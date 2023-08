​Toyota presenta el nuevo Land Cruiser, sinónimo de potencia, calidad, durabilidad y fiabilidad durante más de 70 años

El legendario ADN del Land Cruiser se ha combinado con nuevas tecnologías para alcanzar cotas más altas de rendimiento, tanto en situaciones todoterreno como en el uso cotidiano. El resultado refuerza la reputación global del Land Cruiser como transporte fiable en las condiciones más exigentes.



Toyota abrirá la preventa del nuevo Land Cruiser en algunos mercados europeos en octubre y se espera que las primeras unidades se entreguen durante la primera mitad de 2024.

Un rico legado

El Land Cruiser tiene su origen 72 años atrás en el Toyota BJ, lanzado el 1 de agosto de 1951. Poco después, demostró su potencia y sus capacidades al convertirse en el primer vehículo en completar el ascenso a la sexta estación del monte Fuji. Las distintas experiencias de clientes de todo el mundo han resultado inestimables para la evolución del Land Cruiser en lo que respecta a sus cualidades esenciales.

Rendimiento fundamental potenciado por la nueva plataforma GA-F

El nuevo Land Cruiser conserva su robusta estructura clásica, de carrocería sobre chasis. Al mismo tiempo, el nuevo modelo es fácil de maniobrar y más cómodo en la conducción por carretera convencional, fiel al compromiso de Toyota de convertirlo en un vehículo que resulte práctico y que se adapte a las necesidades cotidianas de los clientes.

El nuevo bastidor es un 50% más rígido, y la rigidez combinada de la carrocería y el bastidor es un 30% superior. Estas mejoras sustanciales contribuyen a un nivel superior de respuesta, tacto de conducción y confort de marcha. También se ha mejorado el rendimiento de la suspensión básica, sobre todo para ayudar a potenciar la articulación de las ruedas, un factor clave para la conducción todoterreno.

Nueva dirección asistida eléctrica

Este es el primer Land Cruiser en montar un sistema de dirección asistida eléctrica —Electric Power Steering (EPS)—. Este mecanismo reduce las sacudidas que se pueden experimentar al circular por superficies accidentadas, y ofrece una dirección más suave y directa, así como una mayor maniobrabilidad a cualquier velocidad. La instalación de la EPS también permite al Land Cruiser disponer de un Sistema de Mantenimiento de la Trayectoria, como parte del sistema de seguridad activa y funciones de asistencia al conductor Toyota Safety Sense.

Barra estabilizadora frontal desconectable, novedad en Toyota

El nuevo Land Cruiser aumenta más si cabe su capacidad todoterreno gracias a una nueva barra estabilizadora frontal. La tecnología estabilizadora con mecanismo de desconexión —Stabiliser with Disconnection Mechanism (SDM)— es una novedad en Toyota, y permite al conductor cambiar el estado de la barra estabilizadora mediante un control en el salpicadero. Esta flexibilidad confiere mejores características de conducción sobre superficies desiguales y ofrece un mayor confort y más facilidad de manejo al circular por carretera.

Otras mejoras, como el Monitor Multiterreno y el Selector Multiterreno, también ofrecen un apoyo adicional en la conducción todoterreno. Valiéndose de una cámara y una pantalla de alta resolución, el Monitor Multiterreno ofrece al conductor una visión despejada del área justo alrededor y debajo del vehículo.

Nuevas motorizaciones

El tren motor refleja la importancia que atribuye Toyota al hecho de que el modelo esté concebido y diseñado para adaptarse al estilo de vida de las personas, sin olvidar la reputación consolidada del modelo en términos de fiabilidad y durabilidad todoterreno.



En Europa Occidental, el nuevo Land Cruiser se comercializará con una unidad turbodiésel de 2.8 litros, diseñada para alcanzar un potente equilibrio entre eficiencia de combustible y prestaciones. Desarrolla una potencia máxima de 150 kW/204 CV DIN y va emparejada con una nueva transmisión automática Direct Shift de ocho velocidades, que le confiere la potencia necesaria para remolcar cargas de hasta 3.500 kg. Esta motorización será totalmente compatible con biodiésel HVO100 como ya sucede actualmente, lo que demuestra el firme compromiso de Toyota con la reducción de emisiones y la huella de carbono. A principios de 2025 se ofrecerá también una versión electrificada que combina la potencia y eficiencia de un motor diésel con la tecnología microhíbrida (MHEV) de 48 voltios.

Diseño: mezcla de tradición y modernidad

La tradición se ha fusionado con modernidad para dar lugar a una imagen atemporal que expresa la capacidad del vehículo de sobreponerse a las condiciones más adversas. El estilo también captura la belleza funcional característica de las mejores herramientas profesionales.

Su aspecto duro y robusto expresa la ‘vuelta a los orígenes’ del nuevo Land Cruiser, pero también resulta particularmente práctico, siguiendo el principio de que la forma se adapta a la función. El rendimiento todoterreno mejora gracias a unos voladizos cortos, unas esquinas marcadas y un estrechamiento en la parte inferior de la carrocería, y los componentes de la carrocería han sido diseñados para poder sustituirse fácilmente en caso de resultar dañados.

De perfil, el diseño exterior proyecta la silueta clásica del Land Cruiser, con unas firmes líneas horizontales. La longitud total es de 4.920 mm, con 1.980 mm de ancho y 1.870 mm de altura; la distancia entre ejes es de 2.850 mm.

El interior ofrece una selección de configuraciones de cinco o siete plazas, con un diseño que evoca la fuerza y la funcionalidad de un auténtico todoterreno. Esto se aprecia en detalles como la disposición horizontal del cuadro de instrumentos y las botoneras, diseñadas para facilitar su manipulación, incluso al circular por terrenos complicados.

Se ha dado prioridad a la visibilidad del conductor en todas direcciones, a lo que ayuda la baja altura del capó, el cuadro de instrumentos horizontal y la línea de cintura rebajada, que permite montar unas ventanillas laterales de mayor tamaño.



Prestaciones de seguridad avanzada

El nuevo Land Cruiser contará con los más recientes sistemas Toyota Safety Sense, en el marco de un completo paquete de prestaciones y tecnologías de seguridad avanzada que reducen la carga sobre el conductor.

Land Cruiser First Edition

El nuevo Land Cruiser saldrá al mercado en Europa con un modelo especial First Edition, disponible en exclusiva para clientes que lo reserven durante el periodo inicial de preventa, a partir de octubre de este año en ciertos mercados europeos. Esta edición limitada —se fabricarán unas 3.000 unidades para Europa— hace hincapié en el legado del Land Cruiser, con varios rasgos de diseño especiales y un indiscutible carácter todoterreno. En ese sentido, destacan detalles como los faros frontales redondos clásicos y dos acabados exteriores específicos con pintura bitono. Poco antes de la apertura de la preventa se comunicarán más detalles.

