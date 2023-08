La española y circular Recovo se “cuela” en la Copenhagen Fashion Week

Destapando y evidenciando, una vez más, todo el potencial que encierra su disruptivo modelo de negocio B2B para la hora de nutrir de fibras sostenibles y recicladas al conjunto de los actores de la industria, y en especial a las casas de moda de autor, la compañía emergente Recovo, plataforma integral de soluciones circulares para empresas, ha terminado por “colarse” en las celebraciones de esta última edición de la Semana de la Moda de Copenhague. Certamen que ha venido celebrándose sobre la capital danesa entre los días del 7 al 11 de agosto, y del que la plataforma española, participada por Mango, ha terminado por formar parte de la mano de la firma de moda sueca Deadwood Studios.

Como parte así pues, y por primera vez, del calendario oficial de esta última edición de la Copenhagen Fashion Week, Deadwood Studios, la casa de modas fundada en 2012 por la pareja de emprendedores suecos Carl Ollson y Felix von Bahder, presentaba a primera hora de la tarde del jueves 10 de agosto su última propuesta de moda, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2024. Una colección de naturaleza tan sostenible como circular y “genderless”, que llegaba para marcar un nuevo punto de inflexión en el desarrollo de la firma de moda, siendo la primera que la casa se decidía a mostrar sobre una pasarela, desde que fuese fundada como un “punto y seguido” de la tienda de moda vintage que la pareja de creativos se decidió a poner en marcha en Estocolmo, tras coincidir como miembros del equipo de una tienda de vaqueros de la capital sueca. Un establecimiento desde el que empezaron a dar cabida a una cuidada selección de firmas de moda de autor y de prendas vintage, en lo que llegó para, poco a poco, ir “alimentando” la idea de terminar por lanzar una línea de ropa propia, con la que impulsar, desde dentro de la misma industria, su particular manera de entender y vislumbrar el futuro del sector. Un día del mañana al que comenzaron a dar forma mediante su decidida apuesta por el uso de un cuero reciclado y de fibras recicladas y veganas —de origen no plástico— como materias primas de sus diseños, a través y gracias de asociaciones con proveedores locales y de referencia, como lo es ya Recovo. Un “partner” comercial de Deadwood Studios que de este modo ha terminado por participar de esta Copenhagen Fashion Week de agosto de 2023, facilitando a la casa de modas sueca el acceso a buena parte de esas fibras recicladas que se han terminado por emplear como materia primera para la confección de las prendas de esta última colección de Deadwood para la temporada Primavera/Verano SS24.

“La casa de modas Deadwood, que cuenta con la sostenibilidad en el centro de su actividad a través de la práctica del upcycling y del uso de materias de desecho, ha confiado en Recovo para crear una serie de looks confeccionados a partir de tejidos procedentes de stock muerto”, explican desde la misma Recovo. Con su elección de materiales, añaden, la firma de moda sueca redobla su apuesta por “la circularidad, minimizando el impacto ambiental de sus colecciones”, y mientras al mismo tiempo se elevan como perfecto ejemplo del estilo de moda del que buscan servir de plataforma desde la Copenhagen Fashion Week. Una pasarela que, añaden desde Recovo a través de sus redes sociales, ha pasado a consolidarse como “la Semana de la Moda de referencia en términos de sostenibilidad”, gracias a, entre otras acciones, contar con una serie de “requisitos estrictos” para las marcas que participan de sus celebraciones. Un decálogo de condiciones desde el que establecen aspectos como el que “al menos el 50 por ciento de la colección” que se presente dentro del certamen, deba “estar hecha de materiales de desecho, reciclados o ‘next-gen’”.

“Hace una década, Deadwood emprendió un viaje para construir una colección de lenta evolución, donde el progresivo uso de materiales”, de cada vez un mayor valor sostenible, “siempre estaría en el centro” de su modelo de negocio, apuntan desde la firma de moda a través de un comunicado. “La marca se fundó como la descendiente de la tienda vintage de Estocolmo que fundaron Carl Ollson y Felix von Bahder en 2012”, y “a partir de la reelaboración de prendas vintage, Deadwood impulsó a la industria del cuero a resultar más eficiente en cuanto a sus recursos, ofreciendo una gama de artículos de cuero reciclado, y de alternativas veganas no plásticas”, defienden desde la dirección de la firma de modas. Unos orígenes que, llegados ya al día de hoy, son los que llevan a que “la sostenibilidad continúe estando presente en el centro” de esta última colección, con Deadwood “continuando con su compromiso de usar cuero reciclado, mientras introduce otras fibras recicladas y tintes naturales” como bases de sus diseños. Una decidida apuesta por la circularidad, que es la que ha llevado a la firma de moda a servirse de las fibras que comercializan desde Recovo, mientras, y “una vez más”, “se asocia con XV Production para reciclar prendas de sus colecciones anteriores y telas propias de tejido muerto, para producir partes de esta colección SS14 localmente en Suecia”.

Desde Barcelona a Copenhague, pasando por Berlín

Con esta última colaboración junto a Deadwood, no cabe duda de que Recovo vuelve a mostrar el cada vez más atractivo que cuenta su modelo de negocio B2B para llegada la hora de servir de excedentes textiles y fibras recicladas y sostenibles, a todas aquellas firmas de moda comprometidas con avanzar hacia un nuevo modelo más sostenible y circular. Firmas entre las que se encuentran el cada vez más elevado número de casas de moda de autor que abiertamente se están encargando de colaborar con Recovo, llevando los excedentes textiles que constituyen la base de sus operaciones, directamente sobre las pasarelas de certámenes tan reconocidos como este de Copenhague, o el de la Semana de la Moda de Berlín.

A este respecto, si hace ya algunas semanas poníamos atención sobre la colaboración establecida entre la plataforma B2B y la firma de moda emergente barcelonesa Alameda, de la diseñadora Isabel Ruíz Furió, ahora hacemos una breve recapitulación para recordar las similares colaboraciones que Recovo ya ha emprendido con otras firmas de autor, como las igualmente españolas Melati y Laagam, o con la alemana Haderlump. Firma de moda con la que Recovo desembarcaba durante la pasada edición de la Semana de la Moda de Berlín, facilitando de las fibras sostenibles que la casa de modas empleó para la confección de un total de 6 looks incluidos como parte de su última colección. Una serie de diseños con los que, estiman desde Recovo, la firma alemana consiguió generar un ahorro de 89.768 litros de agua y de 13.316 Kg de CO2.