Distintos modelos de piscina elevada con Esencial Pool

La piscina elevada es una gran alternativa, ya que no posee mucho peso y su mantenimiento es mucho más rápido y sencillo. Estas se pueden instalar en una terraza, el jardín o cualquier otro sitio que posea una superficie completamente nivelada. La venta de este modelo ha incrementado en los últimos años, y cada vez aumenta la cantidad de personas que levantan una piscina en sus casas.

En este contexto, Esencial Pool es una empresa referente en este nicho que ofrece el servicio construcción y mantenimiento de piscinas elevadas, hechas con los mejores materiales y al mejor precio. La misma se especializa en construir en espacios como terrazas, áticos, soláriums, entre otros.

¿Cuáles son las ventajas de una piscina elevada? Las piscinas elevadas se construyen por encima del nivel del suelo, y posee gran variedad de tamaños y diseños. La instalación es sencilla y rápida, ya que no requieren de una obra para realizarlas. Estas suelen fabricarse con acero, madera o poliéster, así como con estructura de hormigón.

Las piscinas elevadas de Esencial Pool poseen la ventaja de que no requieren mucho espacio o acceso para su construcción. Las mismas cuentan con una filtración efectiva y con infinidad de acabados, lo cual permite que sea una obra de calidad y segura. Además, están diseñadas con estructura de hormigón armado de 15 centímetros de espesor con un aislante térmico, la cual no necesita mantenimiento anual y cuenta con garantía de estanqueidad por 20 años.

Esencial Pool ofrece piscinas sostenibles y de calidad Esencial Pool se ha ganado la fama y la confianza de sus clientes gracias a su servicio innovador, ofreciendo piscinas hechas con materiales de calidad y versatilidad en cuanto a diseño. De este modo, la persona puede instalar una piscina elevada con tranquilidad y sin problemas.

La empresa se especializa en realizar piscinas sostenibles que gastan un 90% menos de aguas que las piscinas tradicionales, así como poseen un sistema de ultrafiltración que reduce el uso de químicos. Cuenta con una dosificación automática de pH con una tecnología de alto nivel, la cual está diseñada para reducir su mantenimiento y problemas en el futuro.

Asimismo, realiza una obra sin tuberías y con cuadro eléctrico, que integra un reloj programador y transformador para foco. Instalar una piscina eleva de la mano de Esencial Pool es la manera más rápida y segura, ya que posee las mejores garantías del mercado y financiación total de 24 meses sin intereses.