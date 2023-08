Sobre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) en Metropolitan School of Panama

El Metropolitan School of Panama, siendo un colegio del Bachillerato Internacional (IB), brinda a los estudiantes de 11.º y 12.º grado el Programa del Diploma (PD) del IB durante los dos últimos años de secundaria. Este plan de estudios global es considerado un estándar de excelencia en la educación y se basa en el Programa de los Años Intermedios del IB. La finalidad del IBDP es preparar a los estudiantes para la universidad y para su vida como ciudadanos del mundo.

El Programa del Diploma del IB (IBDP) El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) es un plan de estudios de dos años que desafía académicamente y motiva a los estudiantes de 11.º y 12.º grado, preparándolos para el éxito en su futuro universitario y personal. El IBDP es altamente valorado por las principales universidades del mundo debido a su enfoque integral en el desarrollo del estudiante, su rigor académico y su excelente preparación universitaria. Como resultado, los estudiantes del IBDP suelen ser preferidos por las universidades más prestigiosas.

El plan de estudios a lo largo de los dos años del Programa del Diploma (PD) consta de seis materias, una de cada uno de los seis grupos de materias, y también redactan una monografía, completan el curso de Teoría del Conocimiento (TdC) y participan en Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).

Grupos de materias Los seis grupos de materias del Programa del Diploma del IB son los siguientes: Estudios en lengua y literatura; Adquisición del lenguaje; Individuos y Sociedades; Ciencias; Matemáticas y Artes.

Cada grupo del plan de estudios del PD incluye cursos diferentes, y los estudiantes deben elegir una materia de cada uno de los grupos del 1 al 5 para cubrir áreas temáticas como idiomas, individuos y sociedades, ciencias y matemáticas. El sexto curso puede ser una materia del grupo de las artes o una segunda asignatura de los grupos del 1 al 5.

En el PD, los estudiantes deben cursar al menos tres materias a nivel superior (NS) y el resto a nivel medio (NM). Aunque estos niveles difieren en cuanto a su alcance, son evaluados utilizando los mismos descriptores de calificación y demuestran la comprensión, conocimientos y habilidades necesarios para el nivel superior.

Componentes Troncales del Currículo del Programa del Diploma Además de los grupos de materias, el Programa del Diploma (PD) tiene tres componentes troncales que se incluyen para ampliar la experiencia educativa y desafiar a los estudiantes para que apliquen su conocimiento y comprensión.

La Monografía es un requisito para que los estudiantes realicen una investigación independiente mediante un estudio profundo de un tema relacionado con una de las materias que están estudiando.

Teoría del Conocimiento (TdC) es un curso diseñado para alentar a cada estudiante a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento al examinar críticamente distintas formas de conocimiento (percepción, emoción, lenguaje y razonamiento) y distintos tipos de conocimiento (científico, artístico, matemático e histórico).

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) requiere que los estudiantes aprendan activamente de la experiencia de realizar tareas de servicio reales que creen un impacto positivo en la comunidad más allá del salón de clases. Pueden combinar los tres componentes o completar proyectos/actividades relacionados con estos tres conceptos.

Metropolitan School of Panama: educación reconocida a nivel mundial En el Metropolitan School of Panama, los educadores trabajan en el desarrollo de las fortalezas individuales de cada estudiante y fomentan su curiosidad y objetivos a través de proyectos del IB de renombre mundial. Al elegir el Bachillerato Internacional, los estudiantes pueden descubrir sus talentos y encontrar su camino en el mundo, lo que les permitirá acceder a algunas de las mejores universidades del mundo.