¿Por qué es clave la experiencia de un "partner" de SAP para implantar "SAP Business One"?

SAP Business One es una herramienta integral de suma utilidad en el entorno digital de las empresas. Sin embargo, para sacarle el máximo rendimiento es esencial contar con un partner adecuado que lleve a cabo la implementación del software para alcanzar una verdadera transformación empresarial.

Cuando se trata de implementar la solución SAP Business One, se han de tener en cuenta dos variables. La primera de ellas es el compromiso tanto de la directiva como del equipo responsable de la empresa para impulsar la transformación digital. La segunda es hacer una buena elección de un partner SAP especializado y con dilatada experiencia. No obstante, antes de seguir, conviene dejar claros algunos conceptos, como qué es sap para aquellos que no estén al tanto o mantengan algún tipo de duda.

¿Qué es SAP?

Se trata de una empresa alemana que nació en 1972 y que se ha convertido en uno de los primeros productores mundiales de Software ERP para empresas. Por su parte, un ERP es un software para controlar todos los flujos de información que se generan en los diferentes ámbitos de actuación de una empresa. Sus siglas en inglés se corresponden con Enterprise Resource Planning o sistema de planificación de recursos empresariales en español.



SAP se ha posicionado como referente en el sector y líder indiscutible por su fuerte apuesta por la innovación, la calidad de su software, la escalabilidad y la capacidad de adaptación a las necesidades de la organización en sus distintas etapas de desarrollo. Ha establecido el estándar global para lo que se conoce actualmente como ERP o software de planificación de recursos empresariales.

A quién va dirigido

Las soluciones SAP están enfocadas a las necesidades de todo tipo de empresas, pues como se ha comentado con anterioridad se adaptan a la perfección a las diferentes necesidades, además de ser escalables, por lo que no se quedan obsoletas. Gracias a las múltiples ventajas que ofrece de automatización, trazabilidad, data en tiempo real, entre muchas otras, resulta ser un programa informático tremendamente útil para cualquier tipo de negocio, perteneciente a cualquier sector y sin importar su tamaño.



Tal es la popularidad que está alcanzando que cada día más empresas deciden implementarlo en su sistema de gestión, por lo que no es de extrañar que surjan diversos proveedores de SAP en el mercado. Sin embargo, el éxito de una implementación sap business one para empresas depende, en gran medida, del proveedor que se elija, por lo que es una decisión que no se ha de tomar a la ligera.

Inforges, SAP Excellence Partner 2022

Las empresas deben ser muy cuidadosas a la hora de elegir el partner sap con el que trabajar, ya que cada negocio es un mundo y, por tanto, el socio elegido deberá contar con la suficiente trayectoria para manejar todo tipo de proyectos. La experiencia técnica y funcional de los consultores SAP tiene que permitir una adaptación inmediata a cualquier cambio, además de ofrecer un asesoramiento y acompañamiento insuperable.

Desgraciadamente, cuando las competencias de los recursos del partner no son las adecuadas, el cliente se ve obligado a dilatar los proyectos, con el coste que eso conlleva.

Llegados a este punto, cabe destacar como mejor partner SAP del mercado a Inforges, que recibió el reconocimiento SAP Excellence Partner 2022 en el SAP PKOM 2022. Se trata de un merecido galardón en el que se ha valorado el continuo crecimiento de esta empresa y la excelente ejecución de sus proyectos, siendo en estos momentos el compañero de referencia en implantación de SAP Business One.

4 requisitos que debe cumplir un partner SAP

Aunque la mejor recomendación es confiar en Inforges para no errar en la elección, esta información sobre las exigencias que debe cumplir un partner SAP resulta de suma utilidad para decantarse por uno u otro.

Conocimiento sólido de los procesos del negocio

Un colaborador para proyectos de calidad tiene que conocer las operaciones y procesos de cada compañía, ofreciéndole una solución SAP potente, centralizada y transparente perfectamente adaptada a su negocio.

Amplia experiencia en el sector

Relacionado con el punto anterior, para garantizar esa eficiencia debe haber realizado numerosas implementaciones con éxito.

Excelente gestión de proyecto

Para lograr un proyecto exitoso se necesita un socio que trabaje conjuntamente con su cliente para poder entender a la perfección las necesidades y objetivos que quiere alcanzar, encontrando juntos las soluciones más eficaces que ofrezca la tecnología actual.

Conocimiento de las tecnologías de la información

Por último, con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones debe conocer al detalle todo el alcance que tiene la plataforma SAP B1 y otras soluciones tecnologías avanzadas e innovadoras de este modo se logrará potenciar el ERP de cada negocio.