Este triunfo de Ecorp se debe sin duda al compromiso, entusiasmo y dedicación de los miembros del equipo que se volcaron e implicaron a fondo, así como al apoyo incondicional de Piensa como patrocinador, presentes durante todo el fin de semana en su stand de Gamepolis.

Pero esta victoria y colaboración va mucho más allá de un simple patrocinio o apoyo económico. Junto a Ecorp, Piensa pretende formar a jóvenes talentos gracias a sus amplios conocimientos en startups, emprendimiento y educación financiera.

Con ello, ambas empresas pretenden que los jóvenes se formen y adquieran las herramientas necesarias para llevar a cabo sus planes de futuro, invertir en ellos y alcanzar sus metas.

Ambas empresas están convencidas de que esta asociación es todo un triunfo no solo en cuanto a la competición, sino en su labor de promover el talento joven, invirtiendo todo su tiempo y sus esfuerzos en la formación de jóvenes promesas.