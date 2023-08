Descubre los secretos mejor guardados del mundo de los casinos

En la era digital, no cabe duda de que las formas de entretenimiento se han transformado y cambian de forma constante, para adaptarse a los nuevos gustos y necesidades de los usuarios. Muchas personas se han unido a la tendencia de las apuestas y los juegos de azar online. Sin embargo, cada usuario es diferente, hay quien le gusta jugar gratis máquinas tragamonedas antiguas o quien prefiere otros juegos como blackjack, póker o ruletas en vivo.

Sea cual sea tu preferido, en este artículo te desvelamos algunos trucos y consejos sobre los secretos mejor guardados del mundo de los casinos, para que disfrutes al máximo de tu experiencia con este tipo de ocio.

¿Es posible tener ganancias en el casino online?

Sí. Aunque quizás hayas escuchado alguna vez que la casa siempre gana, no es cierto. Si siempre perdiera el casino, está claro que esto no sería un negocio rentable para ellos. Por el contrario, si siempre ganara, los usuarios al final acabarían dejando de jugar. De este modo, siempre hay probabilidad de ganar. Además, el dinero “se mueve” gracias a que las pérdidas de algunos jugadores financian los éxitos de otros.



El secreto para que puedas ganar es el aumento progresivo de las cantidades de tus apuestas. Para ello debes aprender a gestionar correctamente el bankroll, que es la cartera donde depositas tu dinero para apostar. Lo ideal es comenzar con apuestas de baja cantidad e ir aumentando poco a poco.

Reconocimiento facial

Quizás utilices en tu teléfono móvil el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla, ya que es uno de sus usos más comunes, aunque no es el único.



De hecho, debes saber que muchos casinos online utilizan el reconocimiento facial para acceder a su web, y así controlar mejor a sus jugadores, mediante el escaneo de su imagen. Aunque no sea lo habitual, cada vez más casinos se apuntan a este sistema de reconocimiento.

Un truco para las tragamonedas

Algo que quizás no sepas es que, en las tragamonedas, el pago que recibas se basa en la cantidad que has apostado, no en cuántas apuestas totales realices o en cuántas veces has accedido a ese juego. Igual ocurre con el video póker.

Por tanto, debes saber que las tragamonedas con denominaciones más bajas tienen pagos aún mucho más bajos. Por tanto, cuanto más aumentes la cantidad jugada en cada apuesta, tu pago será mayor.

No aceptes todos los bonos

Los bonos provisionales juegan con la sensación de escasez, por lo que son muy atrayentes para los usuarios. Sin embargo, es importante controlar tus emociones y tener cuidado especialmente con los bonos y promociones.

Por ejemplo, si te ofrecen una bonificación del 100 % al depositar cien euros, no significa que vayas a obtener dicha cantidad. Lo habitual es que estas bonificaciones estén asociadas a altos requisitos de apuesta, y que tengas que realizar diversas apuestas varias veces antes de poder beneficiarte del bono, además de, por lo general, tener un tiempo limitado para utilizarlo.



Por tanto, no siempre es tan sencillo canjear un bono y que este sea rentable.

Ventajas de utilizar el móvil

No es un secreto que muchas páginas ofrecen diferentes ventajas si accedes desde teléfono móvil que a través del ordenador. Por ejemplo, en los sitios de reservas de viajes o alojamientos, puedes encontrar distintos precios, más ventajosos u ofertas únicas para móviles.



Si hablamos de casinos online, existe una gran versatilidad en los juegos destinados para móviles. Tanto como el diseño de las interfaces, mucho más intuitivas, como la variedad de juegos, los símbolos especiales en las tragamonedas, que permiten mayores ganancias, entre otras promociones.

Evita los long shots

Este término hace referencia a las apuestas que ofrecen grandes ganancias. Estos tipos de apuestas, comunes en juegos como video póker o ruletas, son muy difíciles de conseguir. Son muy llamativas por las espectaculares ganancias que ofrecen, pero es muy complicado tener un resultado positivo, por lo que no es recomendable dejarse llevar por ellas.



Con estos secretos, trucos y consejos, seguro que aprovechas mejor tu experiencia en los casinos online. Si quieres descubrir más, solo tienes que probar suerte y, jugando con responsabilidad, animarte a descubrir nuevos juegos.