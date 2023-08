El valor del fútbol femenino se multiplicará por seis en la próxima década y alcanzará un valor estimado 686 millones de euros

El fútbol femenino ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con salarios mejorados, premios en metálico, patrocinios y un aumento en la asistencia a los estadios batiendo récords. Según la UEFA, hay 144 millones de aficionados al fútbol femenino en Europa y se espera que la cifra aumente a 328 millones para 2033. En cuanto al valor del fútbol femenino, puede multiplicarse por seis en la próxima década, llegando a un valor anual de 686 millones de euros en 2033.

El fútbol femenino está viviendo un momento histórico, sin embargo, aún tiene un gran potencial por desarrollar. Resolver desafíos como la accesibilidad, la inversión por parte de patrocinadores e inversores y establecer un crecimiento sostenible son pasos fundamentales para alcanzar ese momento álgido. En palabras de la presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow-Cone, en World Football Summit (WFS), “el fútbol femenino está preparado para un crecimiento exponencial. Creo que ha llegado el momento de invertir en el fútbol femenino en todo el mundo”.

Pero no solo es importante la inversión, sino que para que el crecimiento sea sostenible también es clave que las mujeres tengan una mayor presencia fuera del césped y se les brinden oportunidades de liderazgo en las organizaciones para romper la brecha existente, ya que únicamente un 35% de los miembros de las juntas directivas de las federaciones nacionales (en el sector del deporte) son mujeres, según el informe El liderazgo de la mujer en la gestión de entidades deportivas elaborado por la UAX Rafa Nadal School of Sport y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Y en la industria del fútbol, la representación femenina en las juntas directivas de los clubes es notablemente inferior a la de otras industrias. Aproximadamente 1 de cada 10 puestos ejecutivos de los clubes de fútbol con más ingresos están ocupados por mujeres, mientras que en los puestos ejecutivos del FTSE 100 del Reino Unido el porcentaje sube hasta casi el 40%, según el estudio Deloitte Football Money League 2023.

Mejorar la representación femenina en las juntas directivas en el mundo del fútbol es clave para ofrecer una mayor diversidad de pensamiento y construir una industria en igualdad. Sin embargo, no basta con que las mujeres lleguen a las organizaciones, sino darles puestos de relevancia y que cuando estén ahí reciban las herramientas necesarias y desempeñen un papel real. “Empoderarlas con confianza, conocimiento y hacer que se sientan escuchadas”, subrayó Susan Destombes, secretaria general de COSAFA, en la última edición de WFS.

Con ese objetivo trabaja World Football Summit: impulsar el crecimiento y la igualdad en el fútbol. Desde WFS proporcionan una plataforma donde las mujeres pueden demostrar su experiencia y habilidades de liderazgo en el fútbol. El año pasado ya cumplieron su compromiso de tener al menos un 30% de ponentes femeninos en las ediciones de Europa y África, y continuarán impulsando la presencia de mujeres en sus futuros eventos, mostrando la importancia de la inclusión de las mujeres en todas las áreas de la industria del fútbol.

"Creemos en el poder transformador del fútbol femenino, tanto en el campo como fuera de él. En World Football Summit, estamos comprometidos en fomentar un entorno inclusivo y diverso en la industria del fútbol. Estamos trabajando arduamente para asegurar que las voces femeninas sean escuchadas y que las mujeres sean empoderadas con las herramientas necesarias para liderar", explica Marian Otamendi, directora de World Football Summit.