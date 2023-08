Siwon, la revolución de la cosmética masculina que ahora conquista Europa

La marca de cosmética masculina canalla española está conquistando Europa cremita a cremita. ¿Cómo lo hace?

Después de haber conquistado el territorio nacional en apenas dos años desde su lanzamiento a golpe de romper estereotipos y abrazar la belleza masculina, imperfecciones incluidas, Siwon, una innovadora marca de cosmética masculina en España muy canalla, da un salto internacional en 2023.

Porque de hombres que quieren cuidarse y sentirse bien con su aspecto, sin obsesiones, obligaciones ni complicaciones, está lleno el mundo. Siwon ha venido a jugar, y a partir de ahora también juegan fuera de casa.

Revolucionando la cosmética para hombres en España En 2020, en plena pandemia, Manuel Mercado y Pedro Romón llegaron para poner patas arriba el mundo de los cuidados masculinos.

La mayoría de las marcas de cosmética seguían (y siguen) en esa línea alejada de lo que preocupa a la gente: ingredientes con nombres impronunciables, promesas milagrosas y exprés, rutinas complejas que a nadie le apetece seguir…

O, como bien explican ellos mismos: "La cosmética (como todo en la vida) no debería ser complicada, sesuda ni obligada. Porque de partida debería ser eficaz, accesible y segura; pero, por encima de todo, disfrutona, leve y divertida, como nuestras personas favoritas".

Así que lanzaron Siwon como una respuesta fresca, descarada y apetecible para esos momentos de culto al ego que tantos hombres echaban en falta en su día a día.

Cremas para todo el mundo, literalmente Siwon ofrece una línea de 12 productos colmados de fórmulas potentes, sin parabenos, veganos, cruelty-free y testados para todo tipo de pieles.

Desde su best-seller todo en uno, que pone a los hombres más guapos que un filtro de Instagram, hasta su último lanzamiento, el aftersun que calma las rojeces tras el sol y prolonga el bronceado.

Pero no solo de piel vive el hombre. Todas sus cremas van acompañadas de un packaging colorido que no pretende pasar desapercibido, olores para deleitarse, texturas ligeras que no pringan, resultados con efecto "guapo subido" que se notan en la cara…

En definitiva, una experiencia que invita al disfrute (y a repetir por gusto) en cuanto se aterriza en su mundo, mientras sus clientes encuentran la crema que mejor va con ellos y, por supuesto, siempre que se lucen en el espejo antes de ir al gym, a una cita o al trabajo.

Rompiendo barreras para conquistar Europa Solo en su primer año de vida, Siwon facturó más de 250.000 euros, pero no se iban a quedar ahí y decidieron expandir su presencia más allá de las fronteras.

A partir del primer trimestre de 2023, Siwon inició su expansión en tres importantes mercados europeos: Italia, Francia y Alemania. En abril del mismo año, inauguraron almacén en Italia y, apenas unos meses más tarde, en junio, hicieron lo propio en Alemania. Por si fuera poco, para cerrar el año de la misma manera que lo arrancaron, en el último trimestre del año darán el salto al mercado de Reino Unido.

No sorprende que todos estos países reciban con brazos abiertos la llegada de Siwon y su propuesta de cuidados para hombres. Los números respaldan el éxito de la marca: en el primer semestre de 2023, los pedidos aumentaron en un 81 % y las ventas en un 161 %, en comparación con el mismo período del año anterior; además, en este último trimestre, el 55 % de la facturación total corresponde a las ventas internacionales, mientras que el 45 % proviene de las ventas nacionales.

Estos resultados evidencian la capacidad de Siwon para hacerse hueco en el mercado tanto nacional como internacional y para cumplir con las expectativas de sus usuarios, sin importar dónde se encuentren.

Los próximos pasos de Siwon Con su estrategia de internacionalización en pleno desarrollo, Siwon sigue conquistando cremita a cremita a los hombres en toda Europa (y más allá). La marca ha logrado romper barreras y desafiar los estándares establecidos en la cosmética masculina, ofreciendo una experiencia de cuidado personal única y divertida.

Porque mejorar el aspecto no está reñido con la autoestima, la diversión y la libertad sin barreras. ¿Quién no quiere sentirse bien en su propia piel?

Ya sea al chequearse en el espejo, sacarse selfies o cruzar miradas con alguien especial, Siwon invita a disfrutar de la apariencia con confianza… y mucha cara.

Nadie debería perderse sus próximos movimientos mientras siguen dejando huella en el mundo de la cosmética masculina.