​El MG4 XPOWER, la versión más deportiva y prestacional del MG4, ya está disponible en la red comercial de MG España

MG ha creado un nuevo icono, que se ha convertido en un coche de culto desde su mismo lanzamiento por su combinación de carácter, diseño y prestaciones. Este modelo rememora el espíritu deportivo de automóviles históricos de la marca, como el MGB o el Metro Rallye 6R4, y ha creado una nueva categoría como el primer GTI de la nueva era de la movilidad eléctrica.



La marca británica lleva el espíritu de los GTI de combustión a la nueva era de la movilidad eléctrica. El MG4 XPOWER es un compacto de elevadas prestaciones, un comportamiento deportivo y cero emisiones, que va mucho más allá de los GTIs de antaño gracias a unas prestaciones y equipamiento que lo llevan a un nuevo nivel.

Un verdadero deportivo

El MG4 XPOWER incorpora dos motores eléctricos, uno situado en el eje trasero y otro en el delantero, que desarrollan 435 CV de potencia (320 kW) y 600 Nm de par motor en conjunto. Con este elevado empuje es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos, una cifra jamás alcanzada por un GTI de combustión y que estaba reservada para superdeportivos de elevado precio. MG ha realizado un exhaustivo trabajo de desarrollo en el MG4 XPOWER para asegurar un comportamiento deportivo a la altura de sus prestaciones. Como el MG4, parte de una extraordinaria base: la plataforma inteligente MSP (“Modular Scalable Platform”, con una elevada rigidez torsional, un bajo centro de gravedad y una distribución de peso entre ejes 50/50, para conseguir un excelente equilibrio, eficacia y placer de conducción.



Las suspensiones son un 25% más rígidas que las del MG4 y se han montado trapecios delanteros de aluminio. La dirección también se ha evolucionado para hacerla más precisa y sensible, ofreciendo una experiencia de conducción aún más deportiva.

El sistema de frenos equipa cuatro discos ventilados de grandes dimensiones (345 mm de diámetro delante y 340 mm detrás), con pinzas sobredimensionadas “Sport Orange” que llevan el logotipo XPOWER sobre fondo naranja. Combinados con el sistema de frenado "by wire", garantizan una deceleración potente y resistente.

La tracción a las cuatro ruedas se ha optimizado para mejorar las prestaciones, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia. El bloqueo electrónico del diferencial "XDS" gestiona constantemente el par de las cuatro ruedas de forma independiente, consiguiendo la máxima capacidad de tracción de cada neumático. Para facilitar el paso por curva, el sistema 'XDS' puede acelerar las ruedas exteriores y/o frenar las interiores para garantizar la estabilidad y el rendimiento.

La unidad de control del motor (IMCU) supervisa el estado y controla la entrega de potencia en 100 ms, 200 veces más rápido que los sistemas convencionales, para garantizar una respuesta rápida y un excelente agarre a la carretera, al tiempo que mejora la seguridad y la experiencia de conducción en general. El cambio a tracción a las cuatro ruedas se realiza en tan solo 200 ms, para una transferencia de potencia más rápida y suave y un consumo de energía optimizado.

Con modo “Track Mode” y función 'Launch Control'

El MG4 XPOWER equipa una batería de 64 KWh, que ofrece una gran densidad energética y un peso ligero. Sus cualidades de carga rápida a 140 kW le permiten pasar del 10 al 80% en 26 minutos. Con un consumo combinado (WLTP) de 18,7 kWh/100 km, el MG4 XPOWER ofrece una autonomía de 385 kilómetros (WLTP).

Al igual que el MG4, este modelo dispone de diferentes modos de conducción, a los que suma nuevas funciones exclusivas. En modo “Eco”, el MG4 XPOWER funciona solamente en tracción trasera. En modo "Normal", optimiza el consumo de energía activando su motor delantero solo cuando las condiciones lo exigen. Por último, en modo "Sport" o "Snow", se activan ambos motores.

El MG4 XPOWER dispone también de dos funciones exclusivas. Por un lado, “Track Mode” permite al conductor cronometrar sus vueltas en la pantalla central de 10,1", y comparar su telemetría vuelta a vuelta, así como monitorizar elementos como las fuerzas G o el paso por curva. Por otra parte, la función 'Launch Control' permite aprovechar al máximo las prestaciones del vehículo para obtener aceleraciones fulgurantes.

Un diseño evocador

El MG4 XPOWER se diferencia del resto de la gama MG4 por la adopción de numerosos detalles que remarcan su carácter deportivo, comenzando por el color exterior Hunter Green que hace un guiño a la clásica tonalidad de los deportivos británicos.



En el interior son nuevas la tapicería de polipiel/Alcántara y el pedalier de aluminio acentúan aún más la deportividad de MG4 XPOWER. La versión más deportiva de la gama conserva los atributos interiores del MG4: amplitud, una gran calidad de acabado y un diseño moderno, con paneles de instrumentos y elementos de control ligeros y finos, fabricados en materiales de elevada calidad.

Como toda la gama MG4, el MG4 XPOWER ha obtenido la máxima puntuación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP y equipa el completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción MG Pilot.

