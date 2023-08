Fabricación de palos de golf a medida en Totgolf

Es una creencia errónea pensar que, a la hora de practicar un deporte de precisión como el golf, lo que importa es el jugador y no el material con el que juega.

Todos los jugadores, sin importar el nivel en el que se encuentren, tienen que golpear el mismo peso y tamaño de la bola. Esto significa que cada uno necesita una configuración de palos diferentes adaptados a sus condiciones físicas para poder hacer toques sólidos a la bola.

En este sentido, la empresa Totgolf es un referente internacional en la fabricación de palos con las medidas golf adecuadas a cada jugador. La calidad y exclusividad en cada uno de los palos de golf que fabrican los ha hecho merecedores por segundo año consecutivo del merecido galardón internacional “Golf Equipment Manufacturers of the Year” 2023.

Especialistas en fabricación de palos de golf a la medida Totgolf es una empresa fundada por David Canet Busquets, reconocido en el mundo del golf por ser uno de los cuatros clubmakers y clubfitters europeos certificados por la organización International Clubmakers Guild (ICG), lo que le ha permitido tener un amplio nivel de conocimiento en el sector y en la práctica artesanal de los instrumentos del juego.

Partiendo de esta experiencia, la empresa española se ha esmerado por ofrecer un servicio de fabricación de palos con las medidas adecuadas a cada jugador. Esto se debe a que, desde la firma, aseguran que este instrumento debe adaptarse a la condición física de cada persona, como su tipo de estatura, su tempo, la velocidad del impacto de la bola, el plano de swing y al release, sin importar el nivel en el que se encuentre la persona. Por ello, han consolidado un catálogo con más de 45.000 configuraciones dirigidas tanto a jugadores amateurs como experimentados, lo que les ha permitido consolidarse como una compañía referente en el sector de elaboración de palos de golf a nivel mundial.

Servicio adaptado a las necesidades de los jugadores de todos los niveles Desde Totgolf, entienden las exigencias que el deporte conlleva en cada uno de sus niveles, por eso brindan diferentes opciones para apoyar cada necesidad de los jugadores. Para los jugadores principiantes con limitaciones de presupuesto, se dedican a hacer lo posible para fabricarles un palo de golf adaptado a sus condiciones físicas y a precios económicos.

Por su parte, para los jugadores de nivel medio, los ayudan a mejorar o mantener su nivel de juego por medio de la optimización del rendimiento de sus palos actuales o proponen nuevas soluciones para que desarrollen sus destrezas en el campo sin limitaciones. Quienes se encuentran en el nivel profesional o scratch reciben de la marca apoyo total para poder conseguir las mejores herramientas para poder desempeñar su trabajo a la perfección.

También, brindan sus servicios a jugadores junior, jugadoras lady y jugadores senior, asesorándoles en el diseño del palo de golf adecuado para que destaquen en la práctica del deporte. En conclusión, elegir un palo de golf a la medida puede hacer la diferencia a la hora de destacarse o no en una competición. Por ello, la importancia de aliarse con profesionales como Totgolf que fabrican palos de golf de calidad y además brindan asesoramiento en este ámbito.