En el tercer trimestre del año el número de parados bajará hasta los 2.741.700

The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presenta la cuarta edición del Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo, con el objetivo de analizar la evolución de los principales aspectos que tienen que ver con el empleo en nuestro país, tratando de anticipar las previsiones a futuro de estos. Se muestra un avance de las proyecciones para el tercer y el cuarto trimestre de 2023 en cuanto a ocupación, paro, afiliación media a la Seguridad Social (detallada por meses) y PIB.

Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, hace balance de los principales datos macroeconómicos y señala que “la evolución de los indicadores económicos y de empleo del segundo cuatrimestre han sido esperanzadores en momentos de convulsión e incertidumbres a nivel global. El auge de los servicios ha impulsado nuestra positiva evolución, mientras las economías industriales se ralentizan y arrastran a nuestro cada vez menor sector fabril. La importancia del turismo exterior, y de la hostelería, como ya ocurrió en 2022, son los pilares en los que se fundamenta este estacional crecimiento que anticipó su cima en el mes de abril”.

Teniendo en cuenta los datos, Blasco anticipa: “Aunque la economía española será de las que más crezcan este año, ello no quiere decir que sea ajena al enfriamiento de la actividad que se extiende por Europa. Es más, las ventas (+1,4% en el segundo trimestre frente al +4,1 del primero) de las empresas españolas y la evolución del empleo marcan una clara desaceleración. España aún no ha recuperado el PIB per cápita prepandemia, y es el país de la Unión Europea con menor crecimiento real del PIB desde el año 2019: un 0,4%, frente al 0,5 de Alemania, el 0,6 de Italia, el 0,8 de Francia o el 1,6% de Portugal, y muy lejos del +4,9% de Irlanda. Pese al “efecto rebote” de nuestra economía en los últimos trimestres, la economía española ya crece menos que la francesa y la cuarta parte que la portuguesa, y hay comunidades autónomas como Baleares, País Vasco, Cataluña y Asturias, que aún no han recuperado el PIB previo al COVID”.

Por último, Javier Blasco recalca que “para incentivar el tejido productivo y la sostenibilidad de las empresas, hay que abordar adecuadamente nuestras debilidades: el índice IMD aún mantiene a España en el puesto 36 de competitividad, con reiteradas propuestas de reducir la presión fiscal y generar un marco regulador estable para las empresas. España está entre los países de la OCDE que más gravan la inversión empresarial, con una deducción de los costes de capital de un 63,6%, frente al 71,8% de media de la OCDE, o de más del 75% en países como Francia, Italia o Reino Unido. Seguimos teniendo un enorme problema de productividad, lo que está en la base de nuestros bajos salarios y nuestra baja competitividad empresarial. Y para mejorar esta productividad, las “palancas” sólo están en la mejora de la cualificación del capital humano, en los incrementos de rendimiento vía digitalización/robotización/mecanización, o en la excelencia en los procesos, y en un tejido mayoritariamente de pymes, estas propuestas exigen maximizar las inversiones en la economía productiva, dada la dificultad de las pymes para escalar sus negocios y mejorar sus opciones de inversión”.

La previsión en la ocupación

Según datos de The Adecco Group Institute, el número de ocupados previstos para el tercer trimestre de 2023 crecerá hasta los 21.163.700 (+0,5% intertrimestral; +3% interanual). La previsión para el cuarto trimestre de 2023 es de 21.146.100 ocupados (-0,1% intertrimestral; +3,3% interanual).

Fuente: IV Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo. The Adecco Group Institute

La previsión del desempleo

El paro registrado encadena 27 meses seguidos bajando, su caída interanual fue del 7,1% pero este descenso se debilita: su reducción en el trimestre mayo-julio (-4%) es la menor desde 2012 (excepto 2020).

Ahora hay 2,68 millones de parados registrados, a los que pueden sumarse 501.800 con “disponibilidad limitada” y otras situaciones. Si también se suman las personas en ERTE y los fijos discontinuos que no trabajan, la definición más amplia de paro llegaría a 3,5 millones de personas (-3%).

Con este escenario, el número de parados previstos para el tercer trimestre de 2023 es de 2.741.700 (-0,8% intertrimestral; -8,0% interanual). La previsión para el cuarto trimestre es de 2.782.000 parados (+1,5% intertrimestral; -8,0% interanual), por lo que seguiríamos bajo la barrera psicológica de los 3 millones de parados.



Fuente: IV Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo. The Adecco Group Institute

De cumplirse las previsiones, la tasa de paro prevista para el tercer trimestre de 2023 sería de un 11,5% (-0,1 p.p. intertrimestral; -1,2 p.p. interanual). La previsión para el cuarto trimestre de 2023 es de 11,6% (+0,2 p.p. intertrimestral; -1,2 p.p. interanual).

Afiliación media a la Seguridad Social



En julio, la afiliación aumentó en 22000 personas, lo que es el cuarto peor julio de los últimos 20 años, con un crecimiento anual de un 2,71%, datos de julio que vuelven a insinuar una desaceleración. El crecimiento de la afiliación del trimestre mayo-julio (+1,3%), es el menor desde 2013, y el crecimiento interanual del número de afiliados fue del 2,7%, frente, por ejemplo, al 2,9% en mayo y el 3% en abril. Sin embargo, los 20,89 millones de afiliados suponen un nuevo máximo histórico, que implica 550.900 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

En cuanto a la afiliación media prevista (en este caso por meses y no por trimestres) para agosto de 2023 es de 20.790.672 (-0,5 intermensual; +3,2% interanual), en septiembre alcanzaría los 20.816.028 (+0,1% intermensual; +3,2% interanual) y en octubre de 2023 aumentaría hasta 20.897.491 (+0,4% intermensual; +3,0% interanual).





Fuente: IV Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo. The Adecco Group Institute

La previsión del PIB

La previsión para el PIB español registra una variación del -0,1% en el tercer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior medido en términos de volumen encadenado con referencia en el año 2015. Esta tasa de variación es 0,5 puntos inferior a la del segundo trimestre de 2023. A nivel interanual, la variación prevista es del +1,2%, tasa que también es 0,5 puntos inferior a la del segundo trimestre de 2023.



Fuente: IV Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo. The Adecco Group Institute