"El Kona ha entrado muy bien en todos los mercados, se ha hecho una imagen y un lugar en el mercado y la gente lo desea"

Eduardo Ramírez es responsable de diseño exterior en el centro de diseño de Hyundai en Europa, en inglés, “Head of Department”, que suena más contundente. Este canario de 54 años es el responsable de las formas de muchos de los últimos Hyundai, aunque él, con humildad, nos explica que lo único que hace es dirigir el proyecto con el equipo de diseñadores.

Es un orgullo encontrar a un español con un puesto tan relevante en un área determinante para el buen funcionamiento de una gran marca, porque los coches, más allá de la tecnología que ofrecen, entran por lo ojos. Eduardo nació en Gran Canaria y desde pequeño tuvo una pasión poco común de querer dibujarlo todo, y especialmente las aficiones que a edad muy temprana fue tomando de su padre y de lo que veía en su isla, tales como los rallyes, las carreras de motos y los barcos…

¿Como llegaste a Hyundai?

“Ha sido un largo camino y he tenido mucha suerte de pasar primero por varias marcas con trabajos y proyectos diferentes, y hace ahora quince años quise conocer una marca con una cultura muy diferente a lo que estaba acostumbrado y tuve la oportunidad de entrar en Hyundai. Como decía, son ya quince años en Hyundai y lo cierto es que no me aburro. Trabajo en el centro de diseño de Hyundai para Europa, que está en Frankfurt y allí se afrontan todo tipo de proyectos. Trabajamos con un método de diseño global, lo que quiere decir que a veces trabajamos para proyectos que son especialmente dedicados a un mercado determinado, como por ejemplo India o puede ser Estados Unidos, que tienen productos específicos”.

¿Cuándo tuviste claro que lo tuyo era el diseño de coches? ¿ya de pequeño?

“De pequeño solo hacía lo que me gustaba. Empecé dibujando motos, luego coches de rallye y en un lugar como Canarias, tardé poco en empezar a dibujar barcos. Fue pasando el tiempo y pensé en hacer de esto mi profesión. Primero me fui a Madrid a estudiar arte para poder expresarme mejor. Fue una época muy bonita porque vivía con mi hermano, un artista de verdad, Nacho Ramírez... pintura, fotografía, vídeo, incluso ha escrito un pequeño libro con sus pensamientos sobre arte. Para mí es una referencia y aprendí mucho de él. Después me fui a Inglaterra y tuve la suerte de llegar a Coventry, la cuna de la industria del automóvil británico. Estudié diseño de automóviles y al acabar me surgió mi primera oferta de trabajo, en Viena, ¡para diseñar un catamarán! Fue una experiencia increíble, pero quería diseñar coches. Y con esa idea volví a Inglaterra para hacer el Masters en diseño de automóviles del Royal College of Art de Londres. Al acabar empecé a trabajar en Audi, en Alemania, cuatro o cinco años muy intensos, una época muy bonita, trabajé en el Audi A6 “C5”, el redondeado que también fue la base para el diseño del Audi TT. También el A2, el A4 Allroad, el A4 código B6 y también trabajé para Audi Sport, en la gráfica de los cuatro anillos en diagonal. Después quise conocer otro tipo de empresa, otro estilo de trabajo y me fui a Opel con un cargo de mayor responsabilidad y aprendí otros aspectos del diseño, en especial a llevar un equipo y guiar a jóvenes diseñadores. Tuve la oportunidad de trabajar en Detroit, General Motors, y de esa época siempre me quedará en el recuerdo trabajar para Saab y en particular con el último 9.5 que compartía plataforma con el Opel Insignia”.



¿El nuevo Kona es un producto global?

“Desde el centro de diseño trabajamos para productos globales, como son todos los modelos principales, el Santa Fe, Tucson, Kona y también por supuesto los modelos eléctricos, que ahora ocupan un lugar muy destacado. Y también hacemos algunos proyectos solamente para mercados determinados, como para India o para Indonesia. Estos son mercados muy interesantes que nos requiere adaptarnos al gusto de allí, debemos entender el mercado, sus gustos, su estilo de vida. Es un trabajo muy interesante para nosotros porque hay que adaptarse a la cultura o forma de ver las cosas del cliente de cada mercado. Y no hablamos de un mercado minoritario porque son mercados multimillonarios en potenciales compradores, son mercados importantísimos. Es cierto que económicamente no son tan potentes como Europa, Corea, Japón o Estados Unidos, pero Hyundai en India es una marca muy importante, también en la parte sur de Asia, Indonesia porque son mercados de mucho volumen y los diseños de allí, no gustan en Europa y además no tienen el mismo enfoque, en ocasiones son vehículos de segmentos más pequeños. Por ejemplo, el Hyundai i20 se vende en Europa y se vende una versión algo diferente en la India, pero allí es un coche premium. El enfoque es muy diferente”.

¿Qué hay de ti en el Kona?

“No, no es tan simple (ndr: ríe). Mi labor es guiar al grupo de diseñadores. Tenemos una forma de trabajo mundial y por ejemplo para el Kona en la primera fase se presentaban varias propuestas llegadas de los diferentes centros de diseño, una de Europa, una de Estados Unidos y otra de Corea, por supuesto, donde está la central. Luego, una vez aceptado el proyecto el equipo pasa a ser muy pequeño, solo dos diseñadores con mí dirección. Primero nos sentamos a analizar lo que queremos realizar y luego, mientras ellos van bocetando y vamos avanzando. Digamos que les voy guiando y en el caso del Kona, para mí, la labor principal ha sido conseguir un diseño que, siendo completamente nuevo, sigue siendo un genuino Kona. Este era uno de los objetivos que nos impusimos. El Kona ha entrado muy bien en todos los mercados, se ha hecho una imagen y un lugar en el mercado y la gente lo desea. Para mí el éxito es que el comprador siga viniendo a buscar su Kona, y se encuentre con un nuevo coche él identifica plenamente como un Kona. El éxito más importante es haber mantenido la esencia del Kona, por así decirlo, y eso que se trata de un coche que no tiene nada que ver en realidad con el precedente, por tecnología, por fabricación, etc. No tiene nada que ver con la anterior Kona”.

¿Si tuvieras que quedarte con un rasgo especial de este coche cual sería?



“Eso es muy difícil para mí. Lo veo en su conjunto. Se ha cuidado y trabajado cada extremo, cada detalle, incluida la aerodinámica hasta el límite de sus posibilidades. Creo que el diseño de la imagen frontal y la parte trasera en su conjunto, con la iluminación tan peculiar y contundente, que hace que sea fácil identificarlo incluso de noche y a distancia es una parte importante de su diseño. La visualización del coche, el impacto que genera, la imagen de marca al carecer ya de los recursos típicos como las rejillas o grandes logos. Me quedo con eso”.



