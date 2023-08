​Laura y Lucía Ruiz dan el salto a la máxima categoría con el conjunto azul a sus 19 años

Iniciadas en el mundo de la bici con tan solo 5 años, ambas han protagonizado una progresión fulgurante en categorías inferiores, conquistando múltiples títulos 'desde abajo'. Como junior en el equipo Rio Miera - Meruelo, Lucía se llevó tres triunfos de etapa internacionales en pruebas de Copa de las Naciones UCI, en Gévaudan (2022) y, por dos años consecutivos, en la Bizkaikoloreak en Abadiño. Por su parte, Laura fue campeona nacional de ruta en Valladolid.



Este 2023, como sub23 de primer año, ambas han completado dos pruebas WorldTour: Burgos y, muy especialmente, La Vuelta Femenina, donde Lucía -vencedora final de la Copa de España elite y sub23, con triunfos parciales incluidos en Noja y Beasain- rayó a un buen nivel en las jornadas más duras. Las dos estudian actualmente Veterinaria en la Universidad de León.

Lucía Ruiz: "Una siempre tiene metas y fechas en la cabeza para lograrlas, pero cuando te llegan oportunidades así, no se pueden rechazar. Ir a un equipo español facilita mucho las cosas, y verte tan cómoda, arropada, que confíen en ti como vienen haciéndolo desde que nos invitaron a la concentración del equipo en Alicante el pasado diciembre... Ese ha sido el principal motivo que nos hizo decantarnos por Movistar Team.

Me describiría a mí misma como alguien que se defiende bien en la media montaña, y que en grupos reducidos puedo llegar a tener mis opciones por tener una cierta punta de velocidad. Ya desde este primer año en elite-sub23 me he sabido desenvolver muy bien dentro del pelotón, y eso creo que en el futuro me beneficiará para estar delante en momentos determinantes o en zonas complicadas. Soy muy joven y tengo muchas cosas que aprender y mejorar; todo llegará a su tiempo".

Laura Ruiz: "El trato y la confianza que nos ha depositado el equipo desde un primer momento nos ha motivado mucho. Abrirnos las puertas a toda la estructura desde el inicio, entender su funcionamiento, conocer al grupo humano... ha facilitado mucho la relación y este fichaje. Tanto Lucía como yo somos muy jóvenes y nos queda mucho camino por recorrer y desarrollar; Movistar Team es un buen sitio para ir descubriendo juntos hasta dónde podemos llegar.

Soy alguien que 'necesita' recorridos con media montaña, de cierto desnivel, para sentirse cómoda y dejar atrás a las más rodadoras o sprinters. Me gustan los trazados más ratoneros, estrechos; allá donde se exija un cierto nivel de habilidad. Soy alguien que le gusta correr en equipo, ayudar a controlar las situaciones de carrera y sacar partido del grupo".