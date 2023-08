Una nueva experiencia de compra a través de un supermercado inteligente, Scan and Buy

Los supermercados inteligentes han despegado en todo el mundo y están multiplicándose en varias ciudades, todo esto después del tímido surgimiento liderado por la multinacional Amazon.

La esencia de estos establecimientos es la experiencia autónoma y automatizada que disfrutan los clientes, quienes ahora pueden gestionar sus compras e incluso los pagos.

El otro poderoso argumento con el que irrumpen estos negocios de alta tecnología es la disponibilidad de estar abiertos las 24 horas todos los días. España no ha escapado a este fenómeno y en el país ibérico una de las empresas que lleva la batuta es Scan and Buy.

Lo nuevo: escanear y comprar Scan and Buy es el nombre de la empresa que vende el software para que las tiendas los implanten en sus locales. Los desarrolladores de la tecnología explican que su oferta consiste en crear una tienda que es administrada por una app de compra y venta inmediata. Con esta nueva tecnología las colas, los cajeros y los horarios restringidos pasan a la historia.

Detallan que la tecnología se basa en el uso de sensores inteligentes colocados en la salida de la tienda y una app en el móvil. Los clientes escanean los productos que desean llevar y precisan la cantidad. Luego entran al local usando un código QR creado en la compra virtual y recogen los productos seleccionados.

Antes de salir del local, los clientes confirman su compra en una pantalla del negocio y en el móvil. Automáticamente, se genera un recibo que es enviado al correo electrónico del comprador. Una vez que todo está conforme, el cliente puede salir del local con los productos adquiridos.

Un sector del retail que está creciendo vertiginosamente Los datos que muestra el sector de los supermercados inteligentes son muy elocuentes. El informe ‘Mobile Self-Scanning y Checkout-Free 2023’ reportó que el año pasado abrieron 300 de estos locales en territorio español. Esta cifra representa un crecimiento del 60 % en relación con el año anterior. El mismo estudio proyecta que estos negocios se multipliquen por 7 en los próximos 5 años.

El equipo de Scan and Buy espera ser parte importante de ese crecimiento con sus dos propuestas de adopción de este modelo de negocio. Los emprendedores tienen la alternativa de contratar el software para convertir el negocio en una tienda inteligente administrada por una app desde el móvil. Es una excelente opción para quienes tienen una marca comercial ya consolidada en su comunidad.

La segunda forma de aprovechar la ola de estos negocios es optar por una franquicia de la marca Scan and Buy. En estos casos, el equipo de la compañía proporciona al comerciante la asistencia para abrir con todos los adelantos tecnológicos de los supermercados inteligentes. Los portavoces de la firma aseveran que se pueden diseñar experiencias totalmente autónomas o híbridas. En estas últimas, se combina la automatización de los cajeros y la atención personalizada a los clientes.