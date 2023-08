¿Cómo apoyar a tu pareja si se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad?

La infertilidad se ha convertido en un problema cada vez más frecuente, y es que todos conocemos a alguna pareja que se está enfrentando a ello. Generalmente, el embarazo se presenta como un momento idílico, y cuando las cosas no suceden como se esperaba y llegan las dificultades para lograrlo, aparecen los miedos ante la incertidumbre o lo desconocido. Y llegado este momento, la montaña rusa de emociones pueden terminar pasando factura a la relación de pareja o a su entorno más cercano.



Ante un diagnóstico de infertilidad es frecuente que los miembros de la pareja reaccionen de forma distinta. Esto dependerá de la personalidad, las vivencias personales y las estrategias de afrontamiento que tenga cada uno. A nivel individual, han de ser conscientes de ello y comprender que lo más probable es que se enfrenten de forma diferente al proceso y esto no significa que ninguno de los dos esté menos implicado. Respetar la vivencia del proceso que tiene la pareja es fundamental.

Así lo explica María Moya, coordinadora de la Unidad de Apoyo Emocional de IVI Zaragoza: “Cada caso tiene sus particularidades, pero por norma general, las mujeres tienden a mostrar una necesidad de expresar cómo se sienten y qué está suponiendo para ellas la reproducción asistida. Por el contrario, los hombres suelen mostrar menos necesidad de expresar cómo se sienten, a veces porque gestionan de otra forma, a veces porque perciben que su pareja está mal y no quieren que se preocupe más si ellos muestran malestar”.

Hoy en día hay muchos modelos de familias, y esto también se ve reflejado en los perfiles que acuden a la reproducción asistida, como madres que deciden serlo en solitario por decisión propia o parejas de dos mujeres que optan por el método ROPA. Por ello, la manera de vivirlo es muy diferente una pareja normativa formada por un hombre y mujer. “Cada vez es más frecuente encontrar en consulta a mujeres en solitario, y en este caso es muy importante que su círculo cercano, familia y amigos, conozcan bien el proceso (si ellas así lo desean) para poder apoyarlas durante el mismo. También las parejas de mujeres tienen una forma de enfrentarse al tratamiento distinta, ya que son dos perspectivas muy diferentes del proceso. Por todo ello, es clave comprender cada caso para marcar cómo podemos acompañarla de manera personalizada”, añade la psicóloga, que también nos da unos consejos al respecto.

6 TIPS PARA ACOMPAÑAR A TU PAREJA EN UN TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN

Trabajar una comunicación asertiva y empática que permita expresar cómo se siente cada miembro y ser conscientes de las necesidades que puede tener la otra parte de la pareja. Involucrarse en el tratamiento y asistir a las visitas médicas, participando a la hora de preparar y administrar la medicación, de forma que ambos se impliquen en el proceso. Del mismo modo, si se realizan cambios en hábitos de vida saludable, hacerlos juntos, dieta sana, ejercicio… Buscar momentos de disfrute y ocio en pareja. La reproducción asistida en muchos casos supone un desgaste de la pareja, que lleva una historia complicada a su espalda. Es importante que, durante el proceso, se cuide más de la relación: tener detalles y muestras de apoyo. Mostrar comprensión que hagan ver al otro que estamos ahí y que somos conscientes de la dificultad de este proceso, pueden ser importantes para la otra persona. Debemos ser conscientes del impacto en su vida sexual del tratamiento, es necesario hablar sobre esta cuestión y buscar soluciones con las que ambos se sientan a gusto. Recordar lo que nos hacía sentir unidos y cercanos antes de que desearan tener un hijo. Crear un sentimiento de equipo y afrontar la maternidad como un proyecto vital en común, va a ser un factor de protección para la pareja a la hora de enfrentarse a un tratamiento de reproducción asistida.

En definitiva, lo más importante es que las personas que van a estar implicadas en el proceso aprendan cómo acompañar a la pareja para así vivir esta aventura como algo ilusionante y circunstancial. Y, por supuesto, saber que cuentan con el apoyo de la Unidad de Psicología de IVI para abordar todas estas cuestiones en consulta.