​Goodyear: sus diez grandes innovaciones

El neumático recto (1901)



En 1901, Goodyear creó el primer neumático recto. La principal innovación de este nuevo diseño fue la incorporación de una cuerda de piano trenzada en el talón del neumático. El alambre se fijaba al talón, que sujetaba el neumático a la llanta mediante un complicado sistema de cierres. Como el neumático no se curvaba para ajustarse a la llanta, como hacía su predecesor, podía contener un 10% más de aire comprimido, lo que proporcionaba una conducción más cómoda y mejoraba la tracción. Goodyear también adoptó la marca Wingfoot para publicitarlo; un símbolo del compromiso de la empresa con la innovación y la calidad, y que se sigue utilizando hoy en día.

El neumático desmontable rápido (1906)

Goodyear pronto empezó a fabricar el primer neumático desmontable del mundo, que presentaba un diseño de flancos rectos que proporcionaba una conducción más suave gracias a su mayor presión de aire, y un resistente tejido de remaches que absorbía los impactos de la carretera y eliminaba el problema de los desgarros en la llanta.

El proceso de fabricación del neumático implicaba que, a diferencia de sus productos anteriores, requería una llanta nueva. Como consecuencia, Goodyear tuvo que dirigirse al mercado de equipo original vendiendo directamente a los fabricantes de automóviles. El futuro de Goodyear dependía, por tanto, de este neumático, ya que era un producto realmente superior que la empresa quería mostrar al mundo.

La máquina de construcción de neumáticos State-Seiberling (1909)

En febrero de 1909, The New York Times informó de que Goodyear acababa de poner en funcionamiento cuatro máquinas que mejoraban notablemente tanto la calidad como la capacidad de fabricación de sus neumáticos. William State y Frank Seiberling patentaron en 1909 una máquina que transformó la industria del neumático, pasando de la producción manual a la mecanizada, permitiendo un proceso más eficiente. Dos hombres operando cada máquina podían producir una media de 37 neumáticos por turno de ocho horas, además de evitar que los trabajadores tuviesen que cargar sobre sus hombros hasta 250 libras de hierro y capas de tela y caucho.

El Wingfoot Express (1917)

En 1917, Paul Litchfield, un directivo de la planta de Goodyear en Akron, creía que equipar camiones pesados con ruedas neumáticas les permitiría recorrer largas distancias transportando cargas pesadas con facilidad. Para probar su teoría, los trabajadores de Goodyear se embarcaron en un viaje de ida y vuelta de 1.540 millas desde Akron hasta Connecticut en el Wingfoot Express, un camión Packard equipado con grandes ruedas neumáticas.

Esta innovadora característica llegó en un momento en que los neumáticos de caucho macizo eran la norma para el transporte de corta distancia. A pesar de las numerosas dificultades, la tripulación persistió y completó la primera etapa del viaje en 24 días, recorriendo 740 millas.

El primer neumático de caucho sintético fabricado en serie (1937)

Goodyear desarrolló y probó el primer neumático de caucho sintético fabricado en Estados Unidos en 1937, utilizando Chemigum, la primera sustancia de caucho sintético de la empresa, patentada una década antes, en 1927.

Goodyear fabrica aviones Corsair para la Segunda Guerra Mundial (1939)

Goodyear desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial al fabricar aviones de combate para el ejército estadounidense. La Goodyear Aircraft Corporation, como se la conocía entonces, obtuvo contratos para construir aviones Vought F4U Corsair (diseñados inicialmente por Chance Vought) después de que aumentara la demanda del modelo. En total, Goodyear fabricó 4.017 aviones FG Corsair, que volaron por primera vez en 1943.



La primera cinta transportadora para personas (1954)

En 1954, Goodyear construyó la primera cinta transportadora para personas pasajeros del mundo para el Hudson and Manhattan Railroad, inaugurando una nueva era de viajes eficientes para los viajeros. El Speedwalk, como fue bautizado, cubría unos impresionantes 84,5 metros, tenía una pendiente del 10% y mantenía una velocidad constante de 2,4 km/h, demostrando el compromiso de Goodyear con la innovación.

Goodyear produce el neumático Polyglas (1967)

En 1967, Goodyear presentó el neumático de cinturón diagonal Goodyear Polyglas, con cinturones de fibra de vidrio y una banda de rodadura más ancha que la de otros neumáticos disponibles hasta ese momento. Polyglas era una marca registrada de la empresa.

El ordenador STARAN (1972)

El ordenador Goodyear Space-Time Automatic Range Analyser (STARAN) fue el primer ordenador comercial diseñado en torno a una memoria asociativa, y salió al mercado en 1972. El ordenador STARAN fue desarrollado y construido por Goodyear Aerospace Corporation (anteriormente conocida como Goodyear Aircraft Company durante la Segunda Guerra Mundial), y era un procesador paralelo direccionable por contenido (CAPP), un tipo de procesador paralelo que utilizaba memoria direccionable por contenido, lo que hoy conocemos como motor de búsqueda.

El ordenador era capaz de rastrear varios objetivos simultáneamente y proporcionar información en tiempo real a los pilotos y al control de tierra. Fue utilizado por la NASA para el seguimiento de trayectorias de naves espaciales. Su desarrollo allanó el camino a la moderna tecnología informática y de procesamiento de señales.

Goodyear RunOnFlat de serie por primera vez (1997)

En 1997, Goodyear revolucionó la tecnología de los neumáticos con la introducción de los Goodyear Eagle F1 GS Extended Mobility Tire (EMT) para el Corvette, ahora conocidos como RunOnFlat, eliminando la necesidad de que el coche llevara rueda de repuesto y gato. Disponían de un sistema de aviso de baja presión y podían recorrer hasta 200 millas a 55 mph con presión de inflado cero. A diferencia de otros neumáticos run-flat disponibles en ese momento, que requerían ruedas caras y especiales, la solución de Goodyear supuso una mejora significativa.

La frase del pionero "Hay una regla para el industrial y es: hacer la mejor calidad posible de los productos al menor costo posible, pagando los salarios más altos posibles", Henry Ford.