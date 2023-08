​Jake Dennis aseguró el título de pilotos de Fórmula E en la carrera de Londres, con el Porsche 99X Electric del equipo Avalanche Andretti

Debido a la lluvia constante, la última carrera de la novena temporada tuvo un comienzo complicado. Dos intentos de salir detrás del coche de seguridad fueron abortados por la escasa visibilidad. Al final, con una hora y media de retraso, los 22 pilotos pudieron arrancar de forma definitiva en el espectacular circuito ExCeL, en los Docklands del este de Londres, que tiene parte del trazado al aire libre y otra dentro de un pabellón de exposiciones. A pesar de las difíciles condiciones, no hubo incidentes significativos.

Con su décima plaza en esta última prueba, Pascal Wehrlein logró anotar un punto para el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E, que había viajado a Londres con la posibilidad de ganar el título por equipos. El alemán venció este año en las dos carreras nocturnas de Diriyah (Arabia Saudita) y en otra en Yakarta (Indonesia) con el Porsche 99X Electric. Su compañero António Félix da Costa, triunfador en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, finalizó 16º en la carrera final de Londres. En la prueba del sábado, el piloto portugués, que salía desde el puesto 17º de la parrilla, recuperó 15 posiciones en una espectacular remontada y cruzó la línea de meta en segundo lugar. Sin embargo, posteriormente recibió una penalización incomprensible y se vio privado del merecido podio.

Pascal Wehrlein terminó cuarto en la clasificación final del certamen y António Félix da Costa noveno. André Lotterer, el segundo piloto de Avalanche Andretti, acabó en el puesto 18º. En la clasificación por equipos, TAG Heuer Porsche fue cuarto, detrás de Envision Racing, Jaguar y Avalanche Andretti.

Carrera

Pascal Wehrlein inició la última carrera de la temporada desde la décima plaza, con su Porsche 99X Electric. A lo largo de la prueba pudo recuperar un puesto, pero lo volvió a perder y terminó en su posición de parrilla. António Félix da Costa, que solo consiguió salir desde el vigésimo lugar, logró subir hasta el 16º en una carrera con muy pocos adelantamientos.

Florian Modlinger, Director de Competición del Equipo Oficial de Fórmula E: “Gracias a todo el equipo por el buen trabajo de esta temporada. Habíamos imaginado la prueba de hoy de otra manera. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, no hubo limitación de energía. Como resultado, tuvimos una carrera al esprint, con pocos adelantamientos. Fue muy difícil avanzar. António recuperó cuatro lugares y Pascal terminó en su posición inicial. En última instancia, ha sido un resultado decepcionante”.



Pascal Wehrlein, piloto oficial de Porsche (nº 94): “Tuvimos muchas buenas carreras esta temporada y lideramos ambos campeonatos durante mucho tiempo. En las últimas, sin embargo, no logramos obtener los resultados del principio y, como consecuencia, perdimos muchos puntos. Esto es decepcionante. A pesar de todo, nos hemos vuelto bastante más fuertes, en general, en comparación con los últimos años. Eso nos da esperanza. Muchas gracias a todo el equipo por el arduo trabajo”.

António Félix da Costa, piloto oficial de Porsche (nº 13): “Volvimos a ver hoy que tenemos que seguir trabajando en nuestra calificación. Esa será nuestra gran tarea en la postemporada. En carrera tenemos un coche muy competitivo. Hoy ha sido muy difícil adelantar en estas condiciones extremas. Pero nos llevamos a casa algunas ideas positivas. Estoy seguro de que volveremos más fuertes en la nueva temporada”.

Porsche en Fórmula E

En 2023, el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E disputó su cuarta temporada en el primer campeonato del mundo con monoplazas totalmente eléctricos. El coche utilizado fue el Porsche 99X Electric Gen3 desarrollado en Weissach. Avalanche Andretti, primer equipo cliente de Porsche en Fórmula E, utilizó también dos Porsche 99X Electric Gen3. Como acelerador de tecnologías de movilidad innovadoras y sostenibles, la Fórmula E ha estado acercando la emoción del automovilismo a las grandes ciudades desde 2014. Con el Taycan Turbo S cien por cien eléctrico, Porsche volvió a ser el coche de seguridad oficial del certamen esta temporada, lo que subraya la importancia de la Fórmula E para Porsche Motorsport.



La frase del autor de La guía del autoestopista galáctico “Conducir un Porsche en Londres es como llevar un jarrón Ming a un partido de fútbol”, Douglas Adams.